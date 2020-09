Blog Koninkrijksbelangen | Witwaswalhalla

Over diepgewortelde corruptie

Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

WILLEMSTAD – Want The Truth? The Whole Truth and Nothing but The Truth? Do not ask Gregory Elias. The Godfather van illegaal en ongereguleerd offshore online gaming weet niet alleen onder ede met een stalen gezicht het bevolking van Curacao en Sint Maarten te misleiden over zijn core business, maar ook het ganse Nederlandse volk, de Tweede Kamer én de Nederlandse media. De intelligente, ingetogen en welbespraakte corporate lawyer blijkt echter niemand minder dan ‘s werelds machtigste witwasarchitect. Dat blijkt uit onderzoek van uw Koninkrijksbelangen-blogger, in samenwerking met onafhankelijke onderzoeksjournalisten bij de BBC en de New York Times.

1) In het kort

Sinds het Statuut van 1954 zijn de banden tussen Nederland en haar Caribische rijkspartners vooral financieel en fiscaal gebaseerd. De Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden zijn ‘captive states’ die de facto worden bestuurd door leden van de International Finance Group (IFG).

De oorzaak van alle corruptie en armoede op de Caribische gebiedsdelen van het Koninkrijk is het gevolg van besluiten van IFG leden die offshore online gaming lobbynetwerken CIFA/CIGA/CIFC consultants en corrupte bestuurders binnen het hele Koninkrijk aansturen teneinde jaarlijks duizenden miljarden aan (deels narco) kapitaalstromen, die het Nederlandse ministerie naar eigen zeggen binnen het Koninkrijk wil houden, kennelijk ten behoeve van de concurrentiepositie van Nederland tegenover andere landen.

De narcostaat binnen het Koninkrijk der Nederlanden beweegt zich voornamelijk binnen Nederlandse gesloten transnationale trustkantoren en bijbehorende anonieme brievenbusfirma’s, die misbruik maken van het Nederlandse belastingverdragen netwerk

De (bestuur van) Vereniging Offshore Belangen en het Ministerie van Financien in Den Haag hebben vanaf 1 augustus 1996 op initiatief van witwasarchitect Gregory Elias ten behoeve van de Nederlandse narcostaat een Antillenroute 2.0 gebouwd.

Topprioriteit van de Caribische Hervormings Entiteit (CHE) zou moeten zijn het ongeregistreerd doorsluizen van jaarlijks duizenden miljarden door trustbazen, anonieme brievenbusfirma’s en E-zones onder IFG bestuur zo spoedig mogelijk te reguleren en taxeren teneinde de huidige coronacrises het hoofd te kunnen bieden en ontstane armoede, hongersnood en corruptie duurzaam te bestrijden.

‘Je kan ook teveel weten’, zei Eerste Kamerlid Paul Rosenmoller na de moord op politicus Wiels op 5 mei 2013. Helmin Wiels wist teveel. “Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, register-accountants, projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in. En politici: die ook. Ik moet orde op zaken stellen. Ik ben het antwoord van het volk op deze dingen.” vertelde Wiels aan Margriet Marbus (NRC Handelsblad) op 2 mei 2013, 3 dagen voor zijn standrechtelijke executie op het strand van Marie Pampoen. Op 3 mei 2013 stuurde Wiels 31 statenvragen naar Financiën minister José Jardim, MEO minister Steven Martina, VVRP minister Earl Balborda en Justitieminister Nelson Navarro. Daaruit wordt duidelijk dat de politicus streed tegen belastingontduiking, telecominfrastructuur van overheidsbedrijf UTS/datacenter CTEX en misbruik van internationaal betalingsverkeer. Wiels beloofde een nog grotere ‘bom nuclear’ voor UTS waardoor iedereen zich zou doodschrikken (video). Hij zou de corruptiestrijd niet overleven, kroongetuige Luigi ‘Pretu’ Florentina werd later dat jaar opgehangen in een politiecel aangetroffen.

De voorzitter van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Paul Rosenmöller weet ook teveel. Reeds in 2004 nam hij deel aan commissie Jeserun die nieuwe banden voorstond met Den Haag vanwege de enorme armoede, criminaliteit en corruptie die destijds heerste. Feitelijk stonden de eilanden op precies hetzelfde punt als nu met de corona crisis. Maar Rosenmöller weet beter dan de vinger op de juiste plek te leggen. Dat blijkt uit zijn rapport ‘Doe het zelf!‘. Want wat meldde Rosenmöller niet? Hetzelfde wat de meeste Nederlandstalige mediahuizen, promovenda, auteurs en wetenschappers doorgaans buiten de scoop laten: dat de banden tussen Nederland en haar Caribische rijkspartners aanvankelijk historisch, maar sinds het Statuut van 1954 bovenal financieel en fiscaal gebaseerd zijn, en dat juist in dit feit de voornaamste oorzaak van alle Antilliaanse corruptie en armoede ligt.

Het was even doorzetten, want eigenlijk hou ik meer van de natuur, knipselen en lekker sushi eten op het witte zand van Klein Curacao. Maar inmiddels snapt uw Koninkrijksblogger toch iets meer van ongereguleerde kapitaalstromen, belastingverdragen, trust, offshore online gaming en ongeoorloofde staatsteun. Voor onderhavig onderzoeksjournalistiek project bestudeerde ik belastingverdragen ten behoeve van de (Nederlands-Antilliaanse) trustsector, het Nederlandse ‘concurrentiepositie’ en ‘investeringsklimaat’ en bulkwitwassen voor de internationaal georganiseerde misdaad. Ik wroette niet alleen door veel eindeloos technische rechtbankverslagen en meer dan tweehonderd rapporten en duizenden (deels trustsector) kranten. Daarnaast verrichtte jaren media- en archievenonderzoek, speurde in de analen van kamers van koophandel, hield interviews met leidende mensen uit de trust en politiek – enkelen toonden het achterste van de tong – kreeg essentiële en officiële bewijsstukken onder ogen, las talloze off the record stukken, luisterde naar talloze taps, tapes, oprechte waarschuwingen en dito bedreigingen, werkte samen met gerenommeerde buitenlandse onderzoeksjournalisten, en hield intensieve, indeep gesprekssessies met belangrijke klokkenluiders. Daarbij heb ik een enkeling onrecht aangedaan, die ik verdacht van kennis die diegene niet had. Dat spijt me oprecht. Anderen schonden mijn vertrouwen, maar soulsearching, eindeloos zwemmen en powerwalken voorkwam dat uw redactrice gefrustreerd, verdrietig of boos werd. Verder bestudeerde ik online casino forums en had vele interessante Skype-meetings met spelers, gaming-gedupeerden, gaming-experts, gaming-advocaten, gaming-consultants, gaming-accountants en gaming licentiehouders, die precies konden vertellen waarom Curacaose online casino’s ondanks hun wereldwijd beroerde imago toch heel populair zijn. Last, but certainly not least, gaven trouwe lezers aanvullende informatie in meer dan 200.000 comments. Samen met een geweldige reflectie-team werd een waarachtige MRI scan gemaakt van een immense schaduw-economie binnen Koninkrijkse trustsector, die vanaf heden kortweg Antillenroute 2.0 zal worden genoemd.

Tevens werd onderzocht of Helmin Wiels gelijk had. Dat Curacao’s meest populaire politicus head-on in de juiste richting zat, bleek al snel. Hij was deels voorgelicht door trustsector politici van partido PAIS en kwam hierdoor eind 2012 plots terug op zijn autonomie standpunt. Daarbij bleek echter ook dat hij niet wist dat de offshore online goksector de facto werd bestuurd door een nog veel grotere sector dan de financiële sector, te weten: de trustsector. En dat die een dikke vinger in de pap binnen Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten en rechtshandhavingsketen bleek te hebben, mocht uw KKC hoofdredactrice proefondervindelijk ervaren. Kennelijk weet ik dus ook teveel.

De lezer die de tijd en moeite wilt nemen deze 12 A-viertjes door te lezen, snapt in een half uurtje waar zes jaren aan onderzoek is gespendeerd en weet op hoofdlijnen evenveel als ondergetekende. Alsook waarom op de eilanden nimmer sprake was van deugdelijk bestuur en rechtshandhaving. Noch autonomie.

2) Antillenroute 2.0

Volgens de wereldberoemde Italiaanse onderzoeksjournalist Roberto Saviano kon Nederland een vrijplaats worden voor maffiosi doordat de banden met de Nederlandse Antillen zo nauw zijn dat er zonder al te veel tussenstappen cocaïne naar Nederland kan worden gesmokkeld, waardoor de kiloprijs er lager is dan in veel andere landen. Verder zou de haven van Rotterdam, die op een zeer strategische plek ligt, een snelle, efficiënte haven zijn, waardoor containers er minder lang blijven en de kans op controle klein is. Maar vooral belangrijk is volgens de succesvolle Gomorra-filmmaker het Nederlandse financiële systeem dat een fiscale schaduw biedt waarin criminelen goed kunnen gedijen.

“Denk aan de vele brievenbusfirma’s die het dankzij ingewikkelde constructies mogelijk maken om grote sommen geld via tal van lussen en U-bochten langs allerlei financiële centra in de hele wereld te loodsen, waardoor controle naar de herkomst ervan bijna ondoenlijk is.”

De Italiaanse maffia-expert kon het niet kernachtiger verwoorden. Cijfers van kapitaalstromen door postbus vennootschappen worden binnen ons Koninkrijk slechts ten dele geadministreerd, zo vertrouwde een bron bij de Bank Nederlandse Antillen (BNA) ons toe. Het IMF stuitte tijdens de Antillenroute in de jaren ’90 op een ‘fiscaal zwart gat’ van US$ 2.000.000.000.000 (euro 1680 miljard) per jaar, waar BNA geen verklaring voor kon geven. Dat werd bevestigd toen de Primarolo groep de Antillenroute in 1999 aanmerkte als een kwalijke Nederlandse belastingpraktijk. Hierop toverde de Barbapapa groep van het ministerie van Financiën in Den Haag in samenwerking met de Vereniging Offshore Belangen (VOB) Nederland van de zwarte lijst en bedacht Antillenroute 2.0. Die anno 2020 een nog veel kwalijkere belastingpraktijk blijkt.

3) Een Schaduw Trustsector

Paar cijfers. In Nederland zijn 12.000+ bijzondere financiële instellingen (bfi’s aka brievenbusfirma’s) gevestigd. Met een balanstotaal van euro 3.371 mrd per eind 2018 vormen deze brievenbusfirma’s de grootste Nederlandse financiële sector, groter dan bijvoorbeeld de bancaire sector (euro 2.202 mrd). Brievenbusfirma’s zijn houdersmaatschappijen van buitenlandse multinationals, veelal zonder productie en werkgelegenheid. Door toedoen van deze 12.000+ brievenbusfirma’s is Nederland de grootste ontvanger van directe buitenlandse investeringen ter wereld. Deze ‘investeringen’ blijven meestal niet in Nederland, maar worden geïnvesteerd in buitenlandse ‘dochters’, doorgaans naar meer notoire belastingparadijzen zoals Bermuda en de Caymans. Nederland vormt daarmee wereldwijd de belangrijkste schakel in internationale ‘investeringsstromen’ van ‘multinationals’. Ruim 70% van de 12.000+ papieren rechtspersonen maakt bovendien gebruik van de diensten van een (Nederlands) trustkantoor. Deze stellen bijvoorbeeld een postadres ter beschikking, verzorgen de administratieve verplichtingen en besturen de ‘corporate structuur’.

Trustkantoren in Nederland staan onder toezicht van DNB. Nederlandse postbus-bv’s zelf staan niet onder toezicht, maar rapporteren hun kapitaalstromen aan DNB ten behoeve van macro-economische statistieken, zoals nationale rekeningen en de betalingsbalans. DNB geeft wel toe dat trustkantoren de zwakke plek zijn in witwassen, maar faalt handhavend op te treden. Ook qua MOT meldingen laten trustkantoren in Nederland het afweten.

Volgens een onderzoek in Nature is Nederland als gevolg van doorsluis brievenbusfirma’s het grootste belastingparadijs ter wereld. Als gevolg hiervan staat de Nederlandse overheid volgens de DNB onder druk van de EU en de OECD. Genoemde cijfers en EU druk is echter slechts een deel van een groter verhaal. Waarom? Lees vooral even verder.

Kapitaalstromen door de Curacaose en Sint Maartense dochter-trustsector worden namelijk niet door toezichthouder Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) gerapporteerd. Dat bleek uit een schriftelijke reactie van 26 augustus jongstleden namens financieel-economische directeur van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) Jose Jardim. Jardim is de opvolger van Alberto ‘Chos’ Romero, de toezichthouder die gedurende decennia binnen de trustsector eindverantwoordelijk was voor falend toezicht op Nederland Antilliaanse trustkantoren.

Bang! De angel van diepe corruptie binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Overigen faalt de toezichthouder bij De Nederlandse Bank al in haar toezicht op de Nederlandse trustsector. Het beeld dat de Antilliaans Nederlandse trustsector hun balans cijfers niet rapporteren was reeds een sterk vermoeden. Uw Koninkrijksbelangen-blogster heeft afgelopen jaren stevig gezocht naar cijfers en die waren in geen enkel rapport, statistiek of jaarverslag terug te vinden. En als je hierover iets vraagt wordt je immer van kastje naar muur of het bos in gestuurd, dus vragen heeft alleen zin als je de hoofdverantwoordelijke met een directe vraag voor het blok zet. Dat gebeurde afgelopen maand.

Het antwoord is een kraakhelder bewijs dat Curacaose en Sint Maartense trustkantoren en bijbehorende 12.000+ brievenbusfirma’s hun geldstromen niet registeren bij de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten. Dit in tegenstelling tot De Nederlandse Bank (DNB), waar Nederlandse trustkantoren jaarlijks de geldstromen van circa nog eens 12.000+ Nederlandse brievenbusfirma’s registreren dat er 3371 miljard euro (nafls 7168 miljard) doorheen stroomt. Aangezien een aanzienlijk deel van de Curacaose brievenbusfirma’s illegale en ongereguleerde brievenbuscasino’s blijken, is het meer dan aannemelijk dat er meer dan 10.000 miljard nafls per jaar door brievenbussen en trustkantoren binnen het Koninkrijk der Nederlanden stroomt. Dat is ruim 10% van de wereldhandel.

Dat de door de Nederlandse regering gedomineerde Rijksministerrraad de afgelopen ruim 25 jaren geen (enkele) controle laat uitoefent op jaarlijks duizenden miljarden guldens aan ongereguleerde kapitaalstromen, afgedekt door belastingverdragen, gaming trustkantoren en brievenbuscasino’s en kennelijk niet maalt dat honderden miljoenen guldens aan licentie fees in de zakken van online gaming vergunninghouders verdwijnen en dat er op de eilanden jaarlijks miljarden guldens aan winstbelasting van online gaming belastingopbrengsten niet worden geind, werpt de vraag op hoe diep corruptie bij de Nederlandse overheid zelf een rol speelt. En of de Nederlandse politieke en mediabeeldvorming dat de Antillen de enige rotte appels in de mand zijn, wel berust op realiteit en de waarheid.

Volgende vraag: hoe houden de Nederlands-Antilliaanse trustkantoren toezicht op die duizenden miljarden per jaar en waar gaan die gigantische stromen heen? Daarvoor moest ook diep worden gespit. Geldstromen in de Curacaose en Sint Maartense trustsector worden goeddeels gefaciliteerd en bevorderd door het Haagse ministerie van Financiën en de International Finance Group (IFG), zo bleek uit nader onderzoek.

Daarbij bleek dat IFG als beheerder en bestuurder van die duizenden miljarden aan niet-geregistreerde geldstromen, niet alleen brievenbuscasino’s, maar ook de lokale media, politiek, schaduwregering Grupo di Sopi, en de besturen van Curacao Internet Gaming Association (CIGA), Curacao International Curaçao International Financial Services Association (CIFA) en de CIFC (Curaçao International Financial Center) aansturen. Sterker, ook Nederlandse topambtenaren bij de ministeries van Financiën, Buitenlandse Zaken, Justitie & Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor deugdelijk bestuur en rechtshandhaving op de Koninkrijkseilanden, worden door IFG ‘geadviseerd’. Dat blijkt uit het feit dat Nederlandse topambtenaren steeds met chirurgische precisie falen in het waarborgen van deugdelijk bestuur en rechtshandhaving op de Koninkrijkseilanden.

Volgens Europol is Nederland is de narcohoofdstad van Europa. Volgens historicus Marcel de Kort kent Nederland al eeuwen een systematisch falend drugsbeleid. Volgens een gezagwekkend onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, gepubliceerd in Nature is Nederland ook het grootste belastingparadijs ter wereld. Belastingparadijzen ontstaan als gevolg van een falend belastingverdragen misbruik beleid. In de schaduw van dat belastingparadijs blijkt witwassen via de rijksdelen overzee goed te gedijen. Gesophisticeerd falend toezicht door de Rijksministerraad op deugdelijk bestuur en rechtshandhaving ten aanzien van Koninkrijksdelen Curacao, Sint Maarten en Aruba in ‘s werelds grootste narcoregio met Elias & IFG aan het stuur en geen toezichtbeleid van de Centrale Bank en een niet-handhavingsbeleid door het Openbaar Ministerie, maakt van het Koninkrijk der Nederlanden het grootste witwaswalhalla ter wereld. Ten koste van de Curacaose, Arubaanse en Sint Maartense belastingbetalers. Echter, uit niets is gebleken dat Nederlandse topambtenaren bovengemiddeld dom zijn. Al dat wonderlijk falen maakt deel uit van een inktzwart businessmodel.

Wat is het businessmodel? Volgens het Ministerie van Financiën in Nederland, verantwoordelijk voor toezicht op de DNB en samenwerkende FUI’s, zijn trustkantoren en bijbehorende brievenbusmaatschappijen goed voor de concurrentiepositie van Nederland. Zo was Nederland bijvoorbeeld tot voor kort de grootste ‘investeerder’ in de U.S.A. Maar het ministerie is ook verantwoordelijk voor toezicht op belastingverdragen, ook incluis de bi-laterale met de Antillen. En trustkantoren zijn essentiele poortwachters, aldus DNB.

En Nederlandse trustkantoor dochters in de rijksdelen in The West maken vollop misbruik van het gebrek aan toezicht en rechtshandhaving. Daarnaast dragen trustkantoren lokaal de beloofde online gaming winstbelastingen af. Verder dragen trustkantoren en bijbehorende brievencasino’s hun online gambling licentiefees niet af. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de grootste economische pijler van de eilanden niet door de CBCS gecategoriseerd wordt (zie boven mail van CBCS 26 augustus 2020). Daarnaast blijkt dat uit het feit dat online gaming licentiehouders op Curacao en Sint Maarten niet worden geregistreerd.

Daarnaast is feit dat in navolging van Nederland ook haar koninkrijksdelen trustkantoren vrijwel geen MOT meldingen doen. Dat blijkt niet alleen uit FIU jaarverslagen tot en met 2014, maar ook uit het feit dat de FIU vanaf 2014 het restant niet publiceert. Wel liet FIU ondergetekende gister op de valreep weten dat afgelopen 5 jaar sprake was 147.739 offshore online gaming mot-meldingen en 1.367 trust mot-meldingen.. waarbij ze in beide gevallen tevens aangeeft dat dat ‘cijfer zou kunnen veranderen indien een toezichthouder, gedurende een onderzoek bij een onder toezicht gestelde persoon of instelling, opdracht geeft om bepaalde transacties alsnog te melden‘

Daarom blijft het onbegrijpelijk dat zowel Justitie als Financien als het Openbaar Ministerie al meer dan 25 jaar geen toezicht en een niet-handhavingsbeleid hanteert als het gaat om misbruik van Nederlandse belastingverdragen, witwassen en crimineel-financiele activiteiten in offshore online gaming brievenbuscasino’s.

