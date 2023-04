FTM | Curaçao: grote zorgen over ‘Russische’ gokbedrijven op sanctielijst

De VVD stelde Kamervragen naar aanleiding van de bevindingen van FTM. Niet alleen over de bedrijven op de sanctielijst en de rol van Nederland, maar ook over de status van Curaçao als vrijhaven voor gokbedrijven. ‘Curaçao is afgelopen vrijdag gevraagd om ondersteuning ter beantwoording van de Kamervragen en geeft hieraan de hoogste prioriteit, gelet op de ernst van de situatie,’ liet Silvania weten.

Ongewenst en onhoudbaar

Uit de woorden van de minister is echter ook op te maken dat hij niet direct kan ingrijpen. Volgens Silvania voldoet de huidige Curaçaose wetgeving inzake online gokbedrijven niet en heeft dit ‘geleid tot de situatie waarbij vijf vergunninghouders rond de 1.100 sublicenties lijken te hebben uitgegeven’. Hij voegt daaraan toe dat dit ‘nimmer de intentie van de wetgever is geweest,’ maar dat de huidige wet het uitgeven van sublicenties niet verbiedt en ‘niet de mogelijkheid biedt om adequaat toezicht te kunnen houden’. Volgens Silvania is dat ‘een ongewenste en houdbare situatie’.

De vergunningverlening op Curaçao is in handen van een klein aantal particuliere ondernemingen: de masterlicentiehouders. Deze bedrijven, met namen als Curaçao eGaming en Antillephone, hebben een officiële overheidsvergunning bemachtigd en verstrekken sindsdien zelf ongelimiteerd ‘sublicenties’. In folders met titels als No License, No Platform, No Problem worden licenties compleet met brievenbusadres aangeboden voor enkele tienduizenden dollars per jaar.

Niemand weet precies hoeveel sublicenties er zijn verstrekt, aan wie, en waar deze goksites actief zijn, laat staan of ze zich aan de regels houden. Overheidstoezicht ontbreekt. Nu Sylvania over 1100 sublicenties spreekt, komt de Curaçaose overheid voor het eerst met een schatting, hoewel de minister daar wel bij aantekent dat dit cijfer niet is geverifieerd.

Uit eerder onderzoek van Follow the Money bleek dat wereldwijd vele duizenden gokwebsites onder een Curaçaose vergunning opereren.

Op Curaçao wordt al enige tijd gewerkt aan nieuwe wetgeving. Silvania noemt dat in zijn persverklaring een van zijn grootste prioriteiten.