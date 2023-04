NTR | Willem-Alexander praat over Caribische eilanden en zijn rol als koning

Koning Willem-Alexander viert tien jaar koningschap. In zijn podcast ‘Door de ogen van de koning’, praat hij met presentator Edwin Evers onder andere over de Caribische eilanden. Dit zijn de drie dingen die opvallen.

1. Sint-Maarten na orkaan Irma

Een van de indrukwekkendste jaren voor koning Willem-Alexander is 2017, toen orkaan Irma voor een verwoesting zorgde op met name Sint-Maarten. “Alles was kapot wat kapot kon gaan op dat eiland. Totale ontreddering van de bewoners van Sint-Maarten”, zo vertelt hij in het begin.

Het was voor koning Willem-Alexander ‘heel indrukwekkend’ om te zien hoe hulpverleners aan het werk gingen. “Je merkt dat juist op zo’n moment de banden binnen het Koninkrijk heel belangrijk zijn, dat ze heel veel waardering hebben voor het feit dat ze deel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden.”

Dat ze terug kunnen vallen op steun vanuit het koninkrijk ‘doet heel veel voor ze’, merkte de koning. “Ze zijn ook trots op die band binnen het Koninkrijk. Ze zijn dankbaar voor wat we daar gedaan hebben. En het feit dat ik daar was, betekent voor hen dat we ze niet vergeten zijn.”

2. Koning staat stil bij gelijkwaardigheid

In de aflevering staat de koning daarna stil bij de gelijkwaardigheid. Volgens de koning zijn veel mensen in de Caribische rijksdelen trots dat ze deel uitmaken van het Koninkrijk. Nederland zou de Caribische inwoners wel meer als gelijkwaardig moeten gaan zien, zegt hij. “Het is echt een volwaardig deel van ons Koninkrijk. En zo willen ze ook gezien worden.”

“Het enige wat de mensen daar willen, is gelijkwaardig en volwaardig aangezien worden. Als gelijke deelnemers binnen het Koninkrijk. Ze hebben vaak het gevoel dat er vanuit Europees-Nederland wat op hen neer wordt gekeken.”

“Dat ze worden gezien als een toeristeneiland, zon, zee, strand. Maar op dat eiland is veel meer”, vertelt koning Willem-Alexander. “Daar wonen mensen, ook met hun problemen. Maar ook met hun eigen geschiedenis, met hun prachtige cultuur. En dat ze meer als gelijkwaardig gezien willen worden, dat zouden we eigenlijk moeten zien vanuit deze kant in Nederland.”



3. Het slavernijverleden van Nederland

Koning Willem-Alexander staat ook stil bij het slavernijverleden van Nederland. Hij vertelt waarom het onderwerp hem nauw aan het hart gaat. Het is ‘bizar’ dat mensen tot slaaf werden gemaakt en vervolgens ‘dingen waren, handelswaar dat mishandeld en gestraft kon worden naar lieve lust’, vertelt de koning. “En de meest verschrikkelijke dingen. Daar kan je tegenwoordig niet eens meer bij dat dat toen normaal was.”

“Gek genoeg: het was verboden in Nederland”, vertelt hij. “Slavernij mocht niet. Maar het mocht wel in onze koloniën. Hoe bizar is dat eigenlijk? Daarom ben ik er ook echt mee begaan. Daarom wil ook heel graag weten welke rol mijn eigen familie gespeeld heeft. Zowel de stadhouders als de koningen na 1815.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima voeren gesprekken over het slavernijverleden. Het is ‘niet echt iets van een klein groepje mensen die verbitterd is’, zegt hij. “Het zit echt heel diep. En waarom zit het zo diep? Omdat de gevolgen vandaag de dag nog steeds voelbaar zijn. In racisme, in discriminatie in de samenleving.”

De veelgehoorde vraag vanuit de Caribische gemeenschap: waarom biedt de koning niet zijn excuses aan? “De koning is lid van de regering”, is het antwoord van Willem-Alexander. Of de koning, in zijn rol als staatshoofd, alsnog excuses gaat aanbieden? “Op dit moment is dat niet aan de orde, nee.”

Beluister zelf Door de ogen van de koning, aflevering 5 via Apple Podcasts of Spotify.

Bron: NTR/CaribischNetwerk