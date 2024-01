DKR | Will Johnson: Voorstel Bonaire schadelijk voor Saba

en falende toezichthouders

WILLEMSTAD – Het gros van de Curaçaose trustkantoren zijn boevennesten. Dat blijkt uit het feit dat zij illegale online kansspelen stimuleren door hun UBO’s en ongereguleerde geldstromen verhullen. In Nederland is dat overigens niet anders. Met een balanstotaal van 3.371 mrd euro, vormen de brievenbusfirma’s die door trustdienstverleners worden bestuurd, de grootste Nederlandse financiële sector, bijvoorbeeld groter dan de bancaire sector (euro 2.202 mrd, cijfers per eind 2018). Ook daar weigeren trustbazen te deugen.

In Curaçao en Sint Maarten worden balanstotalen van gaming brievenbusfirma’s door de trustsector, de toezichthouder Centrale Bank van Sint Maarten (CBSC) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) onder de radar gehouden. Dat blijkt uit de website van CBCS, CBS (en het weigeren van talloze LOB verzoeken door ondergetekende). Probeer daar maar eens statistieken over ‘s werelds grootste goksector op te vinden.

Ook de vermeende vergunninghouders zelf weigeren geldige online kansspelvergunningen inclusief verlengingen en publicaties in overheidsbladen en bewijzen dat zij voldoen aan de op straffe van verval vergunningsvoorwaarden te overleggen, ook op aanhoudende vragen terzake van wederhoor van diverse journalisten. Eén onderzoeksjournalist werd hierop zelfs ondermijnd door de Minister van Financiën met hulp van het propagandablad van de trustsector. Silvania misleidt volk en vaderland door via het Antilliaans Dagblad en Amigoe te communiceren dat deze zouden zijn verlengd maar weigert tegelijkertijd dat te onderbouwen en wettelijk voorgeschreven in een overheidsblad zoals de Landscourant af te kondigen.

Zaken onder de pet houden doen ook alle opvolgende ministers van Justitie en Financiën alsook de Gaming Control Board (GCB) en het Openbaar Ministerie die eveneens deze witwasroute al in 1996 had moeten aanpakken, maar dat nalaten. Een sterker staaltje ondeugdelijk bestuur en rechtshandhaving gelet het feit dat het gaat om het oudste en grootste witwasnetwerk ter wereld. Artikel 43 lid 2 van het Statuut der Nederlanden is daarmee voorgoed een wassen neus.

In ieder geval onthulde de bekende NOS correspondent en onderzoeksjournalist Dick Drayer afgelopen maanden dat geen van de vergunningen meer rechtsgeldig waren (hier, hier en hier). Niet alleen omdat opvolgende Antilliaanse en Curacaose ministers van Justitie en Financien de nodige procedures niet in acht namen, maar vooral omdat paymentservice provider Neteller (nu Paysafe), die bijna alle illegale Curacaose casino’s paymentservices bood, in de USA werd veroordeeld wegens witwassen. Tegenwoordig levert Paysafe gewoon payments services aan illegale Curacaose operators die zich richten op niet-USA markten.

Saillant en nieuw is dat ook trustkantoren die directie voeren over online casino’s met een illegale sublicentie, niet beschikken over geldige gokvergunningen van Antillephone, Cyberluck (Curacao Egaming), Gaming Services Provider, Curacao Interactive Licensing (C.I.L.) en The Elite Turfclub. Dat blijkt uit wedervragen en tal van emails die uw blogger recent mocht inzien. Daarmuit blijkt tevens dat zij hun trustvergunningen misbruiken om paymentservice en softwareproviders voor hun operators te contracteren bij gebrek aan een legale gokvergunningen. Deze paymentservice en softwareproviders mogen namelijk alleen hun producten leveren aan operators met een geldige gokvergunning.

Trustunie

Dat trustbazen zowel hun operators als paymentservice- en softwareproviders over het bestaan van geldige gokvergunningen voorliegen, blijkt overigens niet alleen uit tal van overeenkomsten en emails tussen trustdienst verleners, kansspeloperators, paymentservices providers, banken en vermeende vergunninghouders, die uw Koninkrijksblogger recent mocht inzien. Maar ook uit een ‘technische briefing’ van de trustkantoren die gokvergunninghouders verdedigen en die zich hebben verzameld in de Stichting Unie Trustkantoren Curacao (‘TrustUnie’) aan de Statenleden gaven.

In die presentatie gaf de vorig jaar opgerichte TrustUnie – een stichting zonder website, met geheime leden en niet bij de kvk geregistreerde bestuursleden – acte de présence hoe zij witwassen en illegaal gokken bevorderen en waarom Curacao daar beter van zou worden (video). Advocaat, fiscalist, trustboer, gokbaas én Trustunie ‘president’ mr. Glenn Cretiën Rellum presenteerde in de Staten de witwasconstructie die trustbazen inmiddels al meer dan 25 jaar gebruiken om illegaal online gokken mogelijk te maken en het internationaal betalingsverkeer en de overheidstelecom infrastructuur te misbruiken:

Beste (C)FATF (Caribbean Financial Action Task Force) leden, leest u even mee?

Wat is er mis met dit plaatje? Nou, De ‘master license holder’ beschikt niet over een geldige gokvergunning, is geen wettelijk ‘regulator’ en mag geen sublicenties verstrekken, en daarnaast is de ‘sublicense’ van de Operator illegaal (voetnote onderaan). Op deze wijze worden valse herkomstverklaringen gecreëerd voor ongereguleerde geldstromen avant la lettre FATF definitie witwasfase 3a (schijnbare rechtvaardigingsgronden). Uw Koninkrijksbelangen blogger stelde de Trustunie vragen die de parlementsleden vergaten te vragen, maar enige antwoorden bleef uit.

Kortom, uit de bewijzen van de Trustunie aan de Statenleden en het onderzoek van journalist Dick Drayer kan derhalve veilig worden geconcludeerd dat Curaçao geen legale online goksector heeft en alle huidige plaatsvindende online gokactiviteiten op geen enkele manier voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en dat daar zo’n 500 lokale grootverdieners als notarissen, fiscalisten, accountants advocaten en trustbazen bij betrokken zijn. Let op: het gaat hij géén slechte B-film, maar om de keiharde realiteit van ‘s werelds’ meest geraffineerde en succesvolste witwasroute. En niet alleen de Curacaose private sector blijkt diep betrokken.

But the show must go on

Ook de Curacaose publieke sector doet een stevige duit in het zakje voor trustkantoren en operators op kosten van de belastingbetalers. En dan hebben we het niet alleen over de kosten van de lokale overheidstelecominfrastructuur en consultants:

Samen met de Gaming Control Board medewerker mr. Reno Saleh met adviseur Mario Galea (Randon Consulting) en adviseur Hilary Stewart-Jones (Paysafe) bedondert de huidige minister van Financien Javier Silvania samen met adviseur Aideen Shorttop (Lilywhite) op zijn roadshows en promotietours voor trustkantoren en vergunninghouders op Sigma Curacao, ICE London en Sigma Malta de hele wereld.

Trustkantoren en oud-vergunninghouders Antillephone, Cyberluck (Curacao Egaming), Gaming Services Provider, Curacao Interactive Licensing (C.I.L.) en The Elite Turfclub varen daar ondertussen wel bij. De afgelopen jaren slaagde genoemd team erin de illegale online goksector te verdubbelen, zo blijkt uit de gegevens van de Kamer van Koophandel. Het gebrom van de trustsector op de Financiën minister op de achtergrond lijkt derhalve uitsluitend bedoeld voor de bühne.

Wat hebben trustkantoren dan te verbergen?

Trustkantoren – kantoren die zich bezighouden met het beheren van vennootschappen – zijn verplicht hun cliënten te kennen en integriteitsrisico’s te beheersen. Dit is geregeld in de Landsverordening toezicht trustwezen (Ltt). Trustkantoren die diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben in Curacao, maar die toch hun producten aanbieden aan consumenten en bedrijven, handelen niet alleen in strijd met de Landsverordening toezicht trustwezen en de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (LBH), maar ook in strijd met artikel 266 (illegale kansspelen) van het Wetboek van Strafrecht.

Daarnaast maken tenminste de trustbazen van de Trustunie zich schuldig aan complexe witwasstructuren terzake online gaming om de identiteit van de eigenaren (UBO’s) en de ware herkomsten van de fondsen te verbergen. Trustkantoren die diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben in Curacao, maar voordoen alsof die wet op de wet zijn gebasseerd en wettelijk zijn gereguleerd en die producten aanbieden aan consumenten en bedrijven, handelen niet alleen in strijd met de Landsverordening toezicht trustwezen en de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (LBH), maar ook in strijd met artikelen 339 (bedrog) en 435 ev (witwassen) van het Wetboek van Strafrecht.

In verband met de bestuurdersaansprakelijkheid van deze trustbazen wordt tevens gewezen dat de vergunningsvoorwaarden expliciet bepalen dat een online casino gebruik moet maken van een lokale bank of een gerenommeerde internationale bank. In strijd met de vergunningsvoorwaarden wordt echter nimmer gebruik gemaakt van een lokale of gerenommeerde internationale bank, maar sluizen zij de ongereguleerde geldstromen weg via banken, payment, crypto, en software providers in Malta, Cyprus, Letland, Bulgarije, Rusland, Ierland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die het niet nauw nemen met compliance en in plaats van een fopvergunning voor gokken genoegen nemen met een trustvergunning.

Trustkantoren en gecontracteerde banken, payments, crypto en gamingsoftware providers die niet kunnen aantonen te beschikken over een geldige gokvergunning van hun ‘merchant’ kunnen bovendien door buitenlandse autoriteiten bestuurlijk en fiscaal verantwoordelijk worden gehouden voor het kansspelaanbod van betreffende dienstverleners in het landen waarin de goksites illegaal opereren.

Hoezo witwasparadijs?

Om een idee te geven van de huidige omvang en ernst van de situatie te onderstrepen, hieronder enkele cijfers, namen en feiten.

Om een voorbeeld te geven van een brievenbusfirma voor een online casino (crypto sportsbetting) waarvan recente cijfers bekend werden gemaakt: Medium Rare N.V. is een Curacaose offshore vennootschap die wordt bestuurd door een lokaal trustkantoor. Medium Rare opereert cryptocasino Stake.com op basis van een illegale sublicentie, verstrekt door oud-vergunninghouder 1668/JAZ (Curacao Egaming), en sinds 2021 door oud- vergunninghouder 8048/JAZ (Antillephone). Per dag zet Stake.com – naar eigen zeggen -gemiddeld circa Nafls 721.800.000 om (geen typefout). Op jaarbasis is dat plusminus Nafls. 263.165.000.000 (u leest het goed: 263 miljard). De 28-jarige Australische miljardair Edward Craven en zijn partner Bijan Tehrani sponsoren Engelse voetbalclubs en een Australisch Formule 1 team uit ongereguleerde geldstromen, en kopen daar villa’s van meer dan USD honderd miljoen van. Met de cijfers probeert Craven de Australische toezichthouder ACMA te verleiden Stake.com een vergunning te verstrekken, doch geen regulator ter wereld verstrekt crypto gokvergunningen, behalve Curacao binnenkort als het aan Regering Pisas II ligt. Echter, zowel Curacao Egaming als Antillephone als het trustkantoor in kwestie blijven verantwoordelijk voor de net-win belasting van 12-13% (ook bij een taxholiday) die beide vergunninghouders afspraken in ruil voor hun vergunning uit 1996 zoals eerder geblogd. De begroting van Curaçao zou de facto voor 2024 zou derhalve een miljarden begrotingsoverschot moeten vertonen, alleen al vanwege dit ene casino.

In perspectief: Curacao kent circa 90 trustkantoren, die zo’n 1500 rechtsvennootschappen besturen, en die op hun beurt tezamen zo’n 15.000 tot 20.000 online goksites en gaming software providers opereren. Niet alle even illegaal, agressief, crimineel en financieel succesvol als Craven en Tehrani, maar in ieder geval extreem lucratief voor onze schatkist. Mits… Silvania niet via Facebook al dit soort belastingen blijft kwijtschelden, een juiste en volledige begroting zou maken, betreffend lokaal trustkantoor en accountant koosjer zijn, en de belastingdienst de afgesproken belastingen ook daadwerkelijk int in plaats van naar het gespin van louche lobbyclubs blijft luisteren om belastingen niet te innen.

Ten minste de volgende trustdienst verleners bestu(u)r(d)en dan wel opereren wereldwijd illegale online kansspelen, c.q besturen gaming software bedrijven waarmee deze illegale online kansspelen, belastingontduiking en witwassen faciliteren en bevorderen:

Auxilium Trust N.V. Auxilium Corporate Services N.V. Capital Trust Corporation N.V. Caribbean Management Partners N.V. Caribbean Management Company N.V. (Fortis, Meespierson, Intertrust en ABN AMRO) Carmanco N.V. Centennial Management N.V. Century Management Services N.V. Century Trust Curacao N.V. C.T.M. Corporation N.V. C.T.M. Management N.V. CMS Curaçao N.V. CMS Trust N.V. Corporate Agents N.V. Covenant Managers N.V Decro Trust N.V. Dempel Directors B.V. Domi N.V. Downtown E-Commerce Company B.V. Dutch Antilles Management N.V. E-management N.V. Ecorpp Management N.V. Emoore N.V. eMoore Holding B.V. EMS management Services N.V. Envision Managers N.V. E-magnus N.V. Equity Trust N.V. Femas N.V. First Independent Trust N.V. Flagship Services B.V. G-Force Corporate Services B.V. G-Force Holding B.V. Global Related Services B.V Guardian Corporation Curacao B.V. HB management N.V. HBM Trustees N.V. IFS Management B.V. International Business Management Company B.V Intertrust Antilles N.V. Intertrust (Curacao) N.V. Kurason Trust Curaçao N.V. (KeyFin Management B.V.) Liqop N.V. Magnus Trust N.V Mastantu N.V. Morganite Corporate Services B.V. Odin Trust B.V. Onpoint Group B.V. PYGG B.V. Pearl Trust & Management Corporation N.V. Preanger Trust Company N.V. Sadekya Fiduciary Partners B.V. Sadekya Trustees Ltd. N.V. Seacon Management N.V. Sun Reliance Holding B.V. Sun Reliance Management B.V. RudLuc Directors N.V. Tarma Trust Management N.V. T.W.M. Trust N.V. TMF Curacao N.V. Xecutive Corporate Management B.V. XCM Group B.V. Seacon Management N.V. Solutions for Management and Employment Support (SMES) N.V. Starkeast Management B.V. Staten Management N.V. Sun Reliance Management B.V. The Table Management B.V. The United Trust Company N.V. TKC Corporate Services N.V. TKC Management N.V. Trusthouse Holding N.V. Trustmoore (Curacao) N.V. United International Trust N.V Virae Management B.V. Vistra (Curacao) N.V. Wyze Management B.V. Waaigat Directors B.V. Mr. A.D. de Jong Mr. C.T. Fieret Mr. E.G. Praag Mr. D. Cijntje Mr. G. Elias Mrs. V. van Doorn-Vermeulen Mrs. A.M. Engelhardt Mr. E.V. Lotman Mr. H. J. Behr Mrs. E.M. Alsén Behr Mr. G.F.J.M. van Zinnicq Bergmann Mr. L.G. Santine

Falende toezichthouders en corrupte politici

Hoe is dit mogelijk? Drs. Jose Jardim is als economisch directeur en toezichthouder op de trustsector is de reden waarom de Centrale Bank van Sint Maarten en Curacao de economische pijler van online kansspelen op grond van de Landsverordening Buitengaatse Kansspelen niet erkent, niet categoriseert, de balanstotalen ervan niet publiceert en bij de ca 90 trustdienstverleners die wereldwijd kansspelen laten aanbieden kennelijk niet op de aanwezigheid van geldige gokvergunningen laat controleren. Jardim’s naam zal niemand verbazen. Als voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Financiën en Minister van Financiën en Economische Ontwikkeling was hij jarenlang verantwoordelijk voor het niet innen van opgemelde belastingen, verhullen van betrokken geldstromen en UBO’s, en het opmaken van landsbegrotingen waarin deze categorie en cijfers niet werden opgenomen en de belastinginkomsten niet werden geint.

Uit stukken vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid in Den Haag blijkt bovendien dat ook zij de witwasroute onder de pet houdt door het openbare ministerie en buitenlandse kansspel autoriteiten valselijk te informeren dat de betrokken trustkantoren en brievenbusfirma’s op Curaçao ‘volledig [voldoen] aan de lokale wet- en regelgeving‘.

Verder wordt de partij van de huidige minister van Justitie & Veiligheid rechtstreeks door de gokmaffia gesponsord. Dat blijkt uit een overzicht van substantiële giften door een gaming trustbazen en operators aan een Nederlandse politieke partij in het jaarverslag op Rijksoverheid.nl. Dilan Yesilgöz is overigens geen uitzondering in de rij van Nederlandse justitieministers. Reeds in 1998 openbaarde NRC Handelsblad hoe Nederlandse ministers van Justitie en Financiën structureel faalden witwasroutes aan te pakken en de NOS onthulde hoe het Nederlandse Ministerie van Financien Europese maatregelen tegen belastingontwijking torpedeerde. De enige uitzondering was Justitie minister Ernst Hirsch Ballin, die opvallend genoeg door de Nederlandse bankenlobby werd teruggefloten toen hij de Curacaose goksector wilde aanpakken. Nederlandse banken verdienen dagelijks namelijk miljoenen aan het vermogensbeheer van, en transactie- en processingfees aan Curacaose goksites. Het mag dan ook geen toeval heten dat Nederland het grootste belastingparadijs ter wereld werd. Witwasroutes zonder belastingontwijking op dergelijke grote schaal is niet mogelijk.

Anno 2024 staat Nederland niet alleen bekend als belastingparadijs, maar nog meer bekend als de narcohoofdstad van Europa (hier en hier). Thans is de Barbapapa groep van het Nederlandse Ministerie van Financien naar achter gedoken en pleiten ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een gereguleerde cocaïnemarkt om te voorkomen dat Nederland als narcostaat wordt gelabeld. Binnen hetzelfde Koninkrijk is Curacao het ‘El Dorado’ voor haar ‘exportproduct’ offshore online gaming. Na alle waarschijnlijkheid komt Curacao met dank aan trustbazen, lobbyclub CIFA/IFG en de huidige Minister van Financien in navolging van online gamingjuridiscties Malta en Gibraltar op de wereldwijde zwarte FATF lijst.

Geïnstitutionaliseerde corruptie

Zowel de Staat der Nederlanden als de Landen Curacao en Sint Maarten onderkennen de reële en onmiddellijke risico’s voor bestuurders als Helmin Wiels en gevaren en risico’s voor deugdelijk bestuur en onderzoeksjournalistiek niet. De beide betrokken Openbare Ministeries in Nederland als van de eilanden coverden gezamenlijk moorden op Helmin Wiels en de huurmoordenaars die hem vermoordden op door de kroongetuige, nota bene in een politiecel, niet te beveiligen (hier en hier) en het werkelijke motief voor de moord op de politicus niet te onderzoeken. Dat blijkt tevens uit het feit dat Wiels vanuit de sinds 2012 onklaar gemaakte Veiligheidsdienst Curacao geen adequate beveiliging kreeg.

