RO | Oprichting ziekenhuiscoöperatie “Dutch Caribbean Hospital Alliance” een feit

De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curacao, Zita Jesus Leito, de minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport van Aruba, Danguillaume Oduber, de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken van Sint Maarten, Richard Panneflek en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, hebben op dinsdag 9 februari de oprichting van een coöperatie tussen de ziekenhuisinstellingen op de eilanden Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius met ondertekening van een beslisdocument formeel geaccordeerd.

De “Dutch Caribbean Hospital Alliance” (DCHA) zal in coöperatievorm gestalte gaan geven aan het gezamenlijk doel om de kwetsbaarheid en afhankelijkheid te verminderen, maar bovenal de continuïteit van medisch specialistische zorg te kunnen garanderen in de toekomst en de kwaliteit en beschikbaarheid van medisch specialistische zorg daar waar mogelijk te laten toenemen. De missie van de DCHA luidt: “Het leveren van de best mogelijke medische zorg lokaal en regionaal middels een verankerde samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk en strategische partners, waarbij het welzijn van onze patiënten, het handhaven van een financieel – economisch gezonde situatie en het waarborgen van onze culturele waarden voorop staan.”

Momenteel bevindt de oprichting van de coöperatie in een zogenaamde ‘kwartiermaker fase’. De bedoeling is dat in de eerste kwartaal van dit jaar het officiële startsein gegeven kan worden voor de ziekenhuiscoöperatie.

De bewindslieden van de 4 landen van het Koninkrijk hebben er vertrouwen in dat de intensivering van samenwerking tussen de ziekenhuizen de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk zal verbeteren.

Bron: Rijksoverheid