Dit zijn ernstige aanwijzingen dat de Nederlandse overheid duizenden miljarden euro’s met behulp van belastingverdragen en trustkantoren met een Nederlandse achtergrond en anonieme brievensbuscasino’s via de Koninkrijks gebiedsdelen in Curacao en Sint Maarten wereldwijd witwassen faciliteert en bevordert.

4) ‘enorme druk’ van TISS

De feitelijke offshore online gaming monopolie voor trustkantoren met een Nederlandse achtergrond in haar Koninkrijksdelen in de Caribbean begint feitelijk op 1 juni 1996 met een aanvraag voor een online casino vergunning door Holland Intertrustbaas Gregory Elias voor TISS NV en TISS CV (Telecommunication Information Services Systems, thans bestuurd door United Trust baas Gregory Elias). Elias is niet de eerste licentie aanvrager. Lipscomb (rechtsvoorganger Antillephone), Francesco Corallo (Lightning Casino en Corlac Games), Cyberluck (Meespierson) en Robbie dos Santos (Millionaire’s Club) gingen Elias voor.

Daarom is het des te opmerkelijker dat de Intertrustbaas een vergunning krijgt. Dat is bijzonder omdat Justitieminister Suzy Camelia Romer in 1993 hiertoe met hulp van partijgenoten premier Liberia Peters en parlementsvoorzitter Rufus McWilliam (PNP partijgenoten) een ondeugdelijke wetgeving wist te realiseren buiten de dienst Juridische Algemene Zaken (JAZ) om. De reden om dat buiten Juridische Zaken om te doen was omdat sexlijnen provider Lipscomb (rechtsopvolger Antillephone, die de wet voor zichzelf had gemaakt) niet wilde dat de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen voorzag in toezicht en vergunningsvoorwaarden. Met zo’n soort wetgeving zou de afdeling JAZ nooit akkoord zijn gegaan. Dus toen de initiatiefwet buiten JAZ om alsnog wet werd, was het ontbreken van toezicht een voorschriften tevens de reden waarom de dienst Antillephone geen vergunning wilde verstrekken. Het blijft daarom een volstrekt raadsel waarom gouverneur Jaime Saleh in strijd met het advies van zijn eigen Raad van Advies een handtekening onder een zeer belangrijke maar ondeugdelijke wetgeving zette, in plaats van aan de Rijksministerraad voor te leggen ter vernietiging, opdat JAZ een nieuwe deugdelijke wetgeving kon maken.

Hoe dan ook, JAZ weigerde op basis van deze wet online gamingvergunningen te verstrekken. Tot 1 juni 1996. Enter de gezaghebber van Curacao Stanley Betrian. Drie jaar na de bijzondere wetgeving zette Betrian namens Elias het juridisch uitvoeringsorgaan onder ‘enorme druk’. Dat blijkt uit het volgende stuk:

Hoe die druk werd gezet blijft duister. Uit stukken wordt wel duidelijk dat toenmalig gezaghebber Betrian premier Pourier en JAZ voorhielden dat Elias en zijn politiek lobbyist de regering vele miljoenen aan winstbelastingen voor de schatkist voorhielden en die laatste als gezaghebber het toezicht op zich zou nemen. De bezweek onder de druk. De rest van de online gaming vergunningsaanvragen van derden werden vervolgens daadwerkelijk op basis van het gelijkheidsbeginsel toegewezen. Dat blijkt uit Staten vragen van toenmalig Statenlid Michèle Russel-Capriles:

Nieuwsgierig deed de Amigoe van Citco een LOB verzoek naar de vergunningverleningen. Doch die werd door JAZ afgewezen. Eerst op basis van artikel 11 lid 1c (bedrijfsgeheimen) en 2d (persoonlijke levenssfeer) en daarna vanwege artikel 12 (intern beraad). Vervolgens verdween het dossier in het niets. En zo werd cruciale Antillen historie gewist.

Inzake naar het hoe en waarom Betrian en Elias’ Staten Management N.V. (Intertrust-dochter, de naam lijkt veelzeggend), de aanvrager van de TISS vergunning, de dubieuze vergunningensluis wist open te trekken blijft hierdoor onbekend, tenzij duo Betrian en Camelia-Romer alsnog gaan zingen. En die weten wel beter dan Intertrust en Elias’ meest zwarte geheimen te verklappen. Op 1 augustus 1996 zette gouverneur Jaime Saleh een cruciale handtekening, ditmaal onder een dubieuze vergunning op basis van een dubieuze wetgeving. Daarna ging de kraan wijdopen.

5) Brievenbuscasino’s

Eenmaal de vergunningen binnen, initieerden Greg ‘The Kid’ Elias en zijn goede notarisvriend Gerard ‘Butch’ Smeets, tevens broer en adviseur van Citco baas Chris Smeets in 1998 wetgeving voor de vennootschapsvorm Stichting Particulier Fonds (SPF). De belastingvrijgestelde Bijzondere Vennootschap (B.V.) en de anonieme, belastingvrijgestelde SPF zou al snel een populaire tool gaan blijken voor Egaming activiteiten om belasting en UBO registratie te omzeilen en Egaming royalties in ‘investeringsfondsen’ onder te brengen. Ideaal om criminele activiteiten in te ontwikkelen. Toen belastinginspecteurs hiervoor harde bewijzen hadden verzameld, werd een aanwijzing gegeven niet verder in te zoeken in SPF-fen. ‘Er moet rust blijven in de sector’ werd het Antilliaans belasting-adagium van directeur belastingen Harold Henriquez en Financiën minister Russel Voges. Die aanwijzing werd in stand gehouden door financienministers Ersilia de Lannoy, Jose Jardim en de huidige Kenneth Gijsbertha en zou grote gevolgen hebben voor de toekomst van de Antilliaanse schatkist en bestuurlijke corruptie.

‘Er moet rust blijven in de sector’

– Belastinginspecteur SBAB

Vervolgens vlogen trustbazen Gregory Elias, Michael Ellis en belastingendirecteur Henriquez naar Den Haag om te onderhandelen over een belastingverdrag met de Nederlandse minister van financiën Gerrit Zalm en zijn staatssecretaris Willem Vermeend. Doel: de duizenden miljarden aan ongereguleerde geldstromen per jaar die voorheen via de Antillenroute liepen, op een andere manier binnen het Koninkrijk der Nederlanden te houden, om te kunnen ‘investeren’ in het buitenland ten behoeve van de concurrentiepositie van Nederland. Plan: ongereguleerde brievenbuscasino’s bestuurd door trustkantoren met behulp van een ‘E-commerce’ belastingverdrag. Drie jaar later kwam het tot een ‘E-commerce’ belastingverdrag tussen Nederland en de Antillen.

“Iedereen heeft er baat bij. Koopmannen onder elkaar”, –

– Holland Intertrust baas Gregory Elias

“Iedereen heeft er baat bij. Koopmannen onder elkaar“, knipoogde Gregory Edward Elias, voorzitter van de Vereniging Offshore Belangen, nadat hij in 1999 na 3 jaren onderhandelen samen met Michael Emile Joseph Ellis van MeesPierson en de Antilliaans financienminister Russel Voges een duivelspact sloot met Vermeend en Zalm. E-commerce as in online casino’s in anonieme brievenfirma’s en belastingvrijgestelde SPF en BV constructies met E-zone en Egaming sublicenties, beheerd door trustkantoren op basis van een Nederlands belastingverdrag. Oftewel: misdaad multinationals diep wegstopt achter vierdubbele beschermwallen.

Het BRK/NFR belastingverdrag werd op 12 februari 2001 een feit en Elias werd benoemd als speciaal adviseur voor international financiën en belastingzaken van alle ministers van financiën van Voges tot Gijsbertha. Iedereen baat, behalve de burgers van de Antilliaanse eilanden Sint Maarten, Curacao en Aruba, zo zou 25 jaar later duidelijk worden. Want offshore online gaming was hiermee de facto 25 jaar gemonopoliseerd door de trustsector, maar de bevolking werd belast met de lasten, zonder de lusten.

6) Misbruik van telecominfrastructuur

Reeds bij aanvang van haar vergunning van 1 augustus 1996 kampte TISS met een probleem: het aanleveren van capaciteit en kwaliteit van internetverbindingen voor haar toen nog illegaal opererende E-gaming cliënten. In 1999 kondigden Intertrustpartner Elias, KPMG partner Peter Grootens en Maduro & Curiels Bank directeur Ronald Gomes Casseres aan dat capaciteit en kwaliteit van een overheidstelecom de levensader voor ‘e-commerce’ aka offshore online gaming zou worden. Het Nederlandse KPN wilde graag in dat gat springen maar KPMG ook. KPMG partner Grootens trok aan het langste einde en fuseerde vanaf 1997 op hoge kosten voor de Antilliaanse belastingbetaler met behulp van KPMG international, KPMG U.S.A. (Barentsgroup) en KPMG NA consultants een nieuwe UTS uit Setel op kosten van de belastingbetaler en kaapte daarbij de overheidstelecommer. Dat blijkt uit een vernietigend rapport van de Algemene Rekenkamer in combinatie met de daarop opvolgende KPMG jaarrekeningen tot 2019, die ik wegens bronbescherming nog even onder me hou, maar voor de eilandelijke overheid gewoon bij overheidsaccountsbureau SOAB, de Algemene Rekenkamer, toezichthouder BTP en VVRP minister Zita Jesus-Leito beschikbaar zijn.

