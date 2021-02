Het aantal ziekenhuisopnames op Aruba vanwege corona is de afgelopen vijf dagen alarmerend gestegen.

Voor het weekend lagen er nog acht mensen in het ziekenhuis, gisteren was dat aantal gestegen naar 25, van wie zeven op de intensive care. Ook het aantal mensen dat overlijdt aan corona is reden tot zorg.

Deze maand alleen al bezweken 12 patiënten aan het virus. De teller sinds het begin van de crisis staat op 71 doden.

Bron: DolfijnFM