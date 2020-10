AntilliaansDagblad | Online gaming-sector verbaasd over 100 miljoen

Willemstad – Met verbazing heeft EM Group, dienstverlener aan online gaming-bedrijven op Curaçao, kennisgenomen van de uitlatingen van minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) omtrent zijn voornemen 100 miljoen gulden per jaar aan bijdrage van de online gaming-sector te gaan innen.

,,Eerst dacht ik dat er sprake was van een misverstand, en als dat niet het geval is dan van een gigantische inschattingsfout”, zegt oprichter en directeur George Bergmann van EM Group naar aanleiding van berichtgeving hierover gisteren in het Antilliaans Dagblad.

Gijsbertha rekent voor dat hij van 1.000 op Curaçao gevestigde bedrijven een bijdrage van 90.000 gulden per jaar wil gaan vragen. ,,Het is een utopie dat dit op deze manier gaat lukken”, aldus Bergmann.

Om te beginnen zijn er volgens de directeur geen 1.000 online gaming-bedrijven op Curaçao gevestigd (sub-licentiehouders, red.). Maar als de minister zijn plannen doorzet om deze astronomische bijdrage te vragen, zullen de honderden die hier wél gevestigd zijn ‘snel elders een veilig heenkomen zoeken’.

Een bijdrage van 7.500 gulden per maand is ‘een bizar hoog bedrag’ waar, zegt Bergmann, ook nog eens ‘niets tegenover staat’. En zelfs al zou het zo ver komen dat de minister van Financiën deze bedragen wil gaan heffen, dan zal de bijdrage in de huidige setting onmogelijk te innen zijn.

,,Voor bedrijven in deze sector is er geen mogelijkheid om op Curaçao te bankieren en de overheid heeft geen infrastructuur om buitenlandse deviezen te ontvangen.” Opheffing van deze beperking en van het gebrek aan transparant toezicht en regelgeving zijn speerpunten van sectororganisatie Curaçao Internet Gaming Association (Ciga), waarvan Bergmann medebestuurder is.

,,Bij herhaling heeft Ciga haar expertise aangeboden, maar hierop is tot op heden nog geen beroep gedaan door de overheid. Eén ding is duidelijk: invoering van de heffing door minister Gijsbertha zal vrijwel zeker de sector de das om doen.”

Online gaming is volgens Bergmann een van de sterkst groeiende industrietakken ter wereld en Curaçao is ‘door toeval een pionier geweest in het bieden van regulering’. Direct en indirect biedt de sector op Curaçao werk aan ‘honderden mensen’ en levert een ‘substantiële bijdrage aan de landskas’.

De bestaande wetgeving en infrastructuur is echter toe aan vernieuwing, maar het vergt zeer specialistische kennis en ervaring om dit op een gebalanceerde manier te introduceren. ,,Die kennis is onvoldoende aanwezig bij de overheid, maar wel in de sector en wordt al gedurende langere tijd tevergeefs aangeboden aan de overheid.”

De regering is, vervolgt de directeur, op de hoogte van het enorme economische potentieel van de online gaming-sector op Curaçao. Ten minste vier ministers zijn persoonlijk geïnformeerd over de kansen die de sector biedt om alleen al in de komende vijf jaar 300 nieuwe goed betaalde banen te scheppen.

Samen masterplan opstellen

Minister Gijsbertha ‘doet er verstandig aan’ als hij de sector raadpleegt om in publiek-private samenwerking een masterplan op te stellen, waarbij mogelijkerwijs in de toekomst op een ‘jaarlijkse bijdrage van tientallen miljoenen gehoopt mag worden’.

,,Zonder die samenwerking en met de invoer van het soort heffingen dat nu is aangekondigd, zal de sector geen toekomst hebben en zullen er honderden goede banen verloren gaan.”

In de loop van volgende week zal Ciga met een officiële reactie komen en een oproep doen aan de bewindsman om zo snel mogelijk met de sector in gesprek te gaan.

EM Group

EM Group zelf is één van de vooraanstaande dienstverleners aan online gaming-bedrijven op het eiland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van compliance-diensten en zet zich naar eigen zeggen al sinds 2005 in voor een beter gereguleerd en aantrekkelijker vestigingsklimaat voor deze bedrijven op Curaçao.

Bij EM Group, gevestigd in het hypermoderne kantoorgebouw dat zij in 2019 liet bouwen aan de Groot Kwartierweg, zijn dertig mensen werkzaam. In dit gebouw zijn ook zeven online gaming-bedrijven gehuisvest en er zijn plannen om verder te investeren in een groot kantorencomplex dat het ‘kloppend hart’ moet worden van de online gaming- sector en waar zich tientallen bedrijven kunnen vestigen.

,,EM Group is ervan overtuigd dat investeren in een gunstig vestigingsklimaat zal leiden tot enorme groei van de sector en het creëren van honderden banen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

EM group (EMoore + Trustmoore + EMS)

Wie is de EMoore group? EM group profileerde zichzelf in het Antilliaans Dagblad met een advertentie op 12 oktober 2020 als de beste Egaming compliance en corporate service provider van Curacao. EM group staat als zodanig niet ingeschreven in de kvk. Trustkantoor EMoore/Trustmoore is gevestigd op Landhuis Groot Kwartier, Groot Kwartierweg 12. EMoore/Trustmoore staat o.a. ingeschreven als eMoore Holding B.V., eMoore N.V. Trustmoore (Curaçao) N.V. Trustmoore Global Trustee Services N.V. Trustmoore Private Management N.V., en EMS Management Services N.V. ingeschreven op de Groot Kwartierweg (Landhuis Groot Kwartier).

EMoore/Trustmoore eigenaren zijn Steven Melkman, George Zinnicq Bergmann (CIGA bestuurder) en Ronald Beunis (CIFA bestuurder).

Het trustkantoor bestuurt niet 7, maar vele tientallen andere offshore online casino’s onder de licentie van Antillephone. Mede-eigenaar George van Zinnicq Bergmann van trustkantoor EMoore/Trustmoore/EMS management is o.a. bestuurder van Azino777. De Russische kansspelautoriteit blacklistte onlangs 3250 activiteiten van Azino777. Het Curacaose online casino Azino777 van Victory 777 N.V.) wordt bestuurd door trustdirecteur George van Zinnicq Bergmann en opereert onder de licentie van Antillephone op Curacao. Ook is het kantoor betrokken bij het Wirecard-schandaal. Wirecard is o.a. aandeelhouder in Direx N.V.op Curacao, gemananged door EMS Management Services N.V. op Curacao en heeft haar 10+ casino’s gelicentieerd bij Antillephone op Curacao.