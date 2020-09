Curacao.nu | Groningen onderschept opnieuw drugstransport

Persbureau Curacao

Willemstad – Het Nederlandse marineschip de Groningen heeft voor de tweede keer in korte tijd een drugstransport onderschept. In de Caribische Zee wist het patrouilleschip vrijdag een zogenaamde go-fast tot stoppen te dwingen.

Daarin lag 465 kilo cocaïne.

Het was voor de Groningen de tweede drugsvangst in drie dagen. De verdachten en de illegale goederen zijn overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht voor vervolging in de Verenigde Staten.

De Groningen vaart vanaf juni al het Caribisch gebied actief en combineert counter-drugsoperaties met het ondersteunen van de Kustwacht bij grensbewaking.

