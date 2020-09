AntilliaansDagblad | ‘Kansspelsector beter benutten’

Willemstad – Met een gebalanceerd overheidsbeleid en goed toezicht kan de kansspelsector op de korte en lange termijn een significante directe en indirecte bijdrage leveren aan ’s Landskas. Aldus Gino Campbell, directeur van de Gaming Control Board (GCB).

Tijdens de coronacrisis biedt de kansspelsector volgens hem de mogelijkheid het tij enigszins te kunnen keren en die kans zou daarom nu moeten worden aangegrepen. Dat schrijft de GCB-directeur in het voorwoord van het meest recente jaarverslag – over 2015 – dat onlangs naar de Staten is gestuurd. Uit het jaarverslag blijkt dat er – nu alweer vijf jaar geleden – een bedrag van ruim 117 miljoen gulden op straat ligt. Dat dit geld niet geïnd kan worden, heeft te maken met slechte samenwerking en afstemming tussen de GCB, de minister van Financiën en de casinosector, waardoor aangepaste wetgeving nu al jaren uitblijft en de GCB moeizaam geld kan innen bij de casino’s.

Zo was de laatste ontwikkeling dat de overheid in 2011 een Memorandum of Understanding (MoU) tekende met de casinosector, vastgelegd in een Landsbesluit, dat later zouden worden vertaald in aangepaste casinowetgeving. Omdat de nieuwe wetgeving uitbleef en de GCB alleen het mandaat heeft om de Landsverordening Casinowezen Curaçao te volgen, hield de GCB het bij de oude regeling.

Het instituut werkte ondertussen zelf aan de nieuwe wetgeving met daarn vertaling van de MoU. Uiteindelijk bleek de minister van Financiën in 2015-2016 de wetswijzigingen niet verwerkt te hebben in de nieuwe conceptwet op de Kansspelen.

Ook in de jaren daarvoor verliep de samenwerking al moeizaam. In het jaaroverzicht wordt hiervan verslag gedaan. Eerst was daar het wettelijke profijtbeginsel waarbij de casino’s opdraaiden voor de bekostiging van de GCB. Hier gingen de casino’s niet mee akkoord, met als gevolg dat per 31 december 2014 nog steeds verschillende vorderingen en schulden open staan.

In 2009 werd het profijtbeginsel vervangen door het entreegeldregime. Maar ook dat stuitte op weerstand omdat het een negatieve werking zou hebben op het casinobezoek.

Na acht maanden werd dit regime vervangen met de Cash-Out Toeslag. De casino’s waren echter niet bereid om 5 procent van het prijzengeld van de klanten in te houden. Desondanks kon de GCB in 2015 rekenen op een netto-inkomen uit de speelvergunningsrechten van ruim 13 miljoen gulden. Het aandeel van de overheid was in 2015 ruim 22 miljoen gulden. De gaming-sector leverde dus in totaal ruim 35 miljoen gulden op. De GCB hield aan het einde van de streep – dus na aftrek van lasten als personeelskosten, huisvestingskosten en afschrijvingen – een exploitatieresultaat van 6,9 miljoen gulden over.

Ondertussen is het aantal casino’s teruggelopen van 13 naar 8. Van één geval was de sluiting vrijwillig, de andere vier moesten sluiten vanwege ‘aanhoudende non-compliance’ met de vergunningsvoorwaarden en -voorschriften.

In 2016 sloot het Emerald Casino van het Marriott Hotel vrijwillig vanwege de renovatie. In 2017 sloot het Paradise Plaza Casino van het voormalige Howard Johnson Hotel. In dit jaar sloot ook het casino van Plaza Hotel. De casinovergunning van het Veneto Casino is in 2018 afgewezen en in dat jaar ook gesloten. En tot slot is de vergunningsaanvraag van het Casino Awasa behorende bij Hotel Otrobanda in 2017 afgewezen en sloot het casino uiteindelijk in 2019.

Bron: Antilliaans Dagblad van 21 september 2020