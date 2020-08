DolfijnFM | 10e storm gevormd in Atlantisch orkaanseizoen

De tropische storm Josephine heeft zich vanochtend in de Atlantische Oceaan gevormd. Dat meldt het National Hurricane Center in Miami.

De storm is de 10e storm van het Atlantische orkaanseizoen 2020 die een naam heeft gekregen. Daarmee is een record gevestigd, want 10 stormen met naam is meestal pas in oktober.

Tot nog toe zijn er nog maar twee orkanen geweest: Hanna en Isaias. Josephine gaat richting Bermuda en kan ook veel regen meebrengen voor de drie bovenwindse eilanden Sint-Maarten, Saba en sint-Eustatius.

Bron: DolfijnFM