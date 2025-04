Opinie | Cpost in de fout

Opinie Dr. Jeff Sybesma

Recentelijk meldde de media dat Cpost stemkaarten verkeerd heeft bezorgd, met als dieptepunt een wijk waar de kaarten zelfs op straat werden aangetroffen. In een poging de schade te beperken, reageerde Cpost met een persbericht.

Daarin kondigt het bedrijf een intern onderzoek aan naar de vraag of er mogelijk niet conform de procedures is gehandeld.

Vervolgens stelt Cpost dat het zijn taak is om stemkaarten te bezorgen op het adres dat op de kaart vermeld staat. Als mogelijke verklaring voor de misstanden wijst het postbedrijf op een gebrek aan brievenbussen: niet elk huis zou over een brievenbus beschikken. Daarbij beroept Cpost zich op de Postlandsverordening 1998, die voorschrijft dat elke woning een brievenbus moet hebben en dat het de verantwoordelijkheid van de bewoner is om ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk is. Ook moet het huisnummer duidelijk zichtbaar zijn.

Dit betoog van Cpost is opmerkelijk. In de retorica (argumentatieleer) zou deze manier van redeneren worden getypeerd als een argumentum ad hominem. In plaats van in te gaan op de kernvraag – is de post correct bezorgd of niet? – verschuift Cpost de aandacht naar de ontvangers door hun geloofwaardigheid en verantwoordelijkheid in twijfel te trekken. Met andere woorden: in plaats van de eigen fouten te erkennen, wijst Cpost naar het gebrek aan brievenbussen en onduidelijke adressen als oorzaak van het probleem.

Daarmee rijst een grotere vraag: waarom worden stemkaarten wél thuis bezorgd, terwijl andere officiële post waar ook het huisadres op staat, zoals belastingformulieren, rekeningen en brieven uit Nederland, in vele wijken in een Community Box (Cbox) wordt gedeponeerd? Dit roept vraagtekens op. Als de Cbox voldoende is voor andere belangrijke poststukken, waarom dan niet voor stemkaarten? Als mijn post in een Cbox wordt bezorgd, waarom zou ik dan überhaupt nog een brievenbus nodig hebben?

Cpost zou zich kunnen verdedigen door te verwijzen naar een ministerieel besluit uit 2016 dat het gebruik van Cboxen toestaat. Maar deze argumentatie houdt geen stand. De Ombudsman concludeerde al in 2016 dat de Cboxen in strijd zijn met de Postlandsverordening 1998, die geen wettelijke basis biedt om post anders dan in een reguliere brievenbus te bezorgen. De Ministeriële Regeling van 20 september 2016 (PB 2016, No. 63), die het gebruik van Cboxen mogelijk maakt, is daarmee in strijd met de wet. Ergo: alle post moet nog steeds in de brievenbus thuis worden bezorgd. En dat doet Cpost niet.

Het is hoog tijd dat de Ombudsman dit dossier opnieuw oppakt. Ook de Regulatory Authority Curaçao (RAC), die toezicht houdt op Cpost, zou hierin een actievere rol moeten spelen.

Jeff Sybesma

Dr. Jeff Sybesma is bioloog én jurist. Hij is lid van de Raad van Advies Curaçao, parttime docent staats- en bestuursrecht én milieurecht. Ook is hij bijzondere rechter in ambtenaren en sociale zaken. Deze bijdrage is volledig op eigen titel geschreven.