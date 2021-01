PBC | Stef Blok: Guaidó kan niet meer namens Venezuela spreken

Persbureau Curacao

Caracas – De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó kan niet meer namens Venezuela spreken. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken samen met zijn collega’s in Europa.

Reden is dat er inmiddels een nieuw parlement is aangetreden, zonder de oppositie, die de parlementsverkiezingen boycotte. Ook Maduro kan niet meer namens Venezuela spreken, erkent Blok, die nu per geval wil bekijken hoe er gehandeld moet worden.

Guaidó blijft wel een belangrijke gesprekspartner namens de oppositie, zegt Blok.

