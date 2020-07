Twee leden van RvA afgetreden | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Runela Sillé heeft met ingang van 4 februari 2020 vanwege het aanvaarden van de functie van Sectordirecteur Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën de nevenfunctie van lid van de Raad van Advies neergelegd.

Het bekleden van een ambtelijke functie is immers wettelijk onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Advies. Ook Richard Begina is vanaf 1 juli 2020 geen lid meer van de raad. Aan Begina is eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de maximumleeftijd voor het bekleden van genoemd lidmaatschap.

De Raad van Advies stelt in een persbericht Sillé en Begina ‘zeer erkentelijk’ te zijn ‘voor de professionele wijze waarop zij invulling hebben gegeven aan hun lidmaatschap’. Door het aftreden van Sillé is er binnen de raad geen lid meer met kennis over het belastingrecht.

De kwaliteit van de adviezen van de raad is gebaat bij een vorm van besluitvorming waarbij de problematiek vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. De in maart 2020 gestarte open sollicitatieprocedure ter vervulling van de ontstane vacature voor een fiscalist is afgerond. Binnenkort zal deze vacature worden vervuld.

Met het ontslag van Sillé en Begina telt de raad nu zeven leden, namelijk Lizanne Dindial (ondervoorzitter), J. Sybesma, Ch. Alberto, W.R. Flocker, H.T. van der Woude, M.F. Willem en L.M. Virginia.

De kerntaak van de Raad van Advies is het adviseren over zaken van wetgeving en bestuur. De regering hoort de Raad van Advies – verplicht – om advies te vragen over onder meer ontwerpen van landsverordeningen die zij aan de Staten wil aanbieden en over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen die zij voornemens is vast te stellen.

Daarnaast adviseert de raad ook de Staten over initiatiefontwerplandsverordeningen voordat zij deze in behandeling nemen.

Bron: Antilliaans Dagblad van 7 juli 2020