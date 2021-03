NOS | Oud-minister Curaçao krijgt in hoger beroep 30 jaar cel voor moord op Helmin Wiels

Dick Drayer | Met vonnis



De Curaçaose oud-minister George Jamaloodin is in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar cel, de maximale straf op Curaçao. De straf valt twee jaar hoger uit dan bij de eerste uitspraak.

Het gerechtshof achtte bewezen dat Jamaloodin opdracht heeft gegeven om de populaire politicus Helmin Wiels uit de weg te ruimen. Die werd in 2013 op het strand in Willemstad doodgeschoten.

Anders dan in het eerste proces vonden de drie rechters van het gerechtshof in Willemstad dat de tijd die Jamaloodin in uitleveringsdetentie in Venezuela zat niet in mindering mocht worden gebracht op zijn straf. Het Openbaar Ministerie betoogde met succes dat de oud-minister zijn detentie daar in vrijheid en al feestend had doorgebracht.

De oud-minister werd bijgestaan door de bekende Nederlandse advocaat Stijn Franken, die eerder Willem Holleeder verdedigde. Franken maakte deel uit van een verdedigingsteam dat ook oud-premier Gerrit Schotte en loterijkoning Robbie dos Santos zonder succes verdedigde in hun strafzaken.

Volgens de rechters weegt zwaar mee dat het om een politieke moord gaat; een moord die de Curaçaose samenleving schokte en waarbij Jamaloodin geen respect toonde voor het leven.

Met de veroordeling van Jamaloodin lijkt er een voorlopig einde te zijn gekomen aan een reeks van rechtszaken tegen daders en opdrachtgevers achter de geruchtmakende moord op Wiels.

“Voorlopig inderdaad”, zegt de broer van Helmin, Aubert Wiels. Er lopen nog steeds mensen rond die te maken hebben met deze moord en het Openbaar Ministerie weet ook wie.” Desalniettemin is Aubert Wiels opgelucht na het vonnis. “Acht jaar hebben we hierop moeten wachten.”

Eerder arresteerde het OM de loterijkoning van Curaçao, Robbie dos Santos, halfbroer van Jamaloodin. Die was formeel verdachte in de zaak, maar er is vooralsnog onvoldoende bewijs tegen hem om hem voor de rechter te brengen. Twee jaar geleden werd hij wel veroordeeld voor witwassen, onjuiste belastingaangiften en valsheid in geschrifte. Ook moest hij 35 miljoen euro aan vermogen inleveren.

De man die de kogels op Wiels afvuurde, Elvis Kuwas, zit een levenslange celstraf uit. De man die de mannen ronselde om de moord te plegen, Burney Fonseca, kreeg 26 jaar. Twee andere betrokkenen bij de moord zijn overleden.

Het motief voor de moord is nooit opgehelderd. Wel is bekend dat Wiels en Jamaloodin ruzie hadden. Wiels beledigde Jamaloodin herhaaldelijk. Ook wordt er rekening mee gehouden dat Wiels’ strijd tegen de corruptie en de goksector op Curaçao hem het leven heeft gekost.

Bron: NOS

Naschrift KKC

Dit is de directe link naar de uitspraak. Quote uit het vonnis:

Medeplegen of uitlokking

Voor een bewezenverklaring van medeplegen is vereist dat sprake is van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een ander of anderen. Dit is het geval indien de intellectuele en/of materiële bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Bij de beoordeling of daarvan sprake is kan rekening worden gehouden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

Het Hof is van oordeel dat uit de inhoud van de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte geen andere rol heeft gehad dan dat hij de opdracht heeft gegeven voor de moord, daarvoor geld in het vooruitzicht heeft gesteld en dat hij heeft betaald voor de moord. Niet is gebleken dat de verdachte een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de organisatie en/of de feitelijke uitvoering van de moord. De ontmoetingen tussen [medeverdachte 1] en de verdachte zijn van onvoldoende gewicht om te kunnen spreken van een nauwe en bewuste samenwerking. Het Hof komt dan ook tot een vrijspraak van het onder 4 primair ten laste gelegde, te weten het medeplegen van moord, en tot een bewezenverklaring van het onder 4 subsidiair ten laste gelegde, te weten uitlokking van moord.”

Motief

Een moord is reeds naar zijn aard een buitengewoon ingrijpend misdrijf waardoor de samenleving ernstig wordt geschokt, dat is zonneklaar. Een moord in de vorm van een liquidatie geeft aan die ernst bovendien een weerzinwekkende kleur. Door zijn handelen heeft de verdachte blijk gegeven van een volkomen gebrek aan respect voor het leven van een ander. De ernst van dit feit is ook in hoger beroep geïllustreerd door nabestaanden van [slachtoffer]. Uit door ieder van hen afgelegde verklaringen blijkt van een groot leed, dat ook na aanzienlijk verloop van tijd nog diep wordt gevoeld. Naast dit door de verdachte met zijn handelen aan de naasten van [slachtoffer] toegebrachte leed, heeft de verdachte ook het land Curaçao geschokt. Immers, [slachtoffer] was bij leven een onmiskenbaar populair politicus in een zeer jonge democratie, en de gedachte aan een “politieke moord” heeft bij velen in het land postgevat. Van [slachtoffer] is immers bekend dat hij zijn politieke pijlen nadrukkelijk en onverholen richtte op de bestrijding van corruptie in het land. In zoverre roept die speculatie geen verbazing op. Het in deze zaak gehouden strafrechtelijk onderzoek heeft evenwel over het waarom van de moordaanslag geen ondubbelzinnig antwoord opgeleverd.