Telegraaf | Oud-minister Curaçao krijgt 30 jaar voor uitlokking moord

WILLEMSTAD – Een rechter op Curaçao heeft vrijdag in hoger beroep oud-minister van Financiën George Jamaloodin dertig jaar gevangenisstraf opgelegd voor het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels. Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten.

In eerste aanleg kreeg Jamaloodin 28 jaar cel opgelegd. In hoger beroep was 30 jaar geëist.

De verdediging van de oud-minister, onder wie de Nederlandse advocaat Stijn Franken, reageerde zeer teleurgesteld op het vonnis en kondigde aan in cassatie te gaan. Volgens de verdediging is er geen bewijs voor de betrokkenheid van Jamaloodin. Zelf ontkent Jamaloodin, halfbroer van een van de grootste loterijbazen van het eiland Robbie dos Santos, elke betrokkenheid bij de moord.

Volgens het Openbaar Ministerie zitten echter de belangrijkste betrokkenen van de moord vast. Zo zit Curaçaoënaar Elvis Kuwas een levenslange straf uit wegens verschillende moorden, waaronder die op Wiels. De eveneens van het eiland afkomstige Burney ’Nini’ Fonseca zit voor 26 jaar vast voor het regelen van de moord.

