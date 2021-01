NOS | Oud-minister Curaçao hoort opnieuw 30 jaar eisen voor moord op Helmin Wiels

Dick Drayer

George Jamaloodin, oud-minister van Financiën op Curaçao, heeft in Willemstad opnieuw dertig jaar cel tegen zich horen eisen voor betrokkenheid bij de moord op de politicus Helmin Wiels in 2013. Eerder werd Jamaloodin veroordeeld tot 28 jaar cel, maar daartegen ging hij in hoger beroep.

Het hof heeft twee weken uitgetrokken voor de zaak, maar heeft te weinig ruimte in de rechtbank zelf. Het proces wordt daarom gehouden in de zwaarbeveiligde marinekazerne op Suffisant.

Acht jaar na de moord zijn twee mannen die bij de moord betrokken waren, overleden. Elvis Kuwas, de man die zijn vuurwapen leegschoot op Wiels, zit een levenslange gevangenisstraf uit. Voor zijn eigen veiligheid zit hij niet op Curaçao in de cel maar in Nederland.

Een andere medeplichtige, ‘moordmakelaar’ Burney Fonseca, die de drie mannen ronselde om de moord te plegen, is veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf. Ook hij zit in Nederland zijn straf uit, maar is nu als getuige opgeroepen door het hof.

Hooglopende ruzie

Fonseca zou hebben gehandeld in opdracht van de 53-jarige Jamaloodin. Het motief voor de moord is nog altijd niet duidelijk, al is wel bekend dat Wiels en Jamaloodin een hooglopende ruzie hadden. De geliefde politicus Wiels beledigde en kleineerde Jamaloodin herhaaldelijk in het openbaar. Waarnemers op het eiland houden het erop dat Wiels’ strijd tegen de corruptie en de goksector op het eiland hem het leven hebben gekost.

Tijdens het nieuwe proces in Willemstad zei Jamaloodin opnieuw onschuldig te zijn. De oud-minister wordt bijgestaan door de bekende Nederlandse advocaat Stijn Franken, die eerder Willem Holleeder verdedigde. Franken zal vermoedelijk morgen zijn pleidooi houden, samen met een verdedigingsteam dat ook oud-premier Gerrit Schotte en loterijkoning Robbie dos Santos verdedigde in hun strafzaken. Dos Santos is de halfbroer van George Jamaloodin.

Jamaloodin staat ook terecht voor verduistering van 200.000 euro aan subsidiegeld toen hij nog minister van Financiën was. Daarin heeft de oud-minister bekend. De twee kinderen van Wiels, dochter Savanah en zoon Helmin junior, wonen in Nederland maar zijn wel aanwezig bij de rechtszaak. Zij eisen net als bij de eerste behandeling 25.000 euro voor materiële en immateriële schade.

Bron: NOS