Persbureau Curacao

De hongerstaking in de SDKK is voorbij. Negen Venezolanen stopten met eten uit protest tegen de omstandigheden en hun behandeling in de Vreemdelingenbarakken.

De negen hongerstakers beëindigden hun actie nadat de gevangenis beloofd had de cellen te ontsmetten en het menu aan te gaan passen.

De man die de hongerstaking leidde is Douglas Moreno. Hij is blij dat alles nu weer voorbij is.

