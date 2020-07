Ingezonden | Nieuwsuur

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Het programma Nieuwsuur bekeken waarin onze ministerpresident Eugene Rhuggenaath te gast was. Beelden werden getoond van Curaçao en mensen werden geïnterviewd. De issue is het verzoek van de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) om financiële hulp vanuit Nederland, vanwege compleet instorten van de economieën van onze eilanden en de voorwaarden die door Nederland gesteld worden. Natuurlijk moeten er voorwaarden gesteld worden, maar niet op deze manier, riekend naar machtsmisbruik van Nederlandse zijde.

Nieuwsuur is enorm gedaald in mijn achting. Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk dat in dit programma sprake is van eenzijdig gekleurde informatie. Ik neem aan dat er meer mensen op Curaçao geïnterviewd zijn, maar de leiding kiest ervoor om bijna uitsluitend mensen aan het woord te laten die de Curaçaose regering en de Curaçaoënaars afspiegelen als een complete corrupte boevenbende. Shame on you Nieuwsuur.

Dit is absoluut geen representatief beeld van het Curaçao waar ik nu al meer dan 40 jaar woon en werk. Het boevenbende-imago dat Nieuwsuur de kijkers in Nederland voorschotelt met betrekking tot Curaçao, klopt absoluut niet met de huidige realiteit. Integendeel. We hebben juist nu bewezen dat we corruptie willen aanpakken, getuige het feit dat corruptelingen via rechtspraak in de gevangenis belanden.

We hebben nu een fatsoenlijke regering die er alles aan doet om Curaçao weer gezond te maken. Letterlijk en figuurlijk. Mensen, please, please focus op onze positieve punten, focus op wat er bereikt is. Laten we met z’n allen denken wat we willen in het belang van Curaçao. Eenheid maakt macht; eenheid in verscheidenheid. Deze regering heeft onvoorziene omstandigheden op haar bordje gekregen: Covid-19; Venezolaanse vluchtelingen, perikelen rond de Venezolaanse regering; stilstand van de Isla, om maar enkele zaken te noemen.

Ik, en ik denk met mij vele Curaçaoënaars, kiezen ervoor om Curaçao weer gezond te maken. Niet achteromkijken naar de fouten uit het verleden, maar juist leren van het verleden en langzaam maar zeker de weg van herstel bewandelen. Ik zeg bewust langzaam maar zeker. Dit is een tropisch eiland, waar de verzengende hitte tussen 12 en 4 uur ‘s middags leidt tot lome, enigszins trage activiteiten. In Nederland wordt veelal een tropenrooster gedraaid bij temperaturen boven de 30 graden.

Het gaat misschien naar Nederlandse begrippen hier allemaal te traag, gezien de korte tijd die Nederland ons gunt om orde op zaken te stellen, maar we komen er wel. Wij zijn wat temperatuur betreft het een en ander gewend. Natuurlijk maken we fouten. Wie niet? Waar gewerkt wordt vallen spaanders.

Laten we (allen die Curaçao een warm hart toedragen) ons niet blindstaren op het verleden, maar werken aan en focussen op een gezond, welvarend Curaçao.

Winnie L. Tanasale,

Curaçao

