Telegraaf | Trump doneerde ooit aan politieke rivaal Harris

WASHINGTON – De Amerikaanse president Trump doneerde twee keer geld aan Kamala Harris, inmiddels een politieke tegenstander die voor de Democraten een gooi wil doen naar het vicepresidentschap. De Republikein Trump noemt senator Harris nu de „gemeenste” en „vreselijkste”, na de bekendmaking dat zij de running mate is van de Democraat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen op 3 november.

In 2011 en 2013, toen Trump nog niet president was, gaf hij 5000 en 1000 dollar omdat hij wilde dat Harris zou worden herkozen als openbaar aanklager in Californië.

Volgens een woordvoerder van Harris gaf zij op haar beurt het geld weg aan een organisatie die zich inzet voor Centraal-Amerikanen. Dat zou in 2015 zijn geweest. Trumps dochter Ivanka gaf 2000 dollar aan Harris in 2014, blijkt uit documenten over de financiering van campagnes in Californië.

