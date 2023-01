NTR | Curaçao wil snel werk maken van herstelbetalingen slavernij

“Nederland staat open om te praten over herstelbetalingen voor de slavernij, maar de Caribische eilanden moeten er wel snel werk van maken.” Dat is de overtuiging die Gilbert Bacilio heeft na een gesprek met de Nederlandse minister van Robbert Dijkgraaf (OCW) afgelopen week op Curaçao.

Volgens Bacilio moet nu werk worden gemaakt van de ‘komma’ die minister-president Mark Rutte heeft gezet achter de excuses voor de rol van Nederland tijdens de slavernijperiode. Rutte deed dat op 19 december vorig jaar tijdens een toespraak die op alle Caribische eilanden werd uitgezonden. “Die komma betekent heel veel, maar we moeten zelf aandragen wat we achter de komma willen zien.”

Minister Dijkgraaf is coördinerend minister van het herdenkingsjaar slavernijverleden dat op 1 juli dit jaar van start gaat.

‘Nederland wil nu onze mening horen’

Dat is de boodschap die Bacilio heeft overgehouden na het gesprek met Dijkgraaf. De Nederlandse minister sprak met drie leden van Plataforma Sklabitut i Herensha di Sklabitut (Platform Slavernij en de Erfenis van Slavernij), onder wie Gibi Bacilio. Ook sprak hij met een delegatie van het National Archaeological Anthropological Memory Management (NAAM).

Volgens Dimitri Cloose, directeur van NAAM, toonde Dijkgraaf zich heel open in dat gesprek. “Hij wil weten hoe wij tegen de erfenis van de slavernij en de herdenking van de afschaffing daarvan aankijken.”

Bacilio vervolgt: “In het verleden kwamen Nederlandse bewindslieden vaak hier om te vertellen hoe zij de dingen zien, Dijkgraaf en ook staatssecretaris Van Huffelen willen onze mening horen.”

Herstelbetalingen om achterstand in te lopen

Zo vroeg Dijkgraaf aan hen onder meer hoe Curaçao de herstelbetalingen voor zich ziet, waar de achterstanden in de samenleving zijn, hoe die kunnen worden opgelopen en wat Nederland daaraan kan doen.

Eerder gaf het Curaçaose slavernijplatform dat er herstelbetalingen moeten komen om de achterstanden op de Caribische eilanden in de afgelopen eeuwen als gevolg van slavernij, in te lopen. Daar zijn investeringen voor nodig, zoals in onderwijs en economie.

Bacilio: “Wat we nu begrijpen, is dat Nederland klaar is om te praten over herstelbetalingen. Maar het is mijn overtuiging dat als we niet op tijd met een plan komen, als we niet snel genoeg reageren, Nederland de regie neemt en zegt wat er moet gebeuren. We moeten ervoor zorgen dat dat niet gebeurt.”

‘Wij moeten aan de slag nu’

Hij wil voor het eind van de maand met eerste opzet komen om verder te praten.

“Daarbij is het van belang dat we steun krijgen uit de gemeenschap en andere betrokken organisaties. We hebben door het hele Koninkrijk contact met diverse organisaties, ook in Nederland, op de andere Caribische eilanden en met Suriname.”

‘Coördinatie en synchronisatie’ is volgens hem nu belangrijk.

“Er is werk aan de winkel. Nu moeten we de zaak serieus nemen en ons niet verliezen in discussies of andere zaken. Ban p’e! Aan de slag!

Bron: NTR/Caribisch Netwerk