PBC | Bijna drie miljoen gulden voor verdediging politieagenten in zaak Henriquez

De politie in Nederland heeft bijna drie miljoen gulden uitgegeven voor de verdediging van de agenten in de zaak van Mitch Henriquez.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL4 in Nederland. Het baat om kosten die gemaakt zijn tussen 2015 en 2018. De teller liep daarna nog steeds door, dus het bedrag is inmiddels hoger. De agent die de dodelijke nekklem aanlegde bij Henriguez is inmiddels definitief veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf.

Juristen in Nederland spreken van klassenjustitie voor overheidsdienaren.

