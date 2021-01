NTR | Record aantal politieke partijen op Curaçao: ‘laat zien hoe verdeeld wij zijn’

WILLEMSTAD – 24 politieke partijen, waarvan veertien nieuwe, hebben deze week op Curaçao hun kandidaatslijsten ingediend. Op 19 maart zijn de parlementsverkiezingen.

“Onze democratie is springlevend, maar het aantal partijen die mee willen doen, laat ook zien hoe verdeeld wij zijn op dit moment”, aldus minister-president Eugene Rhuggenaath.

Zeventien partijen moeten deelnemen aan de voorverkiezingen op 30 en 31 januari. Tijdens de voorverkiezingen moeten de partijen minimaal 789 ondersteunende handtekeningen krijgen om deel te kunnen nemen aan de verkiezing.

Om beter te kunnen voldoen aan de eisen om Covid-19 te bestrijden, is het kantoor van het hoofdstembureau tijdelijk verhuisd naar het World Trade Center, waar het indienen van de lijsten ook plaatsvond. In tegenstelling tot voorgaande jaren, vindt de activiteit plaats zonder de traditionele folklore en muziek.

‘Curaçao redden’

Voornamelijk bij de nieuwe partijen is er veel ambitie om Curaçao te ‘redden’ van de sociaal-economische problemen, terwijl de huidige coalitiepartijen het volk een kans vragen om het werk voor te kunnen zetten.

De partij Kòrsou Esun di Mihó (KEM) (Curaçao Is De Beste vert.), een nieuwe partij van Michelangelo ‘Lo’ Martines, is van mening dat de huidige coalitie geen enkele kans meer moet krijgen. Vooral regeringspartij PAR moet plaatsmaken volgens Martines. Het aanpakken van de onrechtvaardigheid die de minder welvarende gemeenschap ervaart, is de voornaamste reden voor de KEM om mee te doen aan de verkiezingen.

Curaçao als Nederlandse gemeente

De redding voor Curaçao is dat het een Nederlandse gemeente wordt, maar dan niet onder dezelfde voorwaarden als Bonaire. Dat vindt een andere nieuwe partij ‘Kòrsou Un Munisipio Ulandes Nobo’(KUMUN) (Curaçao Een Nieuwe Nederlandse Gemeente, vert.) Een referendum om dit te bereiken is een van de eerste zaken die KUMUN wil regelen, als ze in de regering komen.

Nieuw bloed

Kòrsou Vishonario (VISHON) (VISIE vert.) is ook een nieuwe partij die ervan overtuigd is dat ze zullen gaan regeren. Miles Mercera, ex-directeur van het Curaçao Tourist Board, die daar afscheid heeft genomen om aan een politieke carrière te beginnen, zegt dat Vishon het nieuwe bloed in de politiek dat nodig is. Onderwijs en Economie verbeteren zijn de belangrijke punten voor Vishon.

De partijen KUMUN, KEM en VISHON zijn drie van de partijen die door de voorverkiezingen moeten komen.

Partij van Helmin Wiels

De Partido Pueblo Soberano van de omgebrachte politicus Helmin Wiels, heeft een kandidatenlijst van tien personen ingediend. Onder Helmin Wiels won Pueblo Soberano de verkiezingen in 2012. Na zijn dood verloor de partij door onderlinge ruzies aan populariteit.

Volgens Ben Whiteman, leider van Pueblo Soberano, heeft de partij turbulente tijden doorgemaakt, maar is de partij herstellende en klaar voor een come back.

PAR wil door

De weerstand van meerdere partijen om met regeringspartij PAR samen te werken, weerhoudt leider Eugene Rhuggenaath er niet van om terug te willen komen als premier van Curaçao. PAR heeft een lijst opgesteld die een afspiegeling is van de Curaçaose samenleving, zegt de minister-president.

Rhuggenaath zegt dat als hij terug zou komen als premier in de regering, hij belooft dat hij zal werken aan meer eenheid in onze samenleving. “Wat ons van elkaar scheidt, zal ook de aandacht krijgen.”

Bron: NTR/Caribisch Netwerk