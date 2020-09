Telegraaf | In plastic gewikkeld lichaam in water Haarlem was verzwaard met tegels

HAARLEM – Twee verdachten zijn dinsdag aangehouden in verband met de dood van de 31-jarige Arubaan Gregori Lindomar Maduro, meldt de politie woensdag. Diens lichaam werd op dinsdag 7 april in Haarlem gevonden in het water van de Mooie Nel.

De dinsdag opgepakte verdachten zijn een 33-jarige man uit IJmuiden en een 33-jarige man uit Haarlem. Zij zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Het Openbaar Ministerie loofde eind juni 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot het oplossen van de moord. Het lichaam van Maduro werd in plastic gewikkeld gevonden in het water van de Mooie Nel.

Zware tegels

De politie vermoedt dat het lichaam tussen 8 en 11 maart 2020 daar in het water is gedumpt. Het stoffelijk overschot is mogelijk met hulp van een bootje naar het midden van de plas gebracht. Ook twee tegels van 40 bij 60 centimeter waren in het plastic gewikkeld.

Bekijk ook: 15.000 euro voor gouden tip over dode man in water Haarlem Vanwege de zware tegels, waarop ook rode verf zat, gaat de politie ervan uit dat minstens twee mensen betrokken waren bij de dood van Maduro. Het slachtoffer verbleef al een aantal jaren in Nederland, meestal in Haarlem, maar ook op andere plekken in het land. Het lichaam werd niet ver van de loods gevonden waar Maduro op dat moment verbleef. Bekijk ook: Vermoorde man Haarlem is Arubaan

Bron: Telegraaf