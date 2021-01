PBC | Petitie voor standbeelden van kleurrijke Nederlanders

Persbureau Curacao

Jaap Jonkers wil standbeelden van Curaçaose premiers in het Nederlandse straatbeeld. Hij is CDA-kandidaat bij de komende verkiezingen van de Tweede Kamer en is een petitie gestart. De twee premiers die hij op het oog heeft zijn Maria Liberia-Peeters en Juancho Evertsz.

Jonkers noemt ze ‘helden uit het koninkrijk’. Volgens de aankomende politicus kleuren standbeelden het straatbeeld en geven reden tot gesprek.

Hij vindt Het belangrijk om erkenning te geven aan kleurrijke Nederlanders die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het Koninkrijk.

