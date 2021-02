PBC | Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao viert verjaardag

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het is inmiddels 4 jaar geleden dat “Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao” opgericht is.

De Stichting is opgericht met als doel de schoolkinderen te voorzien van deugdelijk lesmateriaal en een plezierige leeromgeving, zodat ze op een positieve wijze en gemotiveerd aan hun toekomst kunnen werken wat ook ten gunste komt van de toekomst van het eiland.

Na 4 jaar kijkt de Stichting met trots terug naar wat er bereikt is. Inmiddels zijn zij 73, voornamelijk 40 voet containers verder, en hebben hierdoor het eiland ruim 11 miljoen bespaard aan onkosten! Deze verjaardag mag dan ook niet zomaar voorbijgaan.

Rekening houdend met de maatregelen i.v.m. de Covid-19 pandemie, is er toe besloten om lesmateriaal en bibliotheekboeken weg te geven middels een “Drive Thru”, welke in de loop der tijd opgespaard zijn.

Echter zou dit alles niet mogelijk zijn zonder de nodige partners en sponsoren die de Stichting bijzonder erkentelijk is voor hun geweldige bijdrage in het geheel.

Om enkele te noemen: De scholen in Nederland die ons weten te vinden en hun materialen aanbieden voor de scholen op Curaçao. Carib Intertrans in Nederland die erop toeziet dat alle transport binnen Nederland en naar Curaçao soepel verloopt en dat ook nog tegen kostprijs! Ook spreekt de Stichting haar dank uit voor het gratis gebruik mogen maken van de loods in Nederland. AMC Bolt Services op Curaçao die de containers hier in ontvangst neemt voor het lossen, die de Stichting ook hun loods geheel vrijblijvend ter beschikking stelt en waar de Stichting ook altijd kan rekenen op hulp en het met raad en daad bijstaan. De sponsoren op Curaçao die mogelijk hebben gemaakt dat het lesmateriaal over is gekomen in de containers met meubels het afgelopen jaar, wat een echte beproeving bleek te zijn: Stichting Samen Doen, Adama Fahrenheit en Fundashon pa yuda Fundashon.

De Stichting bedankt ook alle sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt voor het verwezenlijken van de Drive Thru.

26 Scholen zijn blij gemaakt met 353 dozen schoolmateriaal en de Stichting is er nog niet. De stichting werd ook bij het uitreiken bijgestaan door wederom vele vrijwilligers, waaronder leden van de Rotary Club, werknemers van MCB, Judoka’s van Janwé, jongeren verbonden aan Funditut, familieleden en vrienden, waardoor dit een groot succes is geworden.

De Stichting gelooft in samenwerking, zij geloven in het openen van deuren ten behoeve van het kind en dat is nu weer mogelijk gebleken. De Stichting spreekt haar dank uit aan een allen die in haar geloofd heeft en die het vertrouwen in haar gesteld hebben. Met trots kan de Stichting melden dat zij wederom de scholen op Curaçao hebben kunnen bijstaan en dat geeft een ieder moed voor de toekomst!

Bron: Persbureau Curacao