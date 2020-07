Solidariteitsheffing toch optie | Antilliaans Dagblad

Met samenvatting voorwaarden voor coronasteun

Willemstad – Zonder noodlening van Nederland krijgt Curaçao vanaf september te maken met serieuze liquiditeitsproblemen. Het invoeren van een solidariteitsfonds is een van de alternatieven om de overheidskas te spekken.

Tijdens een persconferentie gaf minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën een schets van wat hij zelf noemde het ‘worst case scenario’. Deze maand teert het eiland nog op de tweede tranche uit Nederland en is de prognose een begrotingssaldo van 103,2 miljoen gulden. Maar als de begrotingssteun wegvalt, slinkt het potje geld al snel naar 27,3 miljoen in augustus tot een tekort van 51,3 miljoen in september. Het liquiditeitstekort groeit in oktober naar verwachting naar 236,3 miljoen gulden en komt in december op een negatief saldo van 387 miljoen gulden.

Daarbij zijn de betalingen voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) niet meegerekend, maar wel de steun aan flexwerkers, baanverliezers en onderstandtrekkers. Om de NOW-loonsubsidie te kunnen blijven uitkeren tot en met oktober is nog eens 70,6 miljoen gulden nodig. In totaal komt de regering volgens deze prognose dit jaar 457,6 miljoen gulden tekort aan liquiditeit.

Mocht de derde tranche financiële steun voor de maanden juli, augustus en september er niet komen, nu Curaçao weigert te tekenen bij het kruisje van de overeenkomst van een landspakket dat door Nederland is opgesteld, dan moeten alternatieven worden gezocht. Het ministerie van Financiën heeft een strategie uitgedacht onder het motto ‘onze eigen financiering, onze eigen toekomst’. ,,Het uitgangspunt is hoe we deze situatie als land kunnen overleven”, zegt Gijsbertha.

Meer inkomsten, minder uitgaven, is grofweg de opgave. Dat gaat iedereen voelen. De regering denkt aan het instellen van een solidariteitsheffing. Een dergelijke heffing bleef tot nu toe in de la, omdat onder andere het Internationaal Monetair Fonds (IMF) daarover een negatief advies gaf. ,,Maar nu moeten we alle opties weer op tafel leggen”, zegt Gijsbertha. ,,Ook bijvoorbeeld het verhogen van de indirecte belastingen.”

De Financiënminister doet een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de Curaçaose burger en belastingen af te dragen. ,,We zullen geen dispensatie meer geven, zoals de afgelopen drie maanden. De ontvanger zal consequent en intensief doorgaan met het innen van belastingen, maar zonder dat het ten koste gaat van bedrijven.

,,Dan gaan banen verloren en zo loop je als overheid toch weer inkomsten mis”, zegt Gijsbertha. Bedrijven en personen die al lange tijd een belastingschuld hebben, krijgen mogelijk eenmalig een korting aangeboden. ,,Op die manier kunnen we de achterstanden inlopen voor een nieuwe toekomst.”

Meer inkomsten, minder uitgaven. Dat betekent nog meer bezuinigingen, zodat de kosten van het overheidsapparaat drastisch omlaag gaan. Tegelijkertijd zal de regering obligaties uitgeven om projecten die de economie en sociale ontwikkeling stimuleren te kunnen financieren. Nog belangrijker is een kapitaalinjectie van particuliere investeerders.

Wat Gijsbertha betreft moet er alles aan gedaan worden om de weg daarvoor vrij te maken. Hij spreekt van een ‘veelomvattend plan’. ,,We moeten condities creëren die ervoor zorgen dat investeerders het risico willen nemen. Zo’n injectie met privékapitaal is echt nodig.”

Eerste twee tranches

Tot en met 29 juni heeft Curaçao 381,4 miljoen gulden geleend van Nederland. Het gaat om een lening over twee jaar tegen nul procent rente. Nederland heeft twee van de drie tranches uitgekeerd. De eerste tranche was 176,7 miljoen gulden: 114 miljoen gulden begrotingssteun en 62,7 miljoen voor het uitbetalen van loonsubsidies via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Van die 114 miljoen is 60,9 miljoen betaald aan pensioenfonds APC en de Sociale Verzekeringsbank (SVB); resteert 53,1 miljoen. Van de 62,7 miljoen is 35,6 miljoen gulden uitgekeerd aan NOWsubsidie; resteert 27,1 miljoen. Van de tweede tranche (204,7 miljoen gulden) was 141,7 miljoen bestemd als begrotingssteun.

Daarvan is 41,1 miljoen gulden betaald aan APC en de SVB; resteert 100,6 miljoen. Voor de betaling van loonsubsidie was 63 miljoen gulden beschikbaar en is 20,9 miljoen gebruikt, waardoor nog 42,1 miljoen gulden over is voor de betaling van NOWuitkeringen.

Bron: Gobièrnu di Kòrsou

Bron: Antilliaans Dagblad van 11 juli 2020

Naschrift KKC

Samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten + HERVORMINGEN TOEZICHT EN HANDHAVING FINANCIELE (TRUST en ONLINE GOK) SECTOR GEHIGHLIGHTED.

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd