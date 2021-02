PBC | Justitie is grote witwas-, drugs- en moordbende op het spoor

Persbureau Curacao

De politie heeft gisteren op Curaçao de 40-jarige R.L. aangehouden voor betrokkenheid bij een criminele organisatie. De aanhouding vond plaats op de openbare weg, de verdachte zat in zijn auto.

Zijn criminele organisatie zou meerdere liquidaties hebben uitgevoerd en was actief in de internationale handel in verdovende middelen en witwassen.

R.L. verbleef tijdelijk op Curaçao op een resort. Direct na zijn aanhouding is zijn hotelkamer doorzocht.

Eerder hebben in dit onderzoek in november 2020 al aanhoudingen op Curaçao plaatsgevonden.

Themis

Justitie brengt zijn arrestatie in verband met een grootschalig onderzoek genaamd Themis, dat al ruim een jaar aan de gang is. In dit onderzoek gaat het om strafbare feiten die in verschillende landen van het Koninkrijk en in landen daarbuiten zijn gepleegd.

Speciaal voor dit onderzoek is er een rechercheteam geformeerd, bestaande uit leden van de politiekorpsen van Sint Maarten, Curaçao, Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam, RST.

Dit rechercheteam staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Sint-Maarten en het Openbaar Ministerie Curaçao.

Bron: Persbureau Curacao