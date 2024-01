DKR | Will Johnson: Voorstel Bonaire schadelijk voor Saba

Intertrust, het grootste trustkantoor van Nederland, moet een boete van 2,5 miljoen euro betalen vanwege gebrekkige controle van klanten. Uit een steekproef van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is gebleken dat Intertrust tien klanten al als klant had aangenomen zonder dat het wist waar hun geld vandaan kwam.

Dat is in strijd met de wet om witwaspraktijken te voorkomen. Trustkantoren, zoals Intertrust, bieden verschillende financiële diensten aan voor bedrijven en vermogende personen. Het gaat om diensten als het uit handen nemen van de administratie tot het opzetten van zogenoemde brievenbusfirma’s, waarmee voor een bedrijf of persoon uit het buitenland een kantooradres en bestuurders in Nederland worden geregistreerd.

Niet alleen multinationals maken veel gebruik van deze dienst om via Nederland belastingvoordelen op te strijken, ook steeds meer criminele bendes doen dat om hun geld wit te wassen.

Maximale boete

In 2021 heeft het kabinet daarom laten onderzoeken of trustkantoren moeten worden verboden. Dat bleek uiteindelijk een brug te ver, concludeerde toenmalig minister Kaag van Financiën een jaar later. De in 2018 ingevoerde strengere regels waren volgens haar voldoende.

DNB deed al twee keer onderzoek naar de manier waarop Intertrust de achtergrond van klanten controleert. Na beloofde verbeteringen keek de toezichthouder in 2021 of de klantcontrole toen wel in orde was. Omdat dit bij alle tien de opgevraagde dossiers nog steeds niet het geval bleek, krijgt Intertrust nu de maximale boete opgelegd.