ParadiseFM | Illegaal bloedgeld uit Venezuela reist ook via Nederland

Fout goud uit Venezuela komt via Nederland op de Europese markt terecht. Dat is onder meer gebeurd met KLM-vluchten vanuit Paramaribo.

Dat meldt Trouw op basis van een nieuw rapport van InfoAmazonia, een internationaal netwerk van journalisten, dat al jaren onderzoek doet in het Zuid-Amerikaanse Amazonegebied.

De smokkelroute van het Venezolaanse illegale goud werd ontdekt tijdens onderzoek naar de smokkel van kwik, wat voor de goudwinning wordt gebruikt.

“Het goud wordt eerst naar Guyana en Suriname gesmokkeld en vervolgens witgewassen”, zegt de Nederlandse journalist Bram Ebus die in Colombia woont en de leiding had over het onderzoek.

“Het wordt als goud van Guyaanse of Surinaamse eigen bodem naar Europa en de VS geëxporteerd, waar het terechtkomt in de reguliere goudcircuits.”

Bron: ParadiseFM