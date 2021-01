Telegraaf | Britse coronavariant aangetroffen op Aruba

AMSTERDAM – Ook nu er een begin is gemaakt met vaccineren, blijft het uit China overgewaaide coronavirus mondiaal voor ontwrichting zorgen.

De besmettingen en ziekenhuiscijfers lopen in Nederland weer ietwat omlaag, maar de mutanten baren zorgen. De Britse houdt op het ’eiland’ flink huis, en ook de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse zijn in aantocht. Volg in dit live-blog het laatste coronanieuws.

Op Aruba is de Britse variant van het coronavirus aangetroffen. De Arubaanse autoriteiten hebben daarvan officieel bevestiging gekregen, maandag vanuit Nederland. De Britse variant kwam naar voren bij vijf testen, die naar Nederland waren gestuurd. In twee gevallen gaat het om mensen die op bezoek zijn op het eiland, in drie gevallen om inwoners van het eiland. Uit welk land de bezoekers komen is niet gezegd.

Op Aruba werden maandag achttien nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal besmettingen bedraagt 391.

In de komende dagen zal worden besloten welke maatregelen moeten worden genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten hebben maandag de bevolking alvast aangeraden familiebezoeken te beperken. En verder zoveel mogelijk contacten met anderen te vermijden, zowel tijdens het werk als daarbuiten.

Op Curaçao heeft de regering maandagavond (lokale tijd) direct maatregelen genomen. Iedereen die vanuit Aruba naar Curaçao vliegt, is vanaf nu (26 januari) verplicht een PCR-test te doen. Ook raadt de regering iedereen af om naar Aruba te vliegen, maar alleen te gaan als het noodzakelijk is.

Bron: Telegraaf