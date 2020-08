Dolfijn FM | Woensdag trekking voor Wereldkampioenschappen Qatar

Woensdag 19 augustus vindt de loting plaats voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar in 2022.

Het gaat om de dertig laagst geplaatste landen in de CONCACAF-regio van Noord en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Later schuiven hooggeplaatste landen als Amerika en Mexico in.

Curaçao is groepshoofd in pot 1 en kan dan niet geloot worden tegen El Salvador, Canada, Panama, Haïti en Trinidad en Tobago. De trekking is te volgen op FIFA.com