Overheidtelecom UTS werd feitelijk geboren als dekmantel voor offshore kansspeldienstverlening. Uit UTS jaarrekeningen blijkt nimmer melding te zijn gemaakt van de omvangrijke offshore online gamingactiviteiten en de zware operationele en consultancykosten die daarmee gepaard gingen, terwijl de accountant via adviseurs en stromannen het overheidsorgaan zelf aanstuurde. Daarmee heeft KPMG zich meer dan 20 jaar schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrifte, belangenverstrengelingen en medeplichtigheid aan het doen van onjuiste belastingaangiftes. Wat de belastingbetaler hoogstwaarschijnlijk honderden miljoenen aan niet uitgekeerde dividenten en verkoopwaarde heeft gekost. Voor een dergelijke manier van faciliteren bij witwassen werd KPMG overigens later in de Cymbal/Troya zaak (‘dollarswipen’) veroordeeld. Het neemt voorts weinig fantasie te begrijpen waarom meer dan 150 miljoen verloren ging aan een UTS-Uniqa operatie in Suriname. Het werpt tevens licht op de megasalarissen van ex overheids telecom directeur Paul de Geus (meer dan een miljoen per jaar) en telecom toezichthouder Franklin Sluis (meer dan 7 ton per jaar).

Betrian kwam zijn belofte van toezicht en inkomsten voor de Antilliaanse schatkist niet na, zijn opvolgster gezaghebber Lisa Dindial eveneens niet. En ook geen enkele minister van Justitie nam vanaf de eerste vergunningen enige verantwoordelijkheid. Zelfs bij de startfase van de nieuwe staatkundig structuur van 10-10-2010 werd door de Rijksministerraad benoemde Ronde Tafelcommissie voorzitter Raymond Begina (KPMG) en commissielid Suzy Camelia Romer geenzins gehandeld in het belang van de eilanden, de corruptie en Nederlandse concurrentiebelangen zou alleen maar toenemen door een controlerende bestuurslaag ertussenuit te halen. Ook na 10-10-’10 is door geen enkele van 9 Curacaose regeringen nagedacht om de veruit grootste economische pijler en inkomstenbron ten behoeve van de eilandskas te reguleren en taxeren.

De ondeugdelijke Buitengaatse Hazardspelen wetgeving van 1993 blijft tot op heden onveranderd in stand, evenals de verstrekte vergunningen en voorwaarden, zo blijkt uit een recent LOB verzoek. Het ministerie van Justitie mandeert haar wettelijk verplichte toezicht op licentiehouders weliswaar van instantie naar instantie, maar nooit naar een toezichtsorgaan die over kennis en capaciteit beschikt of handhavend optreedt. Op 9 juli 2008 mandeerde Justitieminister David Dick toezicht op offshore online gokken naar Bureau Telecom en Post. Op 23 december 2019 mandeerde Justitieminister Quincy Girigorie naar het Financienminister Kenneth Gijsbertha, die het mandaat op zijn beurt ondermandeerde naar de Gaming Control Board. Wiens CEO Gino Campbell er een pervers genoegen uit lijkt te putten zijn onkunde te benadrukken. De voormalige Ernst & Young audit supervisor werd in 2011 aangesteld door de voor uitlokking tot moord op Helmin Wiels veroordeelde ex Financien minister George Jamaloodin. Tot op vandaag de dag verzuimt de GBC directeur de loterijenvergunning voor een reeds in 2013 voor witwassen en criminele oganisatie veroordeelde, en Maximus verdachte Robbie dos Santos in te trekken. Dan hebben we het nog niet gehad over Gijsbertha’s roemruchte bankwet voor de criminele organisatie van moordverdachte Robbie. Nee, Liberty UTS-sers mogen het offshore online kansspel netwerk thans gereguleerd noemen, maar rouleren met manderen en ondermanderen is absoluut niet hetzelfde als reguleren of handhaven.

7) Misbruik van internationaal betalingsverkeer

De witwasmogelijkheden van brievensbuscasino’s in trustkantoren blijken legio. Een kleine greep uit witwasmogelijkheden voor offshore online casino’s die in brievenbusfirma’s door trustbazen worden bestuurd en die uw Koninkrijksblogger tegenkwam:

Witwassen via fingeren van online casino bedrijfsomzetten of bedrijfswinsten Witwassen middels fingeren van bedrijfsaandelen Witwassen middels investeringen in gefingeerde waardes van aandelen in online gaming bedrijven Witwassen via betaaldienstverleners (bv met ongereguleerde herkomstverklaringen zoals illegale sublicenties waardoor regulering vrijwel mogelijk is) Witwassen door Know Your Customer compliance casino software instellingen te laag in te stellen of zelfs uit te zetten (bv daardoor meerdere accounts mogelijk, illegaal gokken vanuit landen waar dat verboden is) Witwassen door online casino bedrijfsomzetten of bedrijfswinsten te fingeren via vennootschapsconstructies binnen trustkantoren Witwassen door de licentie binnen het trustkantoor oneigenlijk administratief in te zetten om gelden zonder herkomstverklaring van een derde vennootschap wit te wassen Witwassen door matchfixing (waarbij van te voren de uitkomst van een game of sportsbetting vaststaat) Witwassen door illegaal (meestal grote) gokwinsten van spelers te confisqueren Witwassen door een online casino plots te liquideren en de spelersinzetten te verduisteren Witwassen via fingeren van online casino bedrijfsomzetten of bedrijfswinsten Witwassen door spelen tegen bots (robots), waarbij van te voren de uitkomst van een game of sportsbetting ook vaststaat Witwassen door online casino bedrijfsomzetten of bedrijfswinsten te fingeren via fiscaal gedreven/complexe vennootschapsrechtelijke offshore structuren Witwassen door contant geld van casino naar crimineel of speler te verplaatsen (zogenaamde ‘cashdrops’) Witwassen door zwart geld van speler of crimineel naar casino te verplaatsen en te voorzien van een ‘gokwinst’ herkomstverklaring Witwassen bij bijvoorbeeld pokersites zou partij A bewust kunnen verliezen aan partij B om zo een geldbedrag over te maken. Partij B kan dan aantonen dat het ‘gokwinst’ is. Witwassen via payment service providers (PSP’s). Een PSP is een online-betaaldienstverlener die online casino’s betalingen afhandelt. Uit opsporingsonderzoeken is gebleken dat het gebruik van een PSP een crimineel kan helpen bij het verhullen van de herkomst van zijn omzet. De reden hiertoe is dat een PSP vaak verschillende transacties opspaart om deze in een grotere batch bij de bank aan te leveren. Omdat de transacties dan niet meer op consumentenniveau zijn uitgesplitst, kan een bank geen compliance meer uitoefenen. Witwassen middels een eigen payment service provider. Als een casino zelf een PSP ter beschikking heeft, is de compliance zelfs volledig onder controle. Daarmee ontstaat ruime mogelijkheden voor de crimineel om zijn cliënten of zijn omzet te verhullen (vaak het geval). Witwassen via virtuele valuta. Naast bitcoin bestaan nog zo’n 500-600 andere virtuele valuta zoals monero en ethereum. Virtuele valuta vallen niet onder de verantwoordelijkheid van een land, een centrale bank of een andere financiële toezichthouder. Via virtuele valuta anoniem crimineel geld worden witgewassen. Bijna 1/3 deel van Curacaose internet casino’s bieden die mogelijkheid (een tiental trustkantoren zijn hierin inmiddels zelfs gespecialiseerd) Witwassen door de identiteit van crimineel of speler te verhullen via inzet van agenten die geld storten op accounts van casinosites Witwassen via telecom providers. Zoals bij sms loterijen, waarbij saldo en krediet van telefoongesprekken door een telecomprovider wordt omzet in contant geld Witwassen via gokzuilen. In gokzuilen (cashcenter automaten in bar’s, speelhallen, casino’s) kunnen mensen contant geld op een account storten. Met de account kan vervolgens op een computer of mobiele telefoon anoniem gewed kan worden op sportwedstrijden. Bij winst of vroegtijdige stopzetting van het casinospel kan het geld contant opgenomen worden bij het cashcenter met een (valse) herkomstverklaring voor de ‘gokwinsten’. Witwassen via het gebruik van gestolen credit card data om geld naar online speelaccounts over te hevelen om die vervolgens uit te laten betalen als ‘gokwinst’ en daarmee de schijn te wekken legaal geld op de bankrekening te krijgen. Witwassen via shell-casino’s. Een shell casino is een online casino die een website als front heeft maar waar je niet op kan gokken, maar waarvan de herkomstverklaring kan worden misbruiken door ‘gokwinsten’ te fingeren Identiteit verhullen via inzet van agenten die geld storten op accounts van casinowebsites

Kortom, de witwasmogelijkheden van offshore brievenbuscasino’s, die worden beheerd door trustkantoren zijn vrijwel ongelimiteerd. Zijn hier bewijzen (vonnissen) van? Niet binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Toezicht op geldstromen uit brievenbuscasino’s ontbreekt. Ook rechtshandhaving ontbreekt: zowel het openbaar minister van Nederland en de eilanden en Nederland vervolgde tot op heden geen trustkantoren, accountants en banken niet voor belastingontduiking, gaming licentiefraude en witwassen. Volgens het OM omdat het een taak van de lokale politiek is deugdelijke hazardspelwetgeving te maken (bewijs). Bovendien blijkt uit de aanwijzing van het college van procureurs generaal in Nederland dat officieren van Justitie niet hoeven te zoeken naar herkomst van witwassen (zoals offshore online gaming sublicenties). Witwaswetgeving is ronduit slobberig en witwasstraffen binnen het Koninkrijk der Nederlanden uiterst mild. Bovendien bepaalt de Ruding norm dat belastings-inspecteurs niet mogen meewerken aan een strafrechterlijk onderzoek zonder toestemming van de minister van Financien. Bovenstaand witwasbeleid maakt van het Koninkrijk der Nederlanden het grootste witwaswalhalla ter wereld.

“The Netherlands comes equipped with built-in island laundromats – Aruba, Sint Maarten and Curacao – and the Dutch speak English. Best of all, lax Dutch law means even if they get caught, there isn’t much anybody could do.“ (Uit: The Sink – Crime, terror and dirty money in the offshore world – Jeffrey Robinson 2003).

Uit buitenlandse witwas onderzoeken en vonnissen van Curacaose en Sint Maartense casino’s blijkt in ieder geval dat er sprake is van megawitwassen. De U.S.A. en Italië onderzoeken en vervolgen bijvoorbeeld Antilliaanse offshore online casino’s wel. Zo blijkt uit diverse Amerikaanse vonnissen dat de Italiaanse maffia diep in Curacao online gaming zit. Daar zijn oude en meer recentere bewijzen van. In 2012 werd Global Internet Corporation (GIC) veroordeeld voor witwassen van circa 5 miljard dollar. GIC werd gelicenseerd door Antillephone en beheerd door CMS trust. In 2013 werden in de USA 17 Pinnaclesports mensen veroordeeld voor witwassen en banden met de maffia. Uit een New York Times onderzoek uit 2015 bleek dat Pinnacle al in 2005 jaarlijks meer dan 12 miljard dollar omzette. Ook Italie doet sinds 2015 onderzoek naar witwassen en belastingontduiking bij online gaming op onze eilanden. Volgens de Italiaanse dagvaarding van 2016 werd maffiabaas Francesco Corallo tenministe vanaf 2004 gefaciliteerd door het Curacaose trustkantoor Corporate Agents, Fortis Bank en First Caribbean International Bank (Deuss). Volgens de zelfbenoemde Godfather van Sint Maarten is er niets aan de hand, zijn accountant is immers KPMG. En het zit de Italianen hoog dat Fortis bank, destijds bestuurd door Elias, tot op heden niet wordt vervolgd. Op Curacao is o.a. G-Force Corporate Services BV (Betrian) op Landhuis Joonchi (Elias) en gaminglicentiehouder Cyberluck N.V. (Intertrust) voorwerp van een Italiaans maffia-onderzoek. In Australia is Emucasino voorwerp van onderzoek. Het grootste online casino van Australie, Emucasino werd gelicensed door Gaming Services Provider op Curacao, maar EmuGroup Ltd is een dochter van een Panamese holding en houdt adres in Malta in strijd met de wet. In Nederland is miljardair Marcel Boekhoorn met Ramphastos Investments voorwerp van onderzoek van de Italiaanse anti-maffia autoriteiten. Ramphastos wordt bestuurd door United Trust van Gregory Elias. De BBC deed in samenwerking met uw hoofdredactrice in 2019 onderzoek naar foute praktijken van mBet solutions en licentiehouder Cyberluck en legde de kern van witwassen bloot: illegale en ongereguleerde sublicenties. De stroom van bedreigingen aan het adres van uw Koninkrijksblogger, haar omgeving en ons forum zouden nooit meer stoppen. Er zitten meer spannende internationale online gaming slash witwasonderzoeken in de pijplijn, waar nu niet over uitgeweid kan worden, maar allemaal uitkomen in (trustkantoren, brievenbusfirma’s en gaminglicentiehouders in) Curacao en Sint Maarten.

Wat blijkt verder? Curacaose online casino’s blijken ondanks hun wereldberoemde slechte imago hopi populair. Bezoek een willekeurige online gambling forum en je leest waarom. Van de kant van de gokker omdat een Curacose licentie synoniem is aan geen KYC informatie te hoeven overleggen bij een accountregistratie. Zo kan niet alleen een legitieme speler gokker, bijvoorbeeld als het land geen offshore online gokken toestaat. Maar ook een notoire crimineel onder een pseudoniem. Daarnaast staan Curacaose operators toe dat anoniem meerdere accounts worden geopend door de compliance software parameters van Curacaose licentiehouders doorgaans laag/uit te zetten. Totdat er flink gewonnen wordt, dan slaat de software opeens alsnog aan en worden winsten nogal eens ingepikt. Anderzijds is het opzetten van een Curaçaose internetcasino kinderlijk eenvoudig, snel en goedkoop (video). Het op afstand opereren vanuit servers in E-zone datacenters zonder justitiele en andere overheidsbemoeienissen is met name voor criminele organisaties reuze aantrekkelijk. Vanaf Sint Maarten 1500 gokzuilen met poker en sportsbetting sites aansturen in Italie is nog makkelijker, zo ondervond Corallo. Omdat zijn maffiabanden in 1996 al te bekend waren om een licentie te krijgen, heeft Siciliaan met verschillende paspoorten in Sint Maarten simpelweg een licentie op naam van een premier. Sint Maarten is in principe een rijk land als Corallo en Franklin Meyer hun belastingen betalen over de 31,39 miljard euro (pagina 52) die de gokzuilenkoning volgens de Italiaanse kansspelautoriteit AAMS vanuit Sint Maarten in Italie heeft omgezet. En wat regering Eman wel, maar de huidige Arubaanse regering vermoedelijk nog niet weet, is dat Arubaanse gokzuilen tegenwoordig weliswaar vanaf Curaçaose trustkantoren en datacenters worden aangestuurd, maar dat de Creek Indianen die business recent hebben overgenomen van casinokoning Eduardo de Veer. Als de Arubaanse casinokoning Eduardo de Veer en/of zijn Curacaose trustkantoor met de Curacaose en Arubaanse fiscus aftikt, kunnen twee eilandsbegrotingstekorten in één klap worden opgelost.

En dat mag ook wel. Want zonder uitzondering is in alle gevallen misbruik gemaakt van de Curacao-Sint Maartense overheids telecominfrastructuur UTS, die al 20 jaar met royale hand door KPMG en spinoff BearingPoint wordt geadviseerd en geauditeerd. Overigens tot 2011 afgedekt door een rapport van Enst & Young Accountants in samenwerking met Deloitte en Anthony Cijntje van ACC & partners.

Zo kaapten IFG leden de grootste en meest veelbelovende Antilliaanse economische pijler ten behoeve van de fiscaal financiële sector zelf, haar georganiseerde misdaad clientele en de Nederlandse overheid, terwijl Antilliaanse belastingbetalers bijna bezwijken onder alle corruptie en hoge kosten.

8) Misbruik van belastingverdragen

Aan online gamingbelasting dient de Curaçaose minister van financiën Gijsbertha momenteel jaarlijks nafls 784.000.000 tot 1.140.000.000 aan winstbelasting te ontvangen. Daarnaast zou het ministerie van Justitie jaarlijkse offshore gaming licentiefees van tenministe nafls 1.000.000.000 aan het ministerie van Justitie, maar mandeerde dat medio vorig jaar naar Financien. Een onderbouwing van deze cijfers is gegeven in de blog Koninkrijksbelangen | Waar zijn de miljarden van Curacao? Int Gijsbertha die circa 2 miljard ook? Niet volgens de begroting. Onder financienminister Russel Voges, Mark Mingo, Ersilia de Lannooy en Jose Jardim werden deze aanzienlijke schatkistinkomsten ook al niet geint. Waarom niet?

Omdat de trustsector in 1999 met hulp van Financienminister Gerrit Zalm en staatsecretaris Willem Vermeend de wettelijke inkomsten van de offshore online gamingsector in BRK-NFR belastingverdrag in (anonieme) brievenbusfirma’s, en E-zones en belastingrulings heeft verstopt en door trustkantoren laten beheren. En volgens de grootste offshore online gaming en belastingontduikings-expert betaalt Elias ‘al genoeg belasting’ (video).

Hoewel aangehaald belastingverdrag inmiddels net als Antillenroute 1.0 als kwalijke belastingpraktijken zijn aangemerkt en anonieme brievenbusfirma’s ook de Europees Hof de deur uit worden uitgejaagd, focust (een groot deel van de jongens en meisjes van de) IFG/CIFA, CIGA en CIFC zich niet conform hun statuten op een gezonde financiële sector en regulering maar op een nieuwe belastingregeling, aldus trustboer Bas Horsten van SGG management aan een van Elias’ public relations schrijvers. Kennelijk wenst de gaminglobby de duizenden offshore online gaming casino’s ‘binnenskamers’ behouden. Dat blijkt o.a. ook uit de weigerachtigheid zich bij Justitie, de Gaming Control Board en de FIU te registeren.

Met andere woorden: de offshore E-gaming trustkantoren, E-gaming licentiehouders en E-gaming consultants (advocaten, fiscalisten, accountants, paymentservice providers) van gaminglobby IFG/CIFA, CIFC en CIGA weigeren de ministeries van Financien en Justitie licentie en winstbelastingafdrachten te doen, openheid van zaken te geven, zich bekend te maken aan de Gaming Control Board en te voldoen aan de talloze registratie-verzoeken van Financial Intelligence Unit (MOT). Dat doen ze overigens al meer dan 25 jaar en daar is natuurlijk de nodige ervaring in opgebouwd. Dat de Curacaose en Sint Maartens bevolking echter opdraait voor kosten voor online gaming telecommunicatieinfrastructuur, consultantskosten en alle daarmee gepaarde diepgewortelde corruptie lijkt genoemde verenigingen in crisistijd slechts in geschrift, maar niet in daad aan hart te gaan.

9) Maffia?

Een voorbeeld hoe de Nederlandse overheid de maffia faciliteert. Decennia lang stond de Nederlandse overheid op het standpunt dat de maffia ‘schaars, incidenteel en onbedreigend voor de samenleving‘ waren (bron: boek Bloedsporen, een reis naar de maffia p. 243)

Gerespecteerde Nederlandse wetenschappers en onderzoekers gingen in 2016 in opdracht van de Nederlandse ministeries van Financiën en Justitie op zoek naar de Italiaanse maffia. Het resultaat was het rapport Cerca Trova (‘wie zoekt, zal vinden’). Het rapport werd opnieuw een typisch voorbeeld van wie niet zoekt, zal niets vinden. Het maffiaprobleem zit ‘m niet in pizzeria’s en bloembollenhandel in Aalsmeer, maar in Nederlandse belastingverdragen, brievenbusfirma’s, en trustmaatschappijen met foute dochterondernemingen in de Antillenroute 2.0. Slechts op pagina 90 wordt summier aangestipt:

“Wel komen Nederlandse vennootschappen en trustmaatschappijen naar voren in lopende opsporingsonderzoeken van Italiaanse maffiabestrijders naar verdachte kapitaalstromen.”

Dat heb je ervan als je uitgerekend het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties buiten de scoop van onderzoeken houdt. Anno 2020 blijkt sprake van duizenden illegale en ongereguleerde online casino’s in anonieme brievenbusfirma’s middels het ‘E-commerce’ belastingverdrag, een financieel-fiscale wapen, dat de jaarlijks duizenden ongereguleerde miljarden euro’s moet doorsluizen naar andere belastingparadijzen. Bij afloop van het verdrag begin dit jaar bleken opnieuw vrijwel alle elementen uit het NFR/BRK belastingverdrag door de OESO aangemerkt als kwalijke belastingpraktijken. Het verschil tussen Antillenroute 1.0 en Antillenroute 2.0 is dat Nederlandse overheid ditmaal bij de EU op het verdachtenbankje voor witwassen. Zo heeft de Nederlandse regering regels die instellingen verplichten informatie te geven over de echte eigenaar van brievenbusmaatschappijen (de UBO) onvoldoende in anti-witwas wetgeving omgezet, vindt de Europese Commissie. Dat realiteit nog wel wat ernstiger is dan foute aandeelhouders en anonieme vennootschappen, blijkt uit het volgende:

10) International Finance Group

Wie beheert het grootste deel van de ongeregistreerde geldstromen door trustkantoren in de rijksdelen van Koninkrijk? Dat bleek de International Finance Group. IFG? Het was even zoeken. Zelfs het Nederlandse minister van Financien stelde over IFG geen informatie te beschikken. Dat is curieus, omdat Neerlands’ grootste brievenbushandelaren zich onder de bestuursleden bevinden: Citco, Meespierson Intertrust, Fortis (in 2009 overigens uitgetreden) United Trust en accountantsreus KPMG. Koninkrijkse grootste trust en accountantsmaatschappijen met niet geheel toevallig de zwaarste belangen in het illegale en ongereguleerde online gamingnetwerk. Wat verder duidelijk werd, is dat IFG een extreem low profile houdt en zich verschuilt als vereniging achter de andere trust & co vereniging, te weten: de CIFA. Hoe dat zit?

Het oorspronkelijke bestuur van de Vereniging Offshore belangen (VOB) bestond uit Gerard Smeets (Citco), Jacob Hogenkamp (ABN trust) en Lionel Pierson (Meespierson Trust). VOB voorzitter Gregory Elias, het gezicht van de offshore, trad naar de achtergrond na een opmerking van Financien-staatssecretaris Vermeend begin deze eeuw opmerkte dat hij Elias het liefst achter de tralies zag. Hierop verving VOB haar naam door CIFA. IFG ontsproot eind 2005 als gevolg van bonje met CIFA, een vechtscheiding die zich het beste laat omschrijven als een stille paleisrevolutie (meer op pag 273). Geen trustsectormedia die wilde vertellen waarover dat ging. Dat ging hoofdzakelijk over substantie-vereisten met betrekking tot duizenden illegale postbus-casino’s, die worden bestuurd en beheerd door trustkantoren. Lokale callcenters verdwenen en gamingbankrekeningen idem dito nadat de USA online gaming banktransacties vanuit het buitenland verbood. Oud-premier en huidige voorzitter van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten Etienne Ys lijmde enkele jaren later de scherven: IFG trouwde opnieuw met CIFA, dit keer op huwelijkse voorwaarden. Tegenwoordig sturen dezelfde IFG leden net als voor 2005, opnieuw het bestuur van de CIFA aan als het op cruciale zaken aankomt.

Sommige CIGA leden zijn zich misschien nog niet bewust, maar de verenging en alle leden functioneren als een front voor online gaming belangen. IFG staat weliswaar vermeld op een pagina van de Curacaose Kamer van Koophandel, maar de groep komt niet voor als rechtspersoon in het handelsregister, zo liet de KvK Curacao afgelopen week weten. Omdat dat wettelijk wel verplicht is, vroeg ik een bewijs. Op de kvk pagina zelf staat slechts dat Edsel Doran (Citco) voorzitter is, Harry Canters (KPMG Meijburg secretaris) en Michael Ellis contactpersoon zijn (bewijs). Ook bij het Nederlandse en Monegaske kvk staat IFG niet ingeschreven. Ondanks haar onbekende rechtspersoon status nam IFG in 2016 als stille Curacaose belangengroep deel aan besprekingen met International Monetair Fonds (IMF) in Washington, vertegenwoordigd door niemand minder dan de omstreden Ennia bestuurder Ralph Palm. Fiscalist Ralph Palm was ten tijde van de oprichting van IFG bestuursvoorzitter van KPMG en voorzitter van Raad van Commissarissen van de Centrale Bank Curacao en Sint Maarten.

Echter, op de website van CIFA van 2018 staan een recenter IFG adres en telefoonnummers: Kaya Richard Beaujon z/n, Landhuis Joonchi, telefoon +599 9 736 6161 en +599 9 736 6277. Het gaat om hetzelfde adres en de telefoonnummers van het visitekaartje Gregory Elias.

Echter, op de website van CIFA van 2018 staan een recenter IFG adres met telefoonnummers: Kaya Richard Beaujon z/n, Landhuis Joonchi, telefoon +599 9 736 6161 en +599 9 736 6277. Het gaat om hetzelfde adres en de telefoonnummers van het visitekaartje Gregory Elias.

Uit nog recentere CIFA correspondentie (2019) blijkt dat IFG als vereniging deelneemt binnen de CIFA. Onder het kopje ‘niet-leden’ (geen grap) staan de volgende namen:

Citco: Edsel Doran (voorzitter), Rita Merkies-Groothuizen, Iseline Gouverneur, Caprice Irausquin, Selina Neuman, Shendy Cras en ene B. Douglas. United Trust: Angelique Engel en Gregory Elias KPMG Meijburg: Harry Canters, Wendell Meriaan, Ton van Doremalen, Miranda van der Hoeven, Brigitte Douglas en Fong Mang Cheong Ennia: Ralph Palm Michael Ellis (geen bedrijfsnaam meer)

Edsel Doran is dus IFG voorzitter. Doran woont op loopafstand van Citco eigenaar Gerard Smeets in Monaco. Maar is de Citco directeur daadwerkelijk de drijvende kracht achter IFG? Dat antwoord werd duidelijk tijdens een bezoek begin dit jaar bij de CIFA nieuwjaarborrel in O-mundo. De drijvende kracht achter CIFA/IFG was te vinden in een cirkel knipscherende ministers en hijgende CIFA leden, die zich om de aandachtsschuwe trustkoning heen verdrongen. Temidden op een barkruk zat een schuchtere ‘filantroop’, die zijn financieel-criminele gokkartel leden beleefd een uurtje tijd schenkt om adorering en respect te betuigen aan hun beschermheer. Een witteboorden variant van de traditionele kus op een Godfathers’ zegelring.

11) Organised Crime Inc.

De meeste mensen die hem kennen beweren dat Gregory Edward Elias (1953) uit de stal van Gerard Smeets komt. Doch volgens de KvK komt Elias uit het nest van Slavenburg Overzee Bank N.V., onderdeel van de Slavenburg Bank die in 1980 in Nederland roemrucht ten onder ging in het grootste witwasschandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Slavenburg bankier Eppo Koopman, die in de jaren tachtig ontsnapte aan vervolging, leerde de ambitieuze Elias een truukje dat hij later zou toepassen bij Holland Intertrust. Koopman wist uit ervaring dat het kwaad dieper dan het goed zat in de Nederlandse financiële sector. Een worderlijk gevolg van de Slavenburg arresten was namelijk dat oud-Financien-minister Onno vervolgens een omstreden Ruding-richtlijn uitvaardigde, waarin staat geschreven dat ambtenaren van het ministerie van Financien en de belastingdienst zonder toestemming van de minister moeten weigeren mee te werken aan justitieonderzoeken. Bijvoorbeeld als het gaat om het stelsel van belastingverdragen -rulings en brievenbusmaatschappijen. En zoals ex Justitie staatssecretaris Teeven helder uiteenzette, kan Justitie zonder de medewerking van de belastingdienst en de FIU geen effectief witwasonderzoek doen (video). Op deze manier kunnen financiënministers, bijvoorbeeld als het aankomt op belastingverdragenminisbruik, een justitieonderzoek blokkeren. En controle over Financiën ministers verloopt via hun topambtenaren en adviseurs, zo weten bestuurders die daar ervaring in hebben (video).

Met heel veel tegenzin en bij hoge uitzondering treed het Nederlandse OM tegen trustkantoren op. Doch uiterst selectief: zodra het trustkantoor brievenbuscasino’s beheert, komt het weliswaar in een enkel geval tot onderzoek, maar per definitie niet tot vervolging, zo leert de historie. Op Curacao hebben tientallen trustkantoren brievenbuscasino’s. Zoals ook Intertrust van Elias destijds. Dus toen het Nederlandse ministerie van Financiën, verantwoordelijk voor bestrijding van misbruik van belastingverdragen, tijdens de bankencrisis in 2008 de toko nationaliseerde en een kijkje nam in Elias’ fiscale dienstverlener Fortis Intertrust, tot de nek toe gevuld bleek met brievenbuscasino’s, verklaarde Financienminister Wouter Bos met trots dat Nederland de ‘gezonde delen’ van Fortis had gekocht. De Nederlandse Staat werd daarmee fiscaal dienstverlener van Elias’ duizenden brievenbuscasino’s. Intertrust werd vervolgens voor een prikje als een hete aardappel doorverkocht aan Waterland. Fortis stapte uit de International Finance Group en deed naar eigen zeggen afstand van maar liefst 98% van de klandizie met een “hoog risico”. Die klandizie vond haar weg snel terug naar United Trust, de nieuw opgetuigde fiscale dienstverlener van Elias op Curacao.

‘…goede service?’ aldus Elias gedecideerd op de vraag waarom klanten bij hem terugkwamen tijdens een Tweede Kamer parlementaire enquete over belastingontwijking. Zijn belastingontduikings netwerk en offshore online gamingspecialisme had het juiste antwoord moeten luiden. Op het hoogtepunt van zijn carrière acteerde hij als een gewiekste zakenman door een enquête heen, door de Tweede Kamer en het Nederlandse volk te misleiden (video) over zijn kernactiviteiten en was daar trots op: “Ze snappen er helemaal niets van“. De IFG pers Zijn CIFA jaknikkers waren zwaar onder de indruk van zijn acteerprestaties, zo bleek uit reacties aan ondergetekende. Het enige waar de financieel-fiscaal adviseur van alle Financien ministers sinds 2002 wel eerlijk over was, was zijn principeloosheid. Hij had geen interesse voor ‘belastingbesparende’ motieven van zijn clienten. Als je met een Oscar winning performance de wereld weet te misleiden met het beeld dat je makers van snaarinstrumenten helpt met belastingbesparing ipv de georganiseerde misdaad faciliteert met witwassen, zou je moeten worden uitgeleverd aan de U.S.A om terecht te staan voor het faciliteren van witwassen voor Latijns-Amerikaanse drugskartels en het corrumperen van het wereldwijde financiële systeem. Uiteraard mijn bescheiden mening.

Sailing above the law, creating loophole laws, extending his offshore illegal online gaming network taxfraud, illage gaming licensingtrade and money laudring practices, by making sure no registration, supervision and no prosecution takes place.

– Koninkrijks belangen blogger Nardy L. Cramm

Rijken en georganiseerde misdaad multinationals verrrijken door armen armer te maken. Daar komt de professie ‘trust’ op neer. Elias trad niet in morele aspecten van ‘belastingbesparing’. Maar ‘belastingbesparing’ voor snaarinstrumentmakers was slecht een miniscuul onderdeel van de waarheid. Niet zozeer multinationals en de rijken der aarde rijker maken, maar bovenal brievenbuscasino’s voor de georganiseerde misdaad faciliteren met duizenden online casino’s in anonieme brievenbusmaatschappijen, bestuurd door trustkantoren, zonder enige vorm van toezicht en rechtshandhaving op de telecom-infrastructuur en internationaal betalingsverkeer. Doel: jaarlijks tussen de 1680-4500 miljard nafls aan zwarte geldstromen witwassen ten behoeve van de georganiseerde misdaad, de Hollandse fiscaal-financiële sector en ‘de concurrentiepositie van Nederland. Plan: offshore online casinonetwerk monopolyseren in netwerk van Nederlandse (bi-laterale) belastingverdragen, trustkantoren, anonieme brievensbusfirma’s en E-zones, zonder enige vorm van toezicht en handhaving, ten laste van andere belastingbetalers. Dat is wat de onderkoning van het Koninkrijk der Nederlanden feitelijk doet.

De ware kunst van onderkoning Gregory Edward Elias (1953) verdient eigenlijk een historische Godfather 2.0 filmserie. De titel “Organised Crime Inc.” popt dan onmiddellijk op. Jaren puzzelen op de Nederlands-Antilliaanse offshore trust en goksector heeft bij uw blogster en haar reflectieteam niet alleen een uiterst verontrustend beeld, maar ook een bijzonder indrukwekkende ‘foto’ opgeleverd over de rol van als mastermind van een wereldwijd underground banking netwerk. De puppetmaster wordt gefaciliteerd door nagenoeg alle regeringen (op enkele uitzonderingen na), inlichtingen en rechtshandhavingsinstanties van het Koninkrijk der Nederlanden sinds tenminste 1995, maar vermoedelijk al vanaf de jaren ’80 voor de opkomst van de Latijns-Amerikaanse cocaïne handel.

Niet geplaagd door enig moreel kompas, maar behept met een uniek organisatietalent stuurt hij met brievenbusfirma’s met even veel gemak leiders, miljardairs, leiders en wereldsterren als de internationaal georganiseerde misdaad aan als hij met zijn pink Tweede Kamerleden, auteurs, promovenda’s, journalisten en parlementaire enquêtes om de tuin leidt. Dat is het feitelijke werk van de godfather van ‘s werelds grootste, oudste online gaming, belastingontduiking en witwas infrastructuur.

Het netwerk van ongekroonde koning van illegaal en ongereguleerd Egaming infrastructuur strekt niet alleen uit naar notarissen, corporate lawyers, trustbazen, accountants en fiscalisten en circa 80% van ‘zijn’ verenigingen VOB (nu CIFA). Het bestaat ook uit politici, bestuurders, toezichthouders, OM, inlichtingendiensten en media van het hele koninkrijk. Samen met Chris Smeets, KPMG partners, schaduwregering Grupo Sopi toezichthouders en alle kabinetten op de CAS eilanden sinds de jaren ’90. Alsook gokverenigingen CIFA/CIGA en CIFC, de lobbyorganisatie VNO-NCW en een aantal grote Nederlandse banken.

Naast de leden van International Finance Group (IFG) kan hij in zijn lokale ambtelijk netwerk kan hij immer rekenen op o.a. Suzy Camelia-Romer, Alberto ‘Chos’ Romero, Jose Jardim, Alex Rosario, Ersilia ‘Zus’ de Lannooy, Kenneth Gijsbertha, Russel Voges, Stanley Betrian en Franklin Sluis. Naast zijn zeer machtige georganiseerde misdaad clientèle. In zijn Nederlandse bestuurdersnetwerk zitten onder meer Gerrit Zalm, Wouter Bos, Piet Heijn Donner en alle ministers van Financiën. Maar het gaat nog wel wat verder dan dat. Ook wetenschappers, criminologen, auteurs, uitgevers, radio en tv-omroepen, auteurs en hoofden van het college van procureurs-generaal en inlichtingendiensten tot zijn netwerk mag rekenen.

De Unique Selling Point (USP) van ‘s werelds oudste en grootste online goknetwerk is niet zozeer de belastingontduiking, licentiefraude en voorzieningen van telecominstrastructuren, maar het misbruik van belastingverdragennetwerk van Nederland, de instandhouding van anonieme brievenbusfirma en belasting vrijgestelde vennootschapsstructuren, in combinatie met de afwezigheid van toezicht en rechtshandhaving in de overzeese gebiedsdelen. Dat is waar de ongekroonde online gaming koning zich mee bezig houdt.

Politicus Helmin Wiels maakte sinds 2011 fel gewag van illegale kansspelen bij overheids-nv UTS en de dubieuze financiering van datacenter CTEX (nu BlueNap). Ook weerstand tegen CBCS president Tromp maakte zijn politieke aanhangers bewust van mogelijk fraudeleuze praktijken binnen het bestuur. Wiels had een grote reikwijdte, beschikte over gevoelige kennis en bewijzen en lachte de dreigementen van KPMG partner en Grupo Sopi leider Begina weg.

Brisant wordt het een goede vriend van Begina en Elias, Stanley Mario Betrian op 26 september 2012 aftreedt als online gaming trustdirecteur G-Force Corporate Services en zichzelf als commissaris benoemd. Begin november 2012 werd Wiels door leden van een nieuw opgerichte politieke partij PAIS van Betrian en Elias ingevoerd in de geheimen van offshore brievenbuscasino’s. Drie weken later, op 26 november 2012 zet interim premier Betrian opnieuw handtekening onder een dubieuze gamingvergunning. Ditmaal voor een van grootschalig witwassen en criminele organisatie verdachte ex-gaminglicentiehouder en sms-loterijenbaas Robbie dos Santos. De executie was toen al enkele maanden in volle voorbereiding weten ingewijden, maar of de moordbeloning toen al geregeld was, weet niemand.

Na zijn standrechterlijke executie op 5 mei 2013 op klaarlichte dag van de meest populaire politicus van Curacao op het druk bevolkte volksstrand Marie Pampoen werd iedereen stil en bang.

Toen op vrijdagavond 6 september 2013 ook nog kroongetuige Luigi ‘Pretu’ Florentina een week voor zijn proforma-zitting dood werd aangetroffen in zijn politiecel in Barber, wist Justitieminister Navarro precies wat er aan de hand was. Navarro (ook PAIS) trok oud-justitie minister Suzy Camelia Romer voor het karretje om een rapport op te maken waaruit moest blijken dat niet het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie, maar politiechef Marlin Wernet verantwoordelijk was, wat in vele rechtszaken moest worden rechtgetrokken. Camelia-Romer was namelijk de gokwetfounder van de omstreden Buitengaatse hazardspel wetgeving en is daarna immer blijven werken voor de financiële goksector. Op 25 september 2013 wist minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) in ieder geval waarom Wiels was vermoord en Pretu dood. Dat blijkt uit een verlenging van Antillephone licentie die rond die tijd door Navarro moest worden verlengd:

Wat leerde het volk van de dood van beide mannen? Wie een serieuze bedreiging vormt voor misbruik van belastingverdragen en ongeoorloofde staatssteun ten behoeve van de offshore online gaming architectuur van IFG en zich binnen de grenzen van het Koninkrijk bevindt, wacht een gewisse dood met een justitieel en media doofpot. Elias is de man die bepaalt wie ademt en wie niet.

12) Inkeren of plukken

De bevolking van de eilanden heeft de afgelopen 25 jaar de hoogste prijs betaald voor alle misbruik van Nederlandse belastingverdragen, haar UTS telecominfrastructuur en alle consultantskosten en politieke corruptie om de ongereguleerde kapitaalstromen heen. De standrechterlijke executie van de meest populaire politicus, gevolgd door een coverup was tegelijkertijd het grootste dieptepunt voor de bevolking, en de grootste opluchting voor IFG leden en het Haagse ministerie van Financiën. Het Nederlandse ministerie mag met behulp van de eilanden talloze miljarden aan narcokapitalen witgewassen faciliteren en daarmee weliswaar grote invloed op de financiële wereldmarkt hebben verworven, de eilandelijke overheden zijn al decennia volledig ontwricht als gevolg van geïnstitutionaliseerde corruptie.

Zonder enige vorm van bestuurlijk toezicht, rechtshandhaving, toepassing van Know Your Customer regelgeving, verplichte MOT meldingen en anonieme UBO’s en belastingvrije bedrijfsconstructies staan al 25 jaar de witwassluizen wijd open.

Met een oer-hollandse dominee-koopman strategie kan je ver komen, maar Nederland kan niet langer én Europees kampioen drugshandel én wereldkampioen belastingparadijs én witwaswalhalla blijven zonder op te vallen. De druk vanuit de Europese Unie en U.S.A. neemt overhand toe.

Daarom is het nu de tijd dat zowel de Rijksministerraad als de Nederlandse regering daadwerkelijk haar toezichts en waarborgfunctie serieus gaan nemen. Volgens de kersverse CBCS president Richard Doornbosch is er geen ruimte meer voor een grote financiële sector op de eilanden en de man heeft mijns inziens meer dan gelijk, ook al ziet zijn toezichthouder Jardim dat anders. Echter, onze eilanden hebben echter teveel betaald en gebloed voor de online goksector. Een politiek stabiele democratie hebben al sinds 10-10-’10 niet meer, maar we hebben de telecominfrastructuur, data-capaciteit, datacenters, online gaming consultants en een Nederlands Hof van Justitie dat relatief goed functioneert. Daarom wordt het hoogste tijd om de vruchten te plukken. Alles begint met een stevige kansspelwet. Die kan nagenoeg kopie-paste van de UK of USA worden overgenomen. Verder is van cruciaal belang voor de eilanden dat CHE de gamingsector uit de handen van de trustsector, brievenbusfirma’s, de georganiseerde misdaad en E-zones haalt, en de overige webcasino’s reguleert en met een concurrente winstbelasting belast, onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid. Waarbij tegelijkertijd de maffia eruit wordt gefiltreerd. Met overige sublicentiehouders kan dan worden afgesproken dat ze direct belastingen en licentiefees betalen aan de schatkist om Curacao en Sint Maarten in staat te stellen haar rechtmatig toekende inkomsten te genereren en een groot aantal jobs te creëren ten behoeve van die regulering en taxering. Zoals het opnieuw creëren van callcenters, het tewerk stellen van honderden compliance officieren bij de reguleringsinstantie en (veel) meer mankracht bij het RST, OM en Hof. Alleen dit keer met opbouw van witwas en online gamingkennis bij FIU, RST en politie, zonder doofpot officieren van justitie en CBCS trusttoezichthouders.

Een ruimhartige versterking door CHE bij de eilandelijke belastingdiensten, FIU instellingen en rechtshandhaving en opbouw van gamingkennis en witwassen is daarbij onvermijdelijk; het betreft immers duizenden offshore online casino licenties waarvan toezicht en handhaving ruimschoots kan worden betaald van aanzienlijke inkomsten van winstbelastingen en licentiefees. Geen corona crisis of orkaan die de online gamingsector plat kan leggen. Curacao en Sint Maarten zullen hiermee bovendien goedverdienende buitenlandse digitale nomaden aantrekken die een deel van het jaar hun hoge salarissen op de eilanden komen spenderen. Een aantrekkelijk toeristisch bijproduct.

Voor wat betreft 25 jaar niet geinde licentiefees en belastingfraude kunnen de licentiehouders en trustkantoren verantwoordelijk worden gehouden, dat is inmiddels meervoudig bewezen bij het Hof. Inkeren bij de belastingdienst of geplukt worden door het RST, meer smaken zijn er niet.

Voor het Nederlandse college van procureurs-generaal blijven IFG leden gelden als ‘The Untouchables’ en dat gaat diep. Bovendien staan crimineel-financiele- en drugsnetwerken in Nederlandse rechtshandhavingsketen nou eenmaal niet voor niets helemaal onderaan haar prioriteitenbeleid.

En de IFG leden zelf? Die hebben een nieuwe Vishon. Dit keer niet met Stanley Betrian, Alex Rosario en Alexander Pechtold (ja die van D’66), maar met Miles Mercera.’ Volgens Vishon moet werk gemaakt worden van versimpeling van het fiscaal stelsel, modernisering van de arbeidswetgeving en verlaging van de ‘cost of doing business’. Voelt u ‘m?

Maar wat nu als ik riskmanager van een club witwas-architecten moest adviseren over toekomstplanning in landen met een uitleveringsverdrag met de U.S.A.? Dan zou ik de leden attenderen dat hun grootste klant, de Venezolaanse ex-inlichtingendienstchef Hugo ‘Pollo’ Carvajal, geheid gaat zingen over het witwaswalhalla van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat onze Amerikaanse bondgenoten geïnteresseerd zullen luisteren naar Nederlands-Antilliaanse drugs- en witwasroutes voor narcodollars en petrodollars uit Venezuela en verwante Latijns Amerikaanse narco-regimes, inclusief KPMG’s accountantsrol bij oliereus PdvSA. IFG leden zijn ervaren roofkapitaal specialisten, eerder verzorgden ze dat uit Argentinie in de jaren ’90 en de Argentijnen zijn daar nog steeds verbolgen onder (pagina 220). Hebben we het nog niet gehad over het veel grotere witwas infrastructuur van het offshore online gaming netwerk, waar uw KKC hoofdredacteur tegenwoordig het licht op schijnt. Voormalig buitenlandse zaken minister Frans Timmermans vreesde al in 2014 dat de Bolivariaanse ‘consul’ op Aruba een niet zo’n heel fraai verhaal over vluchtkapitaal kon vertellen. Timmermans bleek zelfs voor IFG’s topklant bereid in te grijpen bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie op Aruba. Met hulp van Timmermans en premier Asjes kon El Pollo destijds weliswaar ontsnappen, maar Carvajal’s tijd dringt en het net rondom de rest van het narco-regime sluit. Dus als strategisch adviseur van Rutte’s, AIVD en IFG (zelfde kant van de medialle) zou ik adviseren: something’s gotta give, en wie het eerst biecht, die het beste maalt. Gelukkig ben ik slechts een Koninkrijksbelangen blogger. Daarom wens ik de voor Koninkrijksbelangen verantwoordelijke topambtenaren, de ambtelijke leidinggevende secretaris generaals Gert-Jan Buitendijk (Algemene Zaken) Bas van den Dungen (Financien), Paul Huijts (BuZa), Dick Schoof (J&V), Maarten Schurink (BiZa), Erik Akerboom (AIVD) en IFG ’topleden’ Gregory Elias, Gerard Smeets, Ralph Palm en Harry Canters veel wijsheid toe.

Belangrijker, als ik mijn geliefde Antilliaanse medeburgers mag adviseren: geef de Nederlandse regering niet langer loopholes om duistere crimineel-financiele netwerken via de eilanden te faciliteren en naar elkaar te blijven wijzen. Geen onduidelijkheden en corruptie meer, alles onder 1 verantwoordelijk bestuur. Ruim op die gigantische corruptie. Dan kun je na zeven jaar met een eerlijk referedum kiezen of deel wil blijven uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden of wil aansluiten bij de Europese Unie of de U.S.A. Tot die tijd raad ik aan: CHE.

Verantwoording: Gregory Elias ontkent dat TISS N.V. te maken heeft met online gaming. Stanley Betrian reageert niet vragen over kwesties van de TISS offshore online gaming vergunningverlening, evenals de loterijenvergunning ten behoeve van een (inmiddels veroordeelde) criminele organisatie. De Centrale bank Curacao en Sint Maarten en de FUI Curacao beantwoordden de vragen netjes en volledig. De Gaming Control Board in haar geheel niet. Nederlandse ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelatie, Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie & Veiligheids weigeren te reageren op hun toezichtbeleid voor belastingverdragenmisbruik. Het college van procureurs-generaal in Den Haag wil ook niets kwijt over het niet-rechtshandhavings beleid voor offshore brievenbuscasino’s, trustkantoren en witwassen. Ex Justitieminister Nelson Navarro gaf aan ver weg te willen blijven van publiciteit.

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, tevens blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld. Meer over de auteur vindt u hier.



Zoals in de eerste blog specifiek aangegeven blijft deze blogserie bovenaan staan totdat de Nederlandse en Curaçaose overheid voldoen aan hun wettelijke verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur qua WOB en LOB verzoeken.

Knipsel brengt regelmatig misstanden aan het licht met de nodige bewijzen en onderbouwing. Als je de analytische blogs en naschriften van KKC waardeert kan je ons helpen dit nieuwsforum mogelijk te blijven maken. Een donatie helpt onafhankelijke onderzoeksjournalistiek op de eilanden in stand te houden. Uw steun zorgt dat wij kunnen doorgaan met dit werk. Masha danki!

Voor dit formulier is JavaScript nodig; activeer dit in de browser. Donation Amount: € Donate € - Donate

Vragen over doneren? Kijk hier voor meer informatie.