PBC | Grootste sportsbetting 1xBET uit Curaçao toch failliet

Persbureau Curacao | Dick Drayer



DEN HAAG – Het grootste online sportbettingsbedrijf 1xBet/1xCorp wordt waarschijnlijk toch failliet verklaard. Dat valt op te maken uit de conclusie van de Procureur Generaal bij de Hoge Raad.

1xBET, eigendom van 1xCorp, was in 2021 bij verstek failliet verklaard door Gerecht in Eerste Aanleg, maar daartegen werd met succes verzet ingesteld. De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen, SGBOK, ging daarna in hoger beroep en kreeg alsnog gelijk.

Daarop ging 1xCorp in cassatie, maar het vonnis in hoger beroep blijft staan: de faillissementsaanvraag gebaseerd op een vordering door SGBOK van ruim anderhalf miljoen gulden en verschillende steunvorderingen waren toch rechtmatig. Formeel moet de Hoge Raad nog uitspraak doen, maar die volgt over het algemeen de conclusie van de Procureur Generaal.

Grootste bettingbedrijf

Het van origine Russische 1xCorp N.V. is exploitant van 1xBet en tal van andere online sportsbettings en casino’s. Het bedrijf heeft een niet op de wet gebaseerde en niet wettelijk gereguleerde sublicentie op Curaçao van Cyberluck en is het grootste sportsbettingbedrijf ter wereld, met meer dan 1800 goksites wereldwijd.

De directievoering werd tot voor kort uitgevoerd door trustkantoren Carmanco en Global Related Services. Zowel Cyberluck (Curacao Egaming) als deze directies worden door de curator aansprakelijk gehouden voor het faillissement.

SGBOK

SGBOK heeft in 2021 het faillissement van 1XCorp verzocht. Een groot aantal kansspelspelers waren gedupeerd bij het online gokken op de website van 1XCorp, zij kregen niet uitbetaald. SGBOK procedeerde voor hen.

In hoger beroep kon de stichting de rechter overtuigen dat zij wel degelijk schuldeiser was en dat er nog anderen waren die vorderingen hadden op het gokbedrijf.

De Procureur Generaal ziet in cassatie niet in waarom het vonnis zou moeten sneuvelen. Zo waren er inderdaad meer schulden onbetaald gebleven, zoals preferente vorderingen van de Belastingdienst en SVB van ruim twee miljoen gulden, gevolgd door achttien gedupeerde spelers met vordering van bijna anderhalf miljoen gulden.

Voor het uitspreken van een faillissement is vereist dat de schuldenaar, 1xCorp, is opgehouden te betalen, dat wil zeggen zijn schulden niet betaalt, waarvoor volgens de procureur generaal al voldoende is dat hij één opeisbare vordering niet voldoet.

Dat 1xCorp selectief wel nog andere schulden betaalt of nog voldoende geld in kas heeft, staat dus niet aan het uitspreken van het faillissement in de weg.

Bron: Persbureau Curacao

Naschrift KKC

De conclusie van de Procureur-Generaal vindt u hier, het eerste openbare faillisementsverslag vindt u hier.