CN | Hoge Raad verwerpt beroep 1xBet: faillissement blijft staan

De Hoge Raad heeft het beroep dat 1xBet had aangetekend tegen haar faillissement verworpen. Het hoogste rechtsorgaan neemt hiermee het advies van de procureur generaal over, waardoor het online casino definitief failliet is verklaard.

Het cassatieverzoek van 1XCorp (het moederbedrijf van online casino 1xBet) tegen de uitspraak van de rechter op Curaçao, is verworpen door de Hoge Raad. Daarmee volgt de Hoge Raad het advies van de procureur generaal op, die eind november aangaf dat het faillissement van 1xBet officieel moest worden ingesteld.

In het advies viel te lezen dat de procureur generaal van mening was dat 1xCorp faalde in al haar klachten. Daardoor luidde het advies dat het cassatieberoep verworpen diende te worden. De Hoge Raad was het daarmee eens en in het oordeel van de uitspraak valt het volgende te lezen:

“De Hoge Raad heeft de klachten over het vonnis van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat vonnis. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).” Hoge Raad

Faillissement 1xBet officieel na verworpen beroep

Door de uitspraak van de Hoge Raad is het online casino definitief failliet verklaard. Daardoor zal de curator nu aan het werk gaan.

In eerste instantie gaat er geld naar de belastingdienst van Curaçao, waar nog meer dan 2,3 miljoen Antilliaanse gulden (ruim 1 miljoen euro) uitstond, zo blijkt uit de verslagen. Zodra dat betaald is, komen de spelers aan de beurt die zich hebben gemeld bij de belangenbehartiger SBGOK of de curator.

Er lijkt geen twijfel te bestaan of het bedrijf geld in kas heeft om deze bedragen te betalen. 1xBet is één van de grootste bookmakers ter wereld en handelt dagelijks een gigantische hoeveelheid aan weddenschappen af, zo geven diverse vergelijkingssites weer. De aangestelde curator heeft aangegeven ook de betrokken trustkantoren en de masterlicentiehouder onder wiens licentie 1xBet opereert aansprakelijk te stellen.

Controversieel online casino

De afgelopen jaren is er de nodige controverse geweest rondom 1xBet’s moederbedrijf 1xCorp N.V. Het bedrijf kreeg in 2019 een boete van € 200.000 van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Naast 1xBet opereert het van oorsprong Russische bedrijf ook onder namen als 1xBit, 1xStavka, BookmakerPub, 22Bet, MelBet, BetWinner, en AsproBet.

Het bedrijf die die betalingen verzorgt voor de online casino’s van 1xCorp, het op Cyprus gevestigde Exinvest, kreeg in 2019 ook een boete van €200.000 van de Kansspelautoriteit. Bijna twee jaar geleden maakte de Ksa bekend dat het overging tot dwanginvordering van de €400.000 boete omdat de bedrijven weigeren te betalen.

Ook besteedde onderzoeksplatform Follow the Money aandacht aan 1xBet. Dat artikel leidde tot kamervragen. 1xBet is in Nederland al enige tijd niet meer bereikbaar, maar in de rest van de wereld veelal wel (onder diverse urls) beschikbaar. Ook in België staat het bedrijf op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie.

KKC naschrift

Hier vindt u het 1xCorp faillisementsverslag, cassatieadvies en cassatievonnis van de Hoge Raad.

