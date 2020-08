RTL | Worden mensen nog net zo ziek van het coronavirus?

Italiaanse artsen beweren dat Covid-19 in kracht is afgenomen. Dat roept vragen op bij lezers: is dat bij ons ook zo? In de corona-update van vandaag beantwoorden we die vraag van onder anderen Rob, Michel en Alie.

Worden mensen die besmet worden nog net zo ziek als in het begin? Nee, zegt Alberto Zangrillo, hoofd van het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan.

Hij vergeleek patiënten die in mei in het ziekenhuis lagen met patiënten van twee maanden eerder. Volgens Zangrillo is het aantal viruscellen bij coronapatiënten sterk afgenomen.

Geen bewijs

Ook een andere dokter uit Noord-Italië, Matteo Bassetti, zegt dat hij het virus in kracht ziet afnemen. “Het is duidelijk dat Covid-19 een andere ziekte is geworden”.

Is het virus inmiddels inderdaad minder heftig geworden? Daarvoor bestaat geen bewijs, claimen wereldgezondheidsorganisatie WHO en andere experts.

Ernst niet veranderd

“Op het gebied van het overdragen van het virus is niets veranderd, en ook op het gebied van de ernst van de ziekte zelf is niets veranderd”, zegt WHO-epidemiologe Maria Van Kerkhove.

Volgens het RIVM is het niet ongewoon voor virussen om te muteren. Tijdens de verspreiding verandert er steeds een beetje in het DNA van het virus. Het muteren kan twee kanten op gaan. In theorie kan het coronavirus dus milder worden, maar ook ernstiger.

Het coronavirus muteert volop, hoe erg is dat?

Het RIVM heeft echter nu niet de indruk dat het virus een mildere vorm heeft aangenomen. Al doen de cijfers misschien anders vermoeden.

Meer ziektegevallen, minder ziekenhuisopnames

Het aantal mensen dat positief is getest op corona is de afgelopen week opnieuw gestegen. Van 4 augustus tot en met 11 augustus kwamen er 4036 coronapatiënten bij, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel gisteren. De week daarvoor waren 2588 besmettingen vastgesteld.

Toch is het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week gedaald naar 38. De week ervoor was het 44.

Mildere klachten

Volgens RIVM-directeur Van Dissel zie je in de meest actuele cijfers terug dat het virus vooral rondwaart onder mensen tussen de 20 en 40 jaar. Over het algemeen krijgen mensen in deze leeftijdsgroepen milde klachten van corona. Het gevolg hiervan is dat dit ook op dit moment tot minder belasting van de ziekenhuizen leidt.

Maar Van Dissel plaatst er wel een kanttekening bij. Als het aantal besmettingen verder stijgt en jonge mensen geven het virus door aan mensen in de risicogroepen, dan vreest hij dat er weer meer ziekenhuis- en ic-opnames zullen komen.

