DossierKoninkrijksrelaties | Kansspelautoriteit stuurt deurwaarder naar Curaçaos online gokbedrijf

Dossier Koninkrijksrelaties.nl | Met sanctie- en dwanginvorderingsbesluit

Den Haag – De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) is een invorderings-procedure gestart tegen het op Curaçao gevestigde bedrijf 1x Corp NV. Deze aanbieder van online kansspelen is in 2019 wegens illegale activiteiten een boete van 200.000 euro opgelegd, maar weigert te betalen. De Ksa ziet daarin “een sterke indicatie dat de aanbieder onbetrouwbaar is.

Het bedrijf is meerdere malen gemaand het boetebedrag te betalen, maar heeft niet gereageerd. De Ksa heeft daarom een dwangbevel uitgevaardigd en is een zogeheten dwanginvorderingstraject begonnen. Binnenkort zal een gerechtsdeurwaarder aankloppen bij Landhuis Joonchi aan de Kaya Richard J. Beaujon z/n, waar 1x Corp is gevestigd. Althans, op papier, want het bedrijf en de eigenaar houden zich schuil achter het trustkantoor Global Related Services BV.

Geen toezicht

1x Corp is beboet omdat het bijna honderd goksites met duizenden kansspelen exploiteerde die gericht waren op de Nederlandse markt zonder dat het over een vergunning beschikte. Het bedrijf opereerde onder een Curaçaose sublicentie. Deze zijn voor malafide aanbieders aantrekkelijk, omdat er op Curaçao geen toezicht op eventuele illegale activiteiten wordt gehouden. Er zijn naar schatting duizenden sublicenties in omloop.

Lees verder op : Dossier Koninkrijksrelaties

Naschrift KKC

De orginele KSA sanctie en dwanginvorderings besluiten vindt men hier

2019 02 25 – SANCTIEBESLUIT 1xCORP-1xbet | Kansspelautoriteit by Knipselkrant Curacao on Scribd

2021 01 20 – DWANGINVORDERING 1xCORP-1xbet Betalingsweigering | Kansspelautoriteit by Knipselkrant Curacao on Scribd

SUBLICENTIES

Voor details over de illegaliteit van de offshore online gaming master-sublicentiestuctuur en de gevolgen daarvan voor de maatschappij, democratie en rechtstaat, lees de Koninkrijksbelangen blogserie van de KKC.

Bestuursaansprakelijkheid voor egaming trustbedrijven

Afgelopen jaar werden Egaming trustbestuurder Carmanco en gaminglicentiehouder Cyberluck voor schade voor spelers bestuurlijk verantwoordelijk gehouden. Lees hier meer (AD | Gokbedrijven in ongelijk gesteld). Egaming trustbaas George Praag van Carmanco was in 2018 egaming bestuurder van 1xCorp ten tijde van het KSA onderzoek. Per 1 mei 2019 kwam 1xCorp onder bestuur van Global Related Services. Gaming trustkantoor G-Force Corporate Services BV is de directeur van Global Related Services.

2020 04 14 – CUR2018H00148 … by Knipselkrant Curacao on Scribd

2020 04 14 – CUR2018H00148 … by Knipselkrant Curacao on Scribd