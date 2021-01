PBC | Premier Eugene Rhuggenaath: ‘Nog geen nieuwe maatregelingen nodig’

Persbureau Curacao

Willemstad – Premier Eugene Rhuggenaath heeft extra maatregelen ingesteld voor reizigers van Aruba naar Curaçao. Alle passagiers die van Aruba naar Curaçao reizen moeten een negatieve pcr test tonen.

Deze regel is vandaag al ingegaan. Mensen die voor 29 januari van Aruba naar Curaçao reizen kunnen zich op Curaçao laten testen en gaan in een verplichte quarantaine tot zo de uitslag van de test hebben. Er wordt gekeken of er een testcentrum op het vliegveld kan komen. Dit wordt momenteel onderzocht.

De regering heeft contact gehad met premier Wever Croes op Aruba en heeft haar sterkte gewenst met de aanpak van de Engelse variant.

Dr. Gerstenbluth geeft aan dat deze variant zich mogelijk sneller verspreidt maar dat de beste maatregelen op dit zijn om afstand van elkaar te houden en goed handen wassen. Het gevaar is dat er meer mensen ziek gaan worden en de gezondheidszorg onder druk komt te staan maar op dit moment zijn nog geen strengere maatregelen voor Curaçao nodig.

