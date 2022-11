CN | 1xBet dichterbij officieel faillissement

Met PG advies | Eric Mertens – CasinoNieuws.nl

Ruim een jaar geleden werd online goksite 1xBet failliet verklaard door een rechter op Curaçao. Het bedrijf ging in beroep tegen deze uitspraak, maar inmiddels is een definitief faillissement voor 1xBet weer een stap dichterbij. De procureur generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd het faillissement van 1xBet officieel in te stellen.

Belangenbehartiger SBGOK, die het opneemt voor online gokkers die zeggen benadeeld te zijn door op Curaçao vergunde online casino’s, stapte vorig jaar naar de rechter. Zij namen die stap omdat 1xBet’s moederbedrijf 1xCorp weigerde spelers terug te betalen.

Bij de zitting op 17 november 2021 kwam 1xCorp niet opdagen, waarna het Gerecht het moederbedrijf van 1xBet failliet verklaarde. Volgens de rechter betoogde SBGOK succesvol dat 1xCorp “meerdere schulden onbetaald liet” en “in de toestand verkeerde van te hebben opgehouden te betalen.”

Het bedrijf ging in beroep tegen de uitspraak van de rechter in Curaçao en slaagde daar aanvankelijk in, maar een hogere rechter verklaarde het bedrijf uiteindelijk op 10 mei van dit jaar wel weer failliet. Tegen die uitspraak ging 1xBet in cassatie.

Inmiddels heeft de procureur generaal advies verleend aan de Hoge Raad. In het advies (, 182 kB) is te lezen dat de procureur generaal vindt dat 1xCorp faalt in al haar klachten en geeft aan dat het cassatieberoep verworpen dient te worden.

1xbet faillissement: Hoge Raad neemt advies vaak over

Vooralsnog gaat het slechts om een advies van de procureur generaal, dus het faillissement van 1xBet is nog niet officieel ingesteld. Het advies van de procureur generaal wordt in de regel overgenomen door de Hoge Raad. Mocht het bedrijf failliet worden verklaard, dan zal de curator weer aan het werk gaan.

In eerste instantie gaat er geld naar de belastingdienst van Curaçao, waar nog meer dan één miljoen Antilliaanse gulden (ruim een half miljoen euro) uitstond, zo blijkt uit de verslagen. Zodra dat betaald is, komen de spelers aan de beurt die zich hebben gemeld bij de belangenbehartiger SBGOK of de curator.

Hoewel 1xBet dus op Curaçao binnenkort officieel failliet verklaart kan gaan worden, lijkt er geen twijfel te bestaan of het bedrijf geld in kas heeft. 1xBet is een van de grootste bookmakers ter wereld en handelt dagelijks een gigantische hoeveelheid aan weddenschappen af. Het failliet verklaren zal vermoedelijk geen verdere invloed hebben op het opereren van de website.

De aangestelde curator heeft aangegeven (, 697 kB) ook de betrokken trustkantoren en de masterlicentiehouder onder wiens licentie 1xBet opereert aansprakelijk te stellen.

Controversieel online casino

In de afgelopen jaren is er al de nodige controverse geweest rondom 1xBet’s moederbedrijf 1xCorp N.V. Het bedrijf kreeg in 2019 een boete van €200.000 van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Naast 1xBet opereert het van oorsprong Russische bedrijf ook onder namen als 1xBit, 1xStavka, BookmakerPub, 22Bet, MelBet, BetWinner, en AsproBet.

Het bedrijf die die betalingen verzorgt voor de online casino’s van 1xCorp, het op Cyprus gevestigde Exinvest, kreeg in 2019 ook een boete van €200.000 van de Kansspelautoriteit. Bijna twee jaar geleden maakte de Ksa bekend dat het overging tot dwanginvordering van de €400.000 boete omdat de bedrijven weigeren te betalen.

Ook besteedde onderzoeksplatform Follow the Money aandacht aan 1xBet. Dat artikel leidde tot kamervragen. 1xBet is in Nederland al enige tijd niet meer bereikbaar, maar in de rest van de wereld veelal wel (onder diverse urls) beschikbaar. Ook in België staat het bedrijf op de zwarte lijst van de Kansspelcommissie.

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC

De conclusie van de Procureur-Generaal vindt u hier, het eerste openbare faillisementsverslag vindt u hier.