Eveneens kenmerkend voor geïnstitutionaliseerde corruptie is hoe opvolgende Gouverneurs sinds 1993 ondeugdelijke wetgevingen en dito gokvergunningen en verlenging landsbesluiten aftekenen, die een gevaar vormen voor onze democraties en rechtstaten. Veelzeggend is het feit hoe een trust toezichthouder die als Financien minister jaren verantwoordelijk was voor misschien wel de grootste belastingfraude ter wereld, in Curacao toch door de veiligheidsscreening van de Veiligheidsdienst Curacao (VDC) kwam.

Uw Koninkrijksbelangen blogger kan overigens uit eigen ervaring meepraten. Jarenlang hebben trustkantoren, banken en regeringen eveneens op ongekende wijze ingegrepen in de persvrijheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Zo betrachtten gok- en trustbazen ondergetekende reeds vanaf 2012 met – goeddeels openlijke – aanhoudende bedreigingen, smeercampagnes, cyberattacks, onrechtmatige sommaties, (gesponsorde) rechtszaken, rectificaties, spreekverboden, beslagen en exorbitante dwangsommen het zwijgen (te doen) op te leggen en ten gronde te richten om publicaties over het opzettelijk en zonder vergunning aanbieden van (online) kansspelen, misbruik van trustvergunningen, misbruik van het internationaal betalingsverkeer, misbruik van de (overheids) telecominfrastructuur en grootschalige belastingfraude te voorkomen.

Misleidende politiële en justitiële informatie vanuit RST en Openbaar Ministerie uit juli 2017 voorkwam een adequate inschatting voor de dreigingen en risico’s voor uw blogger en wordt door de Nederlandse politie en Openbaar Ministerie nog steeds wordt toegepast op haar situatie, ondanks het feit dat de rechtbank tot aan de Hoge Raad oordeelde dat niet konden bewijzen dat Helmin Wiels werd vermoord om politieke redenen. Waarom dan wel? In weerwil van het Maximus vonnis van het Gemeenschappelijk Hof in Willemstad en de Hoge Raad in Nederland herformuleerde het OM het motief voor de moord “(..) dat op Curacao een politieke moord heeft plaatsgevonden waarvan ook uit strafrechtelijk onderzoek duidelijk is geworden dat personen uit de hoogste niveau’s van het politieke – en het gokwezen betrokken zijn.” Het OM meent echter niets te hoeven onderzoeken zolang de politiek geen maatregelen neemt en het Hof ging hierin mee (hier). Exit Trias Politicas.

Daarmee blijft witwassen en belastingfraude een enorme bedreiging voor de democratie, de rechtstaat en de journalistiek binnen ons Koninkrijk. Het duidelijkst wordt dat misschien wel nu regering Pisas II een witwaswet voor de illegale online gaming dienstverleners bouwt (advies Raad van Advies) waarbij Curacao de eerste juridisdictie ter wereld waar cryptocasino’s en sublicenties worden gelegaliseerd en zodoende feitelijk toezicht onmogelijk maakt. Na cocaïne-regulering dreigt witwas-regulering binnen het Koninkrijk ‘het nieuwe normaal’ te worden.

Hopelijk beseffen onze trouwe lezers waarom anno 2024 dat de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden structureel nalaten redelijke maatregelen te nemen om risico’s voor het leven van politici, bestuurders en journalisten die vechten tegen corruptie om deugdelijk bestuur, rechtshandhaving, toezicht, strafvervolgingen, bestuurlijke en fiscale consequenties voor ongereguleerde miljardenstromen binnen trustkantoren, banken en brievenbusfirma’s binnen het Koninkrijk alsnog mogelijk te maken. Dat is namelijk niet langer meer het geval. Precies de reden waarom uw Koninkrijksbelangen blogger zich oprecht grote zorgen maakt voor onwetende en goedgelovige Nederlandse burgers aan beide kanten van de oceaan: de cultuur van straffeloosheid werd nimmer duidelijker. The situation within the Kingdom of the Netherlands is desperate – in my opinion.

Dus stay tuned voor de nieuwe Koninkrijksbelangenblog | De witwaswet

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, tevens blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Reacties worden op prijs gesteld en tips en informatie worden discreet behandeld. Meer over de auteur vindt u hier.

Voetnoten: