AntilliaansDagblad | ‘100 Miljoen uit online gaming’

Minister Gijsbertha: Jaarlijkse bijdrage aan Landskas

Willemstad – Online gaming kan de Landskas jaarlijks structureel zo’n 100 miljoen gulden opleveren. ,,Geld wat de overheid tot nu toe heeft laten liggen.” Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën verraste menigeen aan het eind van zijn eerste antwoordronde aan de Staten in verband met de behandeling van de ontwerpbegroting 2021 van Curaçao.

Op vragen van zijn partijgenoot Statenlid Elsa Rozendal of er nieuwe wetten of wetswijzigingen zullen zijn die, bij invoering ervan, voor substantieel meer inkomsten voor de overheid kunnen zorgen, verklaarde Gijsbertha dat wordt gewerkt aan het wetsvoorstel abb (algemene bestedingsbelasting) en hetzelfde voor online gaming, ofwel de zogeheten buitengaatse hazardspelen.

,,Hoeveel geld is hiermee gemoeid?”, had MAN-lid Rozendal gevraagd. Daarop zegt de minister van Financiën dat wat betreft de per 1 januari aanstaande in te voeren abb – ter vervanging van de huidige omzetbelasting (ob) – gerekend wordt op 361 miljoen gulden in het eerste jaar; oplopend naar 464 miljoen over 2022; 505 miljoen over 2023; en 529 miljoen gulden over 2024.

,,En ten aanzien van online gaming is berekend dat de structurele inkomsten ruim 100 miljoen per jaar kunnen bedragen”, aldus Gijsbertha. Het is onbekend hoeveel de overheid momenteel binnenhaalt via online gaming. Wel berichtte deze krant onlangs dat het vergunningsrecht van masterlicentiehouders is verdubbeld van 10.000 naar 20.000 gulden per maand en dat de sub-licentiehouders in de toekomst ook rechtstreeks aan de overheidskas zullen moeten bijdragen.

Door het Antilliaans Dagblad gevraagd om een nadere toelichting, rekent de minister voor: de vijf bekende masterlicentiehouders die tot nu toe bijdragen samen met twee andere (onbekende) masterlicentiehouders hebben bij elkaar ruim duizend sub-licenties, waar de overheid op dit moment niets van opstrijkt.

Met de voorgenomen wetswijziging betalen niet alleen de masterlicentiehouders, maar eveneens de sub-licentiehouders: 1.000 x 12 maanden x 7.500 gulden = ‘Minimaal 90 miljoen’, aldus Gijsbertha. ,,Heel veel geld”, zegt deze krant. ,,Precies”, vult de minister aan. ,,Geld dat Curaçao tot nu toe nooit heeft ontvangen.”

