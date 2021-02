RO | Benoeming hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Mevrouw mr. M.A. (Marian) Veneberg wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft besloten haar voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Mevrouw Veneberg (1961) begint per 1 april 2021 als hoofdofficier bij het parket in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) van het Openbaar Ministerie. Zij werkt sinds 1 augustus 2020 al als officier van justitie bij het parket en is daar ook waarnemend hoofdofficier. Ze volgt als hoofdofficier van justitie voor de BES de heer mr. B. ter Steege op, die per 1 september 2020 is benoemd tot procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie van Aruba.

Mevrouw Veneberg werkte eerder – tussen 1 april 1991 en 1 augustus 2020 – onder meer als advocaat-generaal bij het ressortsparket Den Haag en als officier van justitie bij de parketten Assen, Leeuwarden, Haarlem, Den Haag, Midden-Nederland en Oost-Nederland.

Bron: Rijksoverheid (NL)