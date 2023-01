PBC | Curaçao Airport qua passagiersaantallen volledig herstelt van gevolgen covidpandemie

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Curaçao International Airport is volledig herstelt van de negatieve gevolgen van de covidpandemie en rapporteert betere passagierscijfers dan die van 2019.

Het herstel bedraagt 101 procent in vergelijking met 2019, het referentiejaar voor het bereiken van pre-pandemische verkeerscijfers.

Bijna anderhalf miljoen aankomende en vertrekkende passagiers telde Hato. Bijna 590.000 internationale passagiers vertrokken van de luchthaven, een groei van zes procent. Bijna 700 duizend passagiers kwamen aan op Hato, een stijging van vier procent.

De daling zat in het passagiersverkeer naar Aruba en Bonaire, dat twintig procent te kort kwam om hetzelfde niveau van 2019 te halen.

Vierde kwartaal

Sinds de heropening voor commercieel passagiersvervoer in juli 2022 heeft luchthavenbeheerder CAP de groei gemeten door kwartaalresultaten te vergelijken.

Tijdens het vierde kwartaal van 2022 waren er ruim 150 duizend internationaal vertrekkende passagiers, een daling van twee procent ten opzichte van het derde kwartaal.

In 2022 was het Europese marktaandeel op Hato 49 procent, een daling van negen procent ten opzichte van 2021. Noord-Amerika, voornamelijk de VS, had een aandeel van achttien procent, vier procent meer dan in 2021. De Dutch Caribbean had een aandel van zestien procent en Zuid-Amerika twaalf procent, een stijging van vijf procent ten opzichte van 2021.

Luchtvaartpartners

De algehele gemiddelde bezettingsgraad, het percentage bezette stoelen per vlucht in 2022 was 81 procent, een stijging van één procent ten opzichte van de gemiddelde bezettingsgraad van 2019.

Volgens gegevens waren er in totaal ruim twintig duizend lijnvluchten die aan- en vertrokken van Curaçao, en een totale capaciteit van ruim 1,8 miljoen zitplaatsen.

Herstel van vluchten en stoelcapaciteit ten opzichte van 2019 waren respectievelijk 92 en 99 procent.

Bron: Persbureau Curacao