PBC | Centrale Bank kiest makers bankbiljetten en munten nieuwe Caribische Gulden

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Crane Currency en Royal Canadian Mint gaan de nieuwe bankbiljetten maken en munten slaan van de Caribische gulden. Dat maakt de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten bekend.

Volgens de Bank is hiermee weer een grote stap gezet in het traject om te komen tot de nieuwe munteenheid voor de landen Curaçao en Sint-Maarten.

De samenwerking met deze, volgens de bank zeer gerenommeerde bedrijven, moet leiden tot een ‘moderne serie bankbiljetten en munten waar de bevolking van Curaçao en Sint-Maarten trots op zal zijn’.

Begin 2022 bekrachtigden Curaçao en Sint-Maarten het besluit om verder te gaan met de invoering van een munteenheid voor de nieuwe monetaire unie. Met het project is een bedrag van ongeveer 15 miljoen oude Antilliaanse guldens gemoeid.

In totaal hebben zeven leveranciers belangstelling getoond om met de Centrale Bank samen te werken aan het ontwerp en de productie van de nieuwe bankbiljetten en munten.

Gekozen bedrijven

De in 1801 opgerichte Crane Currency produceert bankpapier en echtheidskenmerken, en is leverancier van meer dan 50 centrale banken over de hele wereld. Het hoofdkantoor van Crane is gevestigd in Massachusetts, in de VS met productiebedrijven in Malta en Zweden.

Crane levert al sinds 1879 bankbiljettenpapier en echtheidskenmerken aan het Amerikaanse Treasury Department en is ook geen onbekende in onze regio. Het bedrijf heeft bankbiljetten, bankpapier en echtheidskenmerken geleverd aan de Centrale Banken van onder meer Mexico, Guyana en Chili, en heeft in 2019 ook de nieuwe bankbiljetten van Aruba geproduceerd.

De in 1908 opgerichte Royal Canadian Mint, RCM is een overheidsbedrijf verantwoordelijk voor het slaan en distribueren van de circulatiemunten van Canada.

RCM is een van de grootste munthuizen ter wereld en slaat naast de Canadese munt ook de munten voor tachtig andere landen.

In de regio is RCM leverancier van de Centrale Banken van de Bahama’s, Barbados, Trinidad & Tobago en Guyana, en van de Eastern Caribbean Central Bank.

De Centrale Bank verwacht de Caribische gulden in de tweede helft van 2024 in te voeren.

