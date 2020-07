Ingezonden | Gerard was een goed mens en groot man

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Gregory Elias aan het woord.

Vannacht heb ik het droevige bericht ontvangen dat Gerard Smeets gisterochtend is overleden. Gerard was een goed mens en een groot man.

Goed omdat als ik hem vroeg om mee te helpen aan een goed doel, hij zonder dralen direct hulp verleende. In materiële of immateriële zin. Hij stond klaar voor anderen, waarbij hij belangeloos vooral de minderbedeelden met woord en daad heeft bijgestaan.

Groot omdat hij veel voor de internationale financiële dienstverlenende sector heeft betekend. In dat opzicht een waardige opvolger van zijn vader, Pa Ton Smeets, de grondlegger van deze sector. Gedurende midden jaren 80 en de begin jaren 90, toen de sector zware tijden doormaakte, heeft Gerard op onder andere mijn verzoek baanbrekend werk verricht op wetgevingsgebied.

Van zijn hand komen de volgende verordeningen: de Tonnage-wetgeving en de ‘Penshonado-regeling’, ontworpen naar analogie van de ‘lei de Rentistas’ zoals die toentertijd gold in Costa Rica.

Gerard heeft voorts aan de wieg gestaan van de wetgeving voor de Stichting Particulier Fonds, thans beter bekend als de Private Foundation.

Gerard heeft samen met prof. Van Schilfgaarde het concept voor de Curaçaose bv geconcipieerd. Gerard heeft de wetgeving inzake de bescherming van vijandige overnames geschreven, waarbij Curaçao in dat opzicht vooruitliep op de Nederlandse wetgeving en welk concept daarna heeft gediend voor de wijzigingen die in Nederland zijn doorgevoerd.

De lijst is langer, maar bovenstaand is een beknopt overzicht van zijn grootse bijdrage aan de wetgeving van Curaçao en haar financiële sector.

Hij is te vroeg van ons heengegaan, maar zijn levenswerken zullen ons nog lang bij blijven. Daarvoor ben ik hem zeer dankbaar. Ik wens Eva, de kinderen en overige familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Rust zacht ‘Butch’!

Greg ‘The Kid’ Elias,

Curaçao