Ingezonden | Partido ‘Pastechi’

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

De komende verkiezingen ben ik ook van de partij. Ik ben er klaar voor. De pastechi’s zijn al besteld en liggen klaar voor eenieder die mij steunt met een handtekening.

Ik ben er zeker van dat ik het haal. Ik heb immers wat iedereen zo graag wil wanneer ze de politiek in stappen. Geen loze beloftes of te hoog gegrepen idealen maar vanaf de start een warme hap.

Nou maar hopen dat ik het haal. Zou zonde zijn van al die pastechi’s.

Albert Comenencia,

Curaçao