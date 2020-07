Kou is uit de lucht | Antilliaans Dagblad

Met samenvatting voorwaarden voor coronasteun

Premier Rhuggenaath: Overwinning voor Koninkrijk Van onze correspondente Den Haag – De laatste zitting van de Rijksministerraad (RMR) voor het reces heeft Curaçao nog geen akkoord opgeleverd over de omstreden, volgens premier Eugene Rhuggenaath ‘opgelegde’, plannen voor een hervormingsentiteit maar wel enkele weken tijd.

De premier benadrukte na het overleg met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

,,We zijn niet in strijd maar in gesprek met elkaar. Ik zie dit als een overwinning voor het Koninkrijk.” Conclusie: de kou is uit de lucht na veel gekrakeel over de overvaltactiek van ambtelijk Den Haag. Nu kan worden gewerkt aan een werkelijke consensus over de hervormingen van de overheid, die de Curaçaose financiën robuuster moeten maken, aldus de premier. Ter tafel ligt het zogeheten ‘landenpakket’ waarover Den Haag gisteren al een akkoord wilde maar dat tot zoveel commotie leidde dat alle drie de premiers van de CAS-landen in het vliegtuig stapten richting Nederland om tekst en uitleg te vragen. Afgelopen maandag ontvingen de premiers van de CAS-eilanden een dik pak papier met daarin de gedetailleerde plannen om tot een financieringsentiteit te komen die 500 miljoen euro, uitgesmeerd over zeven jaar, gaat investeren in de ‘economische weerbaarheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten met zowel leningen als giften’, zoals Knops dat omschrijft.

Overigens is op kortere termijn al een additioneel potje van 100 miljoen euro aan investeringen beschikbaar om de kwetsbare economieën overeind te helpen, aldus de staatssecretaris.

Discutabel voor Rhuggenaath was evenwel dat het zogeheten zelfstandig bestuursorgaan (zbo) of financierings- en investeringsentiteit een volledig Haagse insteek krijgt, gevormd naar Nederlandse wetgeving, en gerund door Europese Nederlanders. En dat er bovendien een consensusrijkswet moet komen om een en ander mogelijk te maken ‘zonder dat er nog sprake is van consensus’, en ‘zonder respect voor de autonomie’, aldus de premier, na afloop van het overleg in de RMR.

Afgesproken is dat Curaçao de komende weken de tijd krijgt om de neuzen dezelfde kant uit te krijgen. Dat overleg zal zowel op het eiland zelf gebeuren – met de betrokken stakeholders en parlementariërs – als met Nederland, waarbij Knops en Gevolmachtigde minister Anthony Begina de aanspreekpunten zijn. Rhuggenaath hoopt dat dat lukt ‘binnen twee weken’.

Een datum is niet genoemd, zegt hij. Overigens is zijn eerste prioriteit om volledig te voldoen aan de hervormings- en bezuinigingsvoorwaarden die de weg vrijmaken voor uitbetaling van de tweede tranche aan zachte leningen – waarover het Cft adviseert – waarmee het liquiditeitstekort kan worden aangezuiverd. Daarvoor geldt wel een harde datum: 15 juli.

Voor de komende drie maanden is volgens de premier nog 105 miljoen gulden in kas. ,,Dus we hebben nog een beetje financiële rek.” Al met al is de kou uit de lucht. Rhuggenaath liet verder weten zijn dank te hebben betuigd voor de steun die Curaçao uit Nederland mocht ontvangen.

,,Wij waarderen dat enorm, die steun uit een ander land in het Koninkrijk.” Het gaat de premier om ‘goede relaties en samenwerking in de geest van artikel 38 van het Statuut’. Hij erkende wel dat het de komende weken een fikse uitdaging wordt om het met z’n allen eens te worden over een dergelijk ‘ingrijpend pakket’.

Naschrift KKC

Samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten + HERVORMINGEN TOEZICHT EN HANDHAVING FINANCIELE (TRUST en ONLINE GOK) SECTOR GEHIGHLIGHTED.

