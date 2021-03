AntilliaansDagblad | ‘Opschalen naar 5.000 per week’

Willemstad – In de eerste week van het vaccinatieprogramma op Curaçao hebben veel meer mensen dan verwacht zich laten inenten. Tot en met donderdag waren er 3.371 zestigplussers en zorgverleners gevaccineerd.

De verwachting was dat maximaal 2.000 vaccins zouden worden toegediend in de ‘pilot week’. Epidemioloog Irálice Jansen, voorzitter van het projectteam, zei gisteren tijdens een persconferentie verheugd te zijn over de goede respons van deze eerste groep die op het eiland wordt gevaccineerd en daarmee beschermd is tegen het coronavirus Sars-CoV-2 en de ziekte Covid-19 die door het virus veroorzaakt kan worden.

Van de 3.371 vaccins gingen er 2.528 naar zestigplussers. De rest ging naar zorgpersoneel, onder andere in het Curaçao Medical Center (CMC), het Advent Ziekenhuis en verpleeghuis Betèsda.

Volgende week komt er een tweede zending van het BioNTech/Pfizer-vaccin aan op Curaçao. De eerste batch bestond uit bijna 19.000 vaccins. Epidemioloog Jansen zegt dat nu zal worden opgeschaald om in een week 5.000 mensen in de groep zestigplussers en zorgverleners te kunnen vaccineren. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat een groot deel van deze mensen minder mobiel is en meer tijd vraagt.

Pas als deze hele groep aan de beurt is geweest, gaat het programma verder met de groep vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar. Dat zal volgens hetzelfde systeem gebeuren, maar omdat het een grotere groep betreft zal het aantal priklijnen worden uitgebreid. Hoe dat precies zal gaan, wordt in een later stadium toegelicht.

Voorlopig kunnen nog alleen zestigplussers een afspraak maken via telefoonnummer 9345 of online via www.bakuna.cw. Wie over een internetaansluiting beschikt, wordt dringend verzorgd zich via de website te registeren.

Jansen: ,,Daarmee blijft het telefoonnummer vrij voor wie die mogelijkheid niet heeft.” Nederlanders die op Curaçao ‘overwinteren’ kunnen vanaf volgende week woensdag een afspraak maken als zij zestig jaar of ouder zijn en kunnen bewijzen minimaal vier maanden op het eiland te verblijven.

Huisarts Jerry Semper coördineert de nazorg van de mensen nadat zij in het voormalig ziekenhuis Sehos gevaccineerd zijn. De kans op een complicatie is zo goed als uitgesloten. Slechts bij twee van de 3.371 gevaccineerden werd de afgelopen week een allergische reactie geconstateerd, waarvan bij een in lichte mate en bij de ander wat erger. Semper zegt dat het vaccin van Pfizer uit elf ingrediënten bestaat en dat uit grootschalig onderzoek is gebleken dat alleen één daarvan een allergische reactie kan veroorzaken; polyethyleen glycol (PEG), dat bijvoorbeeld ook in make-up zit. Een anafylactische reactie kan bij vijf tot tien van een miljoen mensen optreden.

,,Dat betekent op Curaçao hooguit een of twee”, zegt Semper. ,,Maar voor alle zekerheid zijn we voorbereid op het behandelen van vier mensen tegelijkertijd.” Na de vaccinatie kunnen zich onschuldige symptomen voordoen als pijn op de plek van de injectie, moeheid, hoofdpijn, spierpijn en pijn in gewrichten en botten. Semper: ,,Dat moet eigenlijk ook, want dan weet je zeker dat het immunologisch systeem in je lichaam zijn werk doet.”

Deze eerste week bleek er nog onduidelijkheid bij patiënten met bepaalde aandoeningen, zoals diabetes, hoge bloeddruk, epilepsie en kanker. Zij kunnen zich zonder problemen laten vaccineren, zegt Semper. Dat geldt ook voor mensen met een allergie, hart- en longproblemen en voor moeders die borstvoeding geven.

In het algemeen is de boodschap: bij twijfel contact opnemen met de huisarts. Semper noemt als voorbeeld patiënten met antistolling. ,,Dat vraagt wat extra aandacht en wij geven dan advies over wanneer het medicijn het beste kan worden ingenomen.”

Bron: Antilliaans Dagblad