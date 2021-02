AntilliaansDagblad | Mogelijk verscherpte regels toerist NL

Willemstad – De regering van Curaçao overweegt een aanscherping van de eisen die aan toeristen afkomstig uit Nederland in verband met de coronapandemie worden gesteld. Dat bevestigt premier Eugene Rhuggenaath tegenover deze krant.

Een officieel besluit is er nog niet, laat de Curaçaose minister-president weten, maar de verscherpte maatregelen hebben het doel Nederland meer comfort te geven om reizigers toch deze kant op te laten komen.

Nederland heeft maanden geleden Curaçao en de andere eilanden code oranje gegeven, niet per se omdat de situatie op de eilanden zo ernstig is, maar meer om de andere delen van het Koninkrijk te beschermen tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

In Nederland lopen de besmettingen op en inmiddels zijn daar ook verschillende varianten van het virus geregistreerd.

Er wordt nu gedacht over een strenger testbeleid voor de toerist uit Nederland, met mogelijk een antigeentest náást de al vereiste PCR-test.

Naast het geven van comfort aan Nederland om toestemming te geven aan de inwoners om naar Curaçao te reizen, zal de additionele test ook extra bescherming bieden aan de lokale gemeenschap, zo vertelt Rhuggenaath.

Verder wordt, maar dat was voorheen al het geval, van de toerist uit Nederland geëist dat ze een Covid-verzekering afsluiten voor de reis naar Curaçao. ,,Dat hebben we al vanaf het begin van de pandemie geëist”, stelt de premier.

,,Als een toerist hier ziek wordt en naar het ziekenhuis moet, kunnen deze kosten niet door het land worden gedragen. Het is wel zo dat door het huidige reisadvies toeristen zo goed als geen reisverzekering konden afsluiten voor Curaçao, maar ook voor andere bestemmingen. Nu hebben lokale verzekeringsmaatschappijen een oplossing bedacht in de vorm van een offerte. Dus nu kunnen we dit aan Nederland aanbieden als oplossing.”

De premier heeft de stakeholders uit de toeristensector onlangs over het voornemen van de Curaçaose regering ingelicht, zo vertelt Rhuggenaath tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad