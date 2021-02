PBC | Stichting Dierenhulp bestaat 25 jaar

Persbureau Curacao

Stichting Dierenhulp laat op Curaçao en Bonaire honden en katten steriliseren en castreren. Dit doet de stichting al 25 jaar. Op Curaçao en Bonaire is Dierenhulp sinds 2009 actief.

Het doel is ongewenste nesten en de verspreiding van pijnlijke seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen. “Verreweg de meeste dieren die wij helpen zijn van mensen die heel weinig te besteden hebben of in armoede leven,” zegt Dierenhulp-oprichter Mark Erwin Vos. “Zij hoeven niet te betalen voor sterilisatie van hun huisdieren. Zo helpen we mens en dier.”

Op Curaçao hebben dieren vrijwel geen rechten. Een concept-Hondenverordening werd drie jaar geleden aangeboden samen met de fractie van PAIS aan de regering. Het wetsvoorstel is besproken en aangepast, sindsdien ligt het op de plank. Een machteloos gevoel, zegt Vos. “We geven niet op, we blijven praten en aandacht vragen voor dierenleed op de eilanden.”

Op 14 februari aanstaande, Valentijnsdag, bestaat Stichting Dierenhulp officieel 25 jaar. Uit liefde en een belofte aan zijn overleden hondje ‘Rakker” ontstaan, en al die jaren met veel liefde voortgezet en uitgegroeid tot een organisatie die wordt gedragen door ruim twintig dierenartsen en vele helpende handen in zes regio’s waar de nood aan dierenhulp hoog is. Ook in 2021.

De COVID–19–pandemie heeft tot een toename van het aantal zwerfdieren geleid en ook ondervoeding van huisdieren is een groeiend probleem.

