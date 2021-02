AntilliaansDagblad | ‘Reisschaamte beïnvloedt bezetting’

Willemstad – De bezettingscijfers van appartementen en kleine hotels is opnieuw gedaald en dit is voor een groot deel het gevolg van het negatieve reisadvies vanuit Nederland en de ‘reisschaamte’ die dit tot gevolg heeft gehad.

Dat wordt bekendgemaakt door de Curaçao Apartments & Small Hotels Association (Casha), de belangenvereniging van ondernemers werkzaam in de toeristische sector.

,,Het nieuwe jaar zijn we begonnen met een dieptepunt in de bezettingscijfers. De bezetting van januari 2021 komt zelfs iets lager uit dan 20 procent. In januari 2021 hebben we te maken gehad met veel annuleringen, bij sommige accommodaties zelfs tot 100 procent.

Als reden geven de accommodaties vooral het gevoel van reisschaamte op in Nederland, ‘je bent een aso als je op reis gaat’ wordt er gezegd, maar ook de onduidelijkheden omtrent de regels doen mensen besluiten om niet te gaan en te wachten op betere tijden”, aldus de uitleg van Casha

Om toch inkomsten te krijgen, hebben enkele accommodaties aangegeven dat ze ‘locals’ korting geven. Maar, ‘dan liggen de prijzen per nacht structureel lager dan in 2020’, zo voert de organisatie aan.

Casha: ,,Nieuwe boekingen blijven uit en accommodatiehouders wachten met angst af of bestaande boekingen ook geannuleerd gaan worden. Kortom, geen goed nieuws en voor de komende maanden belooft het niet beter te worden.

Deze grote omzetverliezen tot 100 procent zie je ook terug bij de bij de belangenvereniging aangesloten autoverhuurbedrijven, duikscholen, tourguides en attracties.”

De organisatie beklaagt zich over het regeringsbeleid: ,,Kennelijk is de regering nog steeds aan het nadenken over de beloofde financiële hulp, want helaas vallen veel kleine ondernemingen buiten de regelingen. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is enkel voor de werknemers en niet voor de bedrijven.

De tegemoetkoming voor de zelfstandige ondernemers (zzp’ers) is niet toereikend voor de vaste lasten. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is niet bedoeld voor bedrijven in het micro- en kleinbedrijf zonder personeel, terwijl hier wel 60 procent van de bedrijven onder valt en dit eerder al is toegezegd door de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Steven Martina (MAN).

Ondanks de gedane belofte van de regering, hebben deze ondernemers in het micro- en kleinbedrijf tot op de dag van vandaag geen recht op welke vorm van steun dan ook.”

Bron: Antilliaans Dagblad