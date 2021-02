NOS | Curaçao begint nu ook met vaccineren, als laatste van de eilanden

Dick Drayer | Correspondent Curaçao

Curaçao begint vandaag met vaccineren, precies een week nadat de eerste 19.000 Pfizer/BioNTech-vaccins uit Nederland zijn aangekomen. Inmiddels zijn op alle andere eilanden de eerste prikken al gegeven.

Bij de officiële start bijten politici en oud-premiers de spits af. Daarna zijn de 3400 medewerkers in de zorg aan de beurt. Vervolgens komen de bijna 40.000 ouderen op het eiland in aanmerking en mensen met een medisch risico zoals diabetici, mensen met overgewicht en patiënten met hart- en vaatziekten.

Voor twee groepen in de samenleving is het vooralsnog de vraag of ze ook gevaccineerd worden. De eerste groep zijn mensen uit omliggende landen die gevlucht zijn naar Curaçao en daar illegaal verblijven. De tweede groep bestaat uit de Nederlanders die overwinteren op Curaçao en hier vaak een tweede huis hebben. Deze mensen brengen als pensionado veel geld in het laatje, maar staan niet ingeschreven in het bevolkingsregister.

Vreemdelingen buiten beeld

Bij de groep vreemdelingen gaat het om ongeveer 17.000 Venezolanen die hun land ontvlucht zijn om politieke of economische redenen en zo’n 13.000 mensen van omliggende eilanden, zoals Cuba, Haïti en Jamaica. Deze mensen zijn de armoede in eigen land ontvlucht en werken vaak in de tuinschoonmaak of in de bouw. In totaal gaat het om 30.000 mensen op wie de overheid geen zicht heeft.

Zij kunnen voor hun vaccinatie terecht bij de kliniek Salu pa Tur, Papiaments voor Gezondheid voor iedereen. De artsen daar volgen in principe de GGD en hebben allereerst bijna 200 60-plussers opgeroepen. Het bestand van de kliniek kent maar 3000 ongedocumenteerden. De overige 27.000 worden via Facebook en andere sociale media opgeroepen zich te melden om te worden ingeënt.

Of dat gaat lukken, valt nog te bezien. De meeste Venezolanen op het eiland zijn op hun hoede voor justitie, die meedogenloos elke betrapte Venezolaan terugstuurt naar eigen land. Mensenrechtenorganisaties verdenken Curaçao zelfs van het terugsturen van mensen die hun leven niet zeker zijn in Venezuela.

Overwinteraars

Nederlandse overwinteraars op Curaçao staan vaak in Nederland ingeschreven en zijn daarom net als vreemdelingen niet in beeld bij de autoriteiten. Het is nog niet duidelijk of zij een prik kunnen halen. Velen zijn deze week weggestuurd door medewerkers van de telefonische registratiedesk, omdat zij geen Curaçaos identiteitsbewijs kunnen laten zien. Hun was vorige week nog beloofd dat ze ingeënt konden worden.

Het loopt allemaal nog niet vlekkeloos. De registratielijn en de telefonische helpdesk zijn moeilijk bereikbaar en volgens lokale media zijn de medewerkers niet goed geïnstrueerd. Dat is extra pijnlijk voor de bewoners van buiten Willemstad. 60 procent van hen heeft geen internet en is juist aangewezen op de telefoon om een vaccinatieafspraak te kunnen maken.

