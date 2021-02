AntilliaansDagblad | Voor tiende keer geen quorum

Willemstad – Gisteren was er voor de tiende keer in twee maanden geen quorum om een Statenvergadering door te kunnen laten gaan. De oppositie houdt voet bij stuk en weigert mee te werken aan de behandeling van de geloofsbrieven van beoogd PAR-Statenlid Emmilou Capriles.

De behandeling van de geloofsbrieven stond ook gisteren weer als ‘ingekomen documenten’ op de agenda van de openbare vergadering. Die zijn half februari ingediend bij het parlement na onderzoek door de Electorale Raad. Een commissie in de Staten moet ze vervolgens beoordelen en goedkeuren. Pas daarna kan Capriles als Statenlid worden beëdigd door de gouverneur.

Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) zei gisteren niets over de geloofsbrieven, maar benadrukte wel dat alweer twee belangrijke agendapunten niet konden worden besproken met twee verschillende ministers.

Allereerst zouden de misstanden rond de koop en verkoop van de gebouwen van het Curaçaohuis in Nederland worden besproken met premier Eugene Rhuggenaath (PAR) in zijn functie van minister van Algemene Zaken. Dat naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) van 30 november 2020.

Het rapport werd al eerder toegelicht door leden van de ARC in een centrale commissie van de Staten, maar tijdens een openbare vergadering kunnen de parlementariërs de verantwoordelijk ministers aan de tand voelen en moties indienen.

Daarna zouden de Statenleden met minister Zita Jesus-Leito van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) in debat gaan over het vaccinatieprogramma dat net van start is gegaan. Pauletta:

,,Ik hoef niet uit te leggen hoe belangrijk dit onderwerp is. Het gaat erom hoe we onze bevolking gezond houden en hoe we de gemeenschap langzaam maar zeker weer kunnen openen. Het is belangrijk dat we dat hier in het parlement bespreken. Er zijn mensen die op het punt staan hun baan te verliezen doordat verschillende economische sectoren stilvielen. We moeten laten zien dat er een parlement en een regering is die achter hen staat.”

Binnen een kwartier moest Pauletta de vergadering alweer afsluiten, even gefrustreerd en verslagen ogend als de andere negen parlementsleden van de coalitie. ,,Helaas kunnen we geen debat voeren met de GMN-minister over dit onderwerp, omdat tien mensen ervoor kiezen niet naar hun werkplek te komen.